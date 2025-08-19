Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Отобраны победители заочного этапа Всероссийской игры «Семейная зарница»
Победителями заочного этапа Всероссийской игры «Семейная зарница» стали 24 семейные команды из восьми федеральных округов.
Участники подготовили видеовизитки и прошли тест на знание российской государственности и военной истории. В каждой команде участвуют двое взрослых и двое подростков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Организаторы игры – Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и Центр «ВОИН». Финал пройдет в сентябре в Волгограде, а команды подготовят наставники – ветераны и участники спецоперации на Украине, отобранные фондом «Защитники Отечества».
Член команды «Т-34» Евгений Никольский подчеркнул: «Все этапы были продуманы и организованы на высоком уровне, условия приближены к настоящим, адреналин зашкаливал. Мы серьезно готовились всей семьей: отработали каждое задание, тщательно продумывали визитку, для видеоролика выезжали в Парк Победы и использовали разные локации. Конечно, у нас была единая форма – это еще больше сплотило и настроило на командный дух. Спасибо организаторам за такой насыщенный и вдохновляющий опыт, он надолго останется в нашей памяти».
Член команды «Семейный десант» Мария Ласточкина отметила, что участие в проекте стало незабываемым опытом и укрепило семейные ценности. В финал прошли команды из различных регионов, в том числе из Алтая, Вологодской, Белгородской и Челябинской областей. Провести «Семейную зарницу» и сделать ее ежегодной предложила замминистра обороны Анна Цивилева, а президент Владимир Путин поддержал инициативу.