Глаков: При атаке ВСУ на храм в Белгородской области ранена женщина

Tекст: Алексей Дегтярев

Женщина находилась на территории храма в момент атаки, она получила рваные и осколочные ранения лица, уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

Ее доставили в Шебекинскую ЦРБ, где оказывают необходимую медицинскую помощь. В самом храме повреждены купол, фасад, остекление и паперть.

В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа дрон сбросил взрывное устройство на сельхозтехнику, ранение получил мужчина. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ.

У пострадавшего диагностировали баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и спины. Его состояние оценивается как тяжелое. Медики повезли его в больницу №2 Белгорода.

Ранее при ударе дрона в селе Нечаевка в Белгородской области ранение получил мужчина.

До этого беспилотник атаковал коммерческий объект в поселке Ракитное Белгородской области, пострадали четыре человека.