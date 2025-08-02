Орбан отверг заявления об угрозе России для стран Евросоюза

Tекст: Антон Антонов

Орбан выступил на молодежном фестивале в Эстергоме и заявил, что Евросоюз не должен основывать свою политику на предположениях о российской угрозе, передает ТАСС со ссылкой на М1.

Орбан подчеркнул, что опасения по поводу «русских, которые придут и оккупируют» европейские страны, не имеют под собой оснований. Как отметил премьер, такие нереалистичные допущения могут привести только к принятию ошибочных и неполноценных решений.

По его словам, на данный момент Россия «находится не в том положении, чтобы угрожать Европе», страны Евросоюза имеют численное и военное превосходство, а также располагают поддержкой США в качестве союзника по НАТО. Он добавил, что совокупный военный бюджет стран ЕС превышает российский в несколько раз.

В завершение выступления Орбан отметил, что жители Европы, в том числе восточных стран, таких как Польша, Венгрия и Румыния, могут не опасаться за свою безопасность. «Думаю, что эти страны не сталкиваются ни с какой военной угрозой», – заявил глава правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан также заявил, что мир на Украине возможен только при признании невозможности членства Украины в НАТО Западом и украинскими властями.