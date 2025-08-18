  • Новость часаВойска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области
    Новые успехи России в зоне СВО подсказывают Зеленскому путь
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    Эксперт объяснил удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе
    «Нет на свете выше звания, чем Рабочий Человек». Как Путин изменил шкалу ценностей
    Трамп заявил о возможности мирной сделки по Украине без прекращения огня
    Постпред США при НАТО: Европа должна оплатить гарантии безопасности Украине
    Зеленский допустил проведение выборов на Украине
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    18 августа 2025, 21:45 • Новости дня

    Эксперт объяснил стратегическое значение Ростовской области

    Политолог Асафов назвал Ростовскую область транспортными воротами в Донбасс

    @ GennadyL/wikipedia.org

    Tекст: Олег Исайченко

    Ростовская область является важным транспортным узлом юга страны. Кроме того, это значимый сельскохозяйственный и промышленный регион. Именно поэтому все стоящие перед областью задачи обсуждаются на самом высоком уровне, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В понедельник Владимир Путин провел встречу с врио главы Ростовской области Юрием Слюсарем.

    «Ростовская область на сегодняшний день является ключевым регионов для Юга России. Это в том числе транспортные «ворота» в Донбасс и экономический тяжеловес по меркам всего федерального округа. Поэтому Владимир Путин не случайно уделяет данному направлению первостепенное внимание», – сказал политолог Александр Асафов.

    «На плечах Юрия Слюсаря лежит крайне ответственная задача: не только сохранить уже имеющиеся достижения региона, но и преумножить их. В реализации данной задачи ему поможет собственный управленческий стиль – он активно встречается с людьми, представителями муниципальной власти. Это акцент на тесный личный контакт», – отмечает он.

    «Сделано уже немало. Слюсарь включился в решение проблем с общественным транспортом, вывозом мусора. Стремится восполнить сформировавшийся дефицит кадров: молодых профессионалов в области оберегают и проводят по всему карьерному пути. Кроме того, ведется активная деятельность по поддержке ветеранов СВО», – считает эксперт.

    «Строится Ростовское транспортное кольцо. В регионе долгое время сохранялась сложная транспортная ситуация – местные пробки порой превосходили по масштабу даже московские. Реализация проекта призвана решить эту наболевшую проблему, существенно улучшив качество жизни горожан. Однако значение инициативы выходит за рамки социальной сферы – она также даст мощный импульс развитию логистического потенциала области», – уточняет он.

    «Кроме того, у Слюсаря богатый управленческий опыт. Он долгое время трудился на посту руководителя Объединенной авиастроительной компании. То есть он сможет способствовать развитию машиностроения, а также помогать в реализации проекта БАС, который включает в себя производство БПЛА и их комплектующих», – заключил Асафов.

    В понедельник Владимир Путин встретился с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщает официальный сайт Кремля. В рамках встречи были обсуждены социально-экономические перспективы региона, а также планы по развитию промышленности и сельского хозяйства. В частности, президент отметил, что в области наблюдается сильное падение производства в аграрном секторе.

    Слюсарь объяснил, что это связано с неблагоприятными погодными условиями: сильные заморозки, высокая температура воздуха, засухи и маловодье. При этом еще недавно область была лидером в сфере урожая. «С 2021 по 2023 были годы рекордов. Доходили до 16 млн тонн. Такого даже в Союзе не было», – напомнил он.

    Кроме того, в ходе встречи президент и врио главы Ростовской области затронули ситуацию с медицинскими кадрами в регионе. Укомплектованность в этой области составляет 77-78%. Слюсарь отметил, что этим вопросом необходимо заниматься системно, максимально используя потенциал уроженцев региона: «Учиться, возвращать назад в родное село». Также обсуждались вопросы поддержки участников СВО и членов их семей.

    18 августа 2025, 12:56 • Новости дня
    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»

    Военный эксперт Кнутов: Британия и Украина создают казус белли ракетами «Фламинго»

    @ milaniongroup.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Якобы «новая украинская» ракета «Фламинго», по сути, является британской разработкой FP-5, в радиус действия которой попадают Москва и Урал. Россия сможет противодействовать им с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», но сама передача такого вооружения создает казус белли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о производстве ракеты, способной бить на 3 тыс. км.

    «Очевидно, что у Украины сейчас нет производственных мощностей, кадрового и технологического потенциала для выпуска такого вооружения. Судя по внешнему виду и заявленным техническим характеристикам, это британская ракета FP-5 компании Milanion Group», – полагает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Согласно открытым данным, боевая часть ракеты составляет около одной тонны, а дальность полета – до трех тысяч километров, скорость – 900 км/ч. «Она имеет спутниковую систему наведения и инерциальную навигацию. Компания заявляет, что FP-5 устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы. В общем, это серьезный вызов для всей нашей противоракетной обороны», – предупредил спикер.

    «В распоряжении ВСУ есть похожие ракеты Storm Shadow, но с дальностью до 300 км, которыми Украина била по Донбассу и Крыму. А в радиус действия так называемых «Фламинго» попадают и Центральная Россия, и важнейшие промышленные районы Урала», – детализировал собеседник.

    «Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним», – отметил аналитик.

    «Тем не менее передача таких ракет – это своего рода казус белли. Судя по всему, Киев хочет спровоцировать Москву на резкий ответ и нарушить намечающийся вектор к миру, прорабатываемый Россией и США. Также заявление о дальности действия «Фламинго» можно расценивать как попытку посеять панику среди россиян», – резюмировал эксперт.

    Ранее фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго», которые, по его словам, «уже запущены в серийное производство». В комментарии указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании Fire Point.

    Накануне российские силы поразили железнодорожный состав с боеприпасами ВСУ на станции в Днепропетровской области, сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета.

    Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих. Также были поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На прошлой неделе ФСБ и Минобороны провели совместную операцию по уничтожению украинских мощностей по созданию и сборке оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что таким образом Москва отбросила производство за рамки временных восстановительных возможностей Киева.

    18 августа 2025, 08:32 • Новости дня
    Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин отправил американскому поклоннику мотоциклов «Урал» новый экземпляр, заменив старую технику, для которой не было запчастей, сообщил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.

    Путин сделал подарок жителю Аляски Марку Уоррену, который известен своей любовью к мотоциклам «Урал», передает РБК. По словам Леденева, новый мотоцикл был передан Уоррену через дипломатов по личному поручению главы государства.

    Уоррен испытывал сложности с обслуживанием своего предыдущего мотоцикла «Урал» из-за антироссийских санкций и не мог найти необходимые запчасти. Российские дипломаты нашли жителя Аляски и вручили ему новый мотоцикл.

    «Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи. Это потрясающе», – сказал Уоррен.

    В ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Трамп встретил президента России на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров.

    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    18 августа 2025, 13:12 • Новости дня
    Рукописные пометки Путина на речи для Анкориджа попали на фото
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В объектив фотокамер попали рукописные пометки президента России Владимира Путина на распечатанном тексте речи после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

    На фотографиях с саммита в Анкоридже, где проходили переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, видно, что российский президент лично делал рукописные пометки на тексте своего выступления.

    На одном из снимков после пресс-конференции Путин держит в руках стопку бумаг с речью, где один из листов явно исписан вручную. На нем заметны выделенные слова и разделение текста на смысловые блоки размашистым почерком, передает ТАСС.

    На других снимках с пресс-конференции у Путина в руках оказались и распечатанные тезисы речи, используемые параллельно с рукописными листами. Это свидетельствует о том, что окончательный вариант обращения корректировался до последнего момента.

    Ранее СМИ писали, что президент России Владимир Путин во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с подготовленным текстом в сторону.

    18 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину

    МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнули в МИД России на фоне заявлений британских официальных лиц по украинскому конфликту.

    В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.

    МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.

    В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.

    Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.

    По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    18 августа 2025, 00:01 • Новости дня
    В Бундестаге объяснили отсутствие ЕС на переговорах на Аляске

    Глава комитета Бундестага Лашет: ЕС не был готов к участию во встрече на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие европейских лидеров на переговорах России и США на Аляске связано с нежеланием ЕС ранее участвовать в мирном процессе по Украине, заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет (ХДС).

    По словам Лашета, изначально было понятно, что Вашингтон будет стремиться к переговорам о завершении конфликта, передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.

    «Довольно странно, что теперь европейцы жалуются на то, что их не пригласили за стол переговоров, если раньше они сами никогда не были готовы к диалогу», – сказал Лашет.

    Он подчеркнул, что отсутствие Владимира Зеленского и европейских лидеров на переговорах – это «собственная вина» стран Европы, поскольку они делали ставку исключительно на военное решение конфликта.

    По мнению Лашета, если Европа желает реальных шагов к миру, встреча на Аляске – «правильный путь». Он добавил, что дипломатию нужно строить за закрытыми дверями, создавая условия для консенсуса, а не «производить громкие заголовки в СМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп в соцсетях сделал репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам.

    18 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    Путин по ходу выступления на Аляске изменил свою речь

    Tекст: Антон Антонов

    На опубликованной видеозаписи видно, как президент России Владимир Путин во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с текстом в сторону, сообщают информационные агентства.

    Видео показал журналист «России 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». На видео глава российского государства убрал в сторону четыре листа во время выступления. Он сделал это после слов о том, что Москва ожидает от Украины и Европы отказа от попыток сорвать урегулирование провокациями или закулисными интригами, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. Глава американского государства Дональд Трамп встретил президента России на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров. Источник, близкий к организации переговоров, рассказал, что поездка президентов России и США в одном автомобиле не планировалась, однако американский лидер пригласил Путина в свой лимузин.

    18 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    Американский охранник потерял сознание на встрече Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита на Аляске, где состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, одного из американских охранников пришлось унести без сознания, сообщил журналист Павел Зарубин.

    «Даже американские охранники не выдерживали напряжения, кого-то уносили в обморочном состоянии», – приводит слова Зарубина РИА «Новости». В Telegram он опубликовав соответствующее видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал о сложностях работы переводчика на саммите Россия-США. Зарубин также опубликовал видеозапись, на которой Путин с улыбкой назвал Сергея Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР». На другой опубликованной видеозаписи видно, как президент России во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с текстом в сторону.

    18 августа 2025, 15:25 • Новости дня
    В суд Москвы поступил иск к актеру Певцову

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы принял иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к народному артисту России, депутату Госдумы Дмитрию Певцову.

    Заявление подала общественный деятель Александра Тищенко, которая требует компенсации морального вреда, передает ТАСС.

    По словам истца, Певцов «отказал ей в личной встрече и допустил в публичном пространстве оскорбительные высказывания, что причинило ей нравственные страдания».

    В июле Тищенко уже подавала иск о защите чести и достоинства к Певцову.

    В мае Гагаринский суд Москвы отклонил иск зоозащитника к Эдгарду Запашному о защите чести.

    18 августа 2025, 21:24 • Новости дня
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    @ Погиба Александра/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые сообщения о потенциальной ненадежности мессенджера MAX исходили от пользователей с Украины, заявил ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов.

    По его словам, украинские мошенники на протяжении нескольких лет применяли зарубежные платформы для обмана российских пользователей, что подрывало доверие и вызывало проблемы с безопасностью.

    Карнаухов отметил, что создание отечественного мессенджера, сфокусированного на цифровом суверенитете, стало угрозой для мошенников. «Паника и попытки дискредитации – не что иное, как реакция на потерю удобной площадки для мошеннической деятельности», – написал он в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram отреагировал на слухи о том, что MAX якобы постоянно следит за пользователями через веб-камеру. «Telegram-каналы разгоняют скриншот с какого-то форума, пользователь которого среагировал на уведомления антивируса Kaspersky о том, что МAX обращается к камере, даже когда просто висит в фоне. Пресс-служба мессенджера сразу выпустила официальное опровержение, и я ей верю: ни один приличный продукт, принадлежащий уважаемой компании, никогда не будет заниматься скрытой слежкой за своими пользователями – слишком велики имиджевые риски», – пояснил он.

    Горелкин подчеркнул, что многие Telegram-каналы проигнорировали это опровержение, что может свидетельствовать о попытках манипулировать общественным мнением.

    Как сообщает ресурс о гаджетах iPhones.ru, в последнее время в сети распространяются слухи о том, что новый мессенджер MAX от VK якобы шпионит за пользователями. Но при этом никаких подтверждений этому нет. «У MAX набор разрешений и функций абсолютно типичный для современного мессенджера со звонками, файлами и аналитикой. Ну уж точно не больше, чем у VK, "вотса" или "телеги"», – говорится в материале.

    Ранее в MAX опровергли слухи о постоянном использовании камер пользователей.

    18 августа 2025, 01:02 • Новости дня
    Bloomberg заявило о «безвыходном положении» Зеленского из-за встречи с Трампом

    Bloomberg: Зеленский оказался в безвыходном положении из-за встречи с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский, которому предстоит встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, оказался в безвыходном положении, пишет Bloomberg.

    «Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или принять быструю сделку», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.

    По информации источника агентства, Зеленский рассчитывает на встрече с Трампом выяснить требования России, обсудить сроки возможного трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и добиться ужесточения санкций США против России.

    В публикации указывается, что европейские лидеры, сопровождающие Зеленского, не располагают значительным влиянием на Трампа и сами не пришли к согласию. Также Bloomberg прогнозирует, что украинская делегация попытается выяснить у США возможные гарантии по предполагаемой сделке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что его встреча с Трампом пройдет в понедельник, 18 августа. Трамп в соцсетях разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг такую возможность.

    18 августа 2025, 12:03 • Новости дня
    В Иране обратили внимание на поведение Путина на встрече с Трампом

    Tasnim: Поведение Путина на переговорах в США показало превосходство России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявил образец стратегической выдержки и продемонстрировал превосходство Москвы на переговорах, заявило агентство Tasnim.

    Превосходство России на переговорах с США отметил иранский источник, передает ТАСС. В публикации агентства Tasnim отмечается, что президент России проявил образец стратегической выдержки, выделяясь тщательным анализом и полным контролем над ситуацией.

    Авторы подчеркивают, что спокойствие, лаконичность и сосредоточенность Владимира Путина позволили не только укрепить красные линии Москвы, но и продемонстрировать информационное и психологическое преимущество России перед США.

    Tasnim считает, что саммит на Аляске стал заметным достижением российской внешней политики и сигналом для союзников и оппонентов о способности Москвы управлять общественным мнением и ситуацией на поле боя.

    Ранее Times писала, что Владимир Путин сохранил сильную позицию по отношению к Дональду Трампу после визита на Аляску.

    После саммита Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе.

    18 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Число погибших при пожаре в Рязанской области увеличилось до 23 человек

    МЧС: Число погибших при пожаре в Рязанской области увеличилось до 23 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общее число погибших при пожаре на предприятии в поселке Лесной увеличилось до 23 человек, сообщили в МЧС.

    Спасатели обнаружили под завалами тела еще двух человек, а еще один пострадавший умер в больнице после эвакуации, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области, возбуждено уголовное дело.

    В районе ЧП ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

    18 августа 2025, 18:58 • Новости дня
    Дипломаты ЕС склоняются к отказу от посещения парада в Китае из-за визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты в Китае рассматривают возможность не посещать военный парад в сентябре из-за ожидаемого присутствия президента России Владимира Путина, пишет South China Morning Post (SCMP).

    По информации South China Morning Post, представитель Евросоюза в Китае Хорхе Толедо уже отказался от участия в мероприятии, передает РИА «Новости». Некоторые другие европейские дипломаты также приняли решение не присутствовать на параде или запланировали отпуск на эти даты.

    Один из источников отметил, что ЕС мог бы послать «решительный сигнал» о своей единой позиции по ситуации на Украине, если бы все европейские послы синхронно отказались от участия в параде.

    Ранее сообщалось, что лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь.

    18 августа 2025, 00:55 • Новости дня
    Путин поздравил Русское географическое общество со 180-летием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Русское географическое общество подарило человечеству уникальные знания о Евразии и Тихоокеанском регионе, об Арктике и Антарктике, заявил президент России Владимир Путин, поздравив РГО со 180-летием.

    «Сегодня, 18 августа, исполняется 180 лет со дня основания Русского географического общества – одного из старейших и авторитетных общественных объединений нашей страны», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Путин отметил связь истории РГО его достижений с судьбой Отечества, а также подчеркнул вклад общества в укрепление Российского государства. Президент указал, что человечество смогло получить уникальные знания о Евразии и Тихоокеанском регионе, об Арктике и Антарктике благодаря уникальным исследованиям РГО, которое порой проводило «по-настоящему героические экспедиции».

    РГО позволило получить «ответы на важнейшие вопросы в сфере климата, картографии, мировой экономики». Деятельность РГО дала России возможность стать «одним из лидеров в таких сферах, как рачительное, сбалансированное освоение и использование природных богатств, формирование глобальных транспортных маршрутов».

    Путин указал, что именно РГО выступило в качестве «родоначальника отечественного заповедного дела и природоохраны», также оно дало возможность вести всеобщую перепись населения и системный сбор этнографических данных.

    «Все это, конечно, лишь часть колоссальных заслуг РГО», – отметил президент, подчеркнув, что и сейчас РГО «активно открывает новые направления работы», проводит важные экспедиции и просветительские проекты.

    Он поблагодарил «всех, кто преданно служит науке о земле, занимается изучением и сохранением уникальной природы России» и ее самобытных традиций. Путин выразил благодарность ученым и волонтерам, исследователям и путешественникам, краеведам, этнографам, поисковикам, а также медиа- и попечительским советам РГО. «Еще раз поздравляю всех членов и друзей РГО с днем рождения организации. Успехов вам во всех ваших начинаниях», – заявил президент.

    Напомним, России 18 августа отмечают 180-летие Русского географического общества и День географа.

    18 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Французский политик заявил о признании Трампом Крыма российским

    Французский политик Филиппо заявил о признании Трампом Крыма российским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По словам Филиппо, Трамп «оказывает очень своевременное давление на Зеленского и его проевропейских дядюшек и тетушек», передает РИА «Новости».

    «Он также подтверждает: Крым официально принадлежит России», – написал политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Трамп заявил, что Зеленский может завершить конфликт с Россией немедленно или продолжить воевать. Американский лидер поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины.

    Ранее он выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
