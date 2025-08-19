Отобраны победители заочного этапа Всероссийской игры «Семейная зарница»

Tекст: Валерия Городецкая

Участники подготовили видеовизитки и прошли тест на знание российской государственности и военной истории. В каждой команде участвуют двое взрослых и двое подростков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторы игры – Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и Центр «ВОИН». Финал пройдет в сентябре в Волгограде, а команды подготовят наставники – ветераны и участники спецоперации на Украине, отобранные фондом «Защитники Отечества».

Член команды «Т-34» Евгений Никольский подчеркнул: «Все этапы были продуманы и организованы на высоком уровне, условия приближены к настоящим, адреналин зашкаливал. Мы серьезно готовились всей семьей: отработали каждое задание, тщательно продумывали визитку, для видеоролика выезжали в Парк Победы и использовали разные локации. Конечно, у нас была единая форма – это еще больше сплотило и настроило на командный дух. Спасибо организаторам за такой насыщенный и вдохновляющий опыт, он надолго останется в нашей памяти».

Член команды «Семейный десант» Мария Ласточкина отметила, что участие в проекте стало незабываемым опытом и укрепило семейные ценности. В финал прошли команды из различных регионов, в том числе из Алтая, Вологодской, Белгородской и Челябинской областей. Провести «Семейную зарницу» и сделать ее ежегодной предложила замминистра обороны Анна Цивилева, а президент Владимир Путин поддержал инициативу.