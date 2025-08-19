В Национальном центре «Россия» обсудили стратегию образования до 2036 года

Tекст: Валерия Городецкая

В мероприятии участвовали 1300 педагогов, ученые, депутаты, сенаторы и представители исполнительной власти, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Одной из ключевых тем стал анализ системы образования и разработка новых подходов, учитывающих обратную связь регионов и результаты опросов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул значимость роли школы в формировании патриотизма и сообщил, что индекс гордости за страну вырос в 2,6 раза за три года, а число школьников, желающих уехать за границу, снизилось до 7%.

«Сейчас стартует важнейший этап обсуждения стратегии. В августе на педсоветах к дискуссии подключится вся страна, на форуме классных руководителей подведем итоги. Работа над документом продолжится в течение этого года. А после утверждения стратегии указом президента мы приступим к формированию плана ее реализации», – отметил он.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что за шесть лет Россия вошла в десятку лидеров по качеству образования, а доля отстающих школьников сократилась с 25 до 15%. Все школы подключены к федеральной цифровой платформе, в стране введены единые образовательные программы и учебники, а воспитание стало частью образовательного процесса с детского сада.

В рамках комплексной программы предусмотрено усиление системы воспитательной работы, обновление методов обучения и расширение инструментов международного гуманитарного сотрудничества.

Стратегия предусматривает раннее развитие способностей детей, подготовку квалифицированных кадров для различных сфер и создание условий для педагогов. Министр высшего образования и науки Валерий Фальков отметил переход к новой модели высшего образования, направленный на постепенное и эволюционное изменение системы.

В ходе съезда прошли панельные дискуссии, а также выставки достижений образования и экспозиция «Путешествие по России».