Крупнейший педагогический съезд собрал участников со всех регионов России

В Национальном центре «Россия» открылся первый за 100 лет Всероссийский педагогический съезд, ключевые темы которого касаются стратегии развития образования до 2036 года.
Всероссийский педагогический съезд стартовал в НЦ «Россия», где собрались 1 тыс. 300 делегатов со всех регионов страны. В мероприятии участвуют преподаватели, ученые Российской академии образования и РАН, депутаты, представители власти, общественных организаций и бизнеса.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко назвал съезд историческим событием, отметив, что он продолжает традицию педагогических форумов, начатую в 1925 году.
Он подчеркнул: «Сегодня наша государственная образовательная система – одна из лучших в мире. Мы входим в топ-10 ведущих стран как по качеству общего образования, так и по объему научных исследований и разработок, занимаем лидирующие позиции в международных олимпиадах студентов и школьников».
Чернышенко добавил, что над стратегией развития образования до 2036 года работают 15 рабочих групп, в которые входят 1 тыс. 100 экспертов, и уже проведено более 430 встреч, разработано свыше 300 инициатив.
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об изменениях в системе образования и отметил возвращение воспитания в образовательный процесс, введение должностей советника директора по воспитанию, переход к единым государственным учебникам, а также проведение еженедельных тематических занятий о России. Также он напомнил о начале недели в школах с поднятием флага и исполнением гимна.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал о новой модели высшего образования, основанной на фундаментальности, практикоориентированности и гибкости. По его словам, новая система обеспечит глубокое формирование мировоззрения и подготовку уникальных специалистов для рынка труда.
В программе съезда заявлены пленарные заседания, обсуждение стратегии образования, презентации лучших практик и выставка образовательных достижений.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом съезде отметил, что использование интернета и искусственного интеллекта не помогает школьникам в усвоении знаний.