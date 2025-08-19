Японский премьер Исиба признал гибель невинных людей в ходе конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба признал, что в России есть жертвы среди мирного населения в ходе украинского конфликта, передает РИА «Новости».

По словам премьера, невинные люди ежедневно гибнут как на Украине, так и в России, а одной из ключевых задач остается скорейшее прекращение огня и достижение справедливого мира.

Отмечается, что обычно японские власти сообщали о наличии жертв только среди украинского населения, что делает заявление Исибы примечательным.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Трамп не исключил возможности проведения в будущем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским, если переговоры окажутся успешными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боев.

Президент России Владимир Путин отметил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий на Украине и подчеркнул стремление России к мирному решению ситуации.