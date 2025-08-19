Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Глаков: При атаке ВСУ на храм в Белгородской области ранена женщина
Украинский дрон атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Новой Таволжанке Шебекинского округа Белгородской области, ранения получила одна женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Женщина находилась на территории храма в момент атаки, она получила рваные и осколочные ранения лица, уточнил Гладков в своем Telegram-канале.
Ее доставили в Шебекинскую ЦРБ, где оказывают необходимую медицинскую помощь. В самом храме повреждены купол, фасад, остекление и паперть.
В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа дрон сбросил взрывное устройство на сельхозтехнику, ранение получил мужчина. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ.
У пострадавшего диагностировали баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и спины. Его состояние оценивается как тяжелое. Медики повезли его в больницу №2 Белгорода.
Ранее при ударе дрона в селе Нечаевка в Белгородской области ранение получил мужчина.
До этого беспилотник атаковал коммерческий объект в поселке Ракитное Белгородской области, пострадали четыре человека.