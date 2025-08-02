Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.31 комментарий
В Петропавловске-Камчатском произошло 22 ощутимых землетрясения за сутки
В течение суток в Петропавловске-Камчатском зафиксировали более 20 ощутимых подземных толчков, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
С 09.00 1 августа до 09.00 2 августа в Петропавловске-Камчатском зафиксировали 22 ощутимых землетрясения. Отмечается, что речь идет именно о тех сейсмических событиях, которые могли почувствовать жители города. Помимо ощутимых толчков, всего за тот же период специалисты зарегистрировали свыше 130 землетрясений, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие. Позднее жители Камчатки неоднократно ощущали подземные толчки.