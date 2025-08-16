  • Новость часаПутин назвал визит на Аляску своевременным и полезным
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    16 августа 2025, 17:56 • Новости дня

    Полиция Кишинева перекрыла площади и препятствовала протесту «Победы»

    Силовики заблокировали митинг оппозиционного блока «Победа» в столице Молдавии

    Tекст: Евгения Караваева

    В столице Молдавии демонстрантам из блока «Победа» помешали провести акцию у железнодорожного вокзала, несколько активистов были задержаны.

    Правоохранительные органы Молдавии заблокировали подходы к площади у железнодорожного вокзала Кишинева, передает ТАСС. Карабинеры перекрыли улицы, потребовав от собравшихся разойтись и возвращаться домой, а также провели обыски и проверки на дорогах, что вызвало возмущение участников протеста.

    В митинге участвовали депутаты парламента Молдавии, политики и общественные деятели. По словам лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу, собравшиеся не намерены подчиняться требованиям полиции и планируют оставаться столько, сколько сочтут нужным. Депутат парламента Регина Апостолова подчеркнула: «Наши митинги всегда были мирными. Сегодня мы также настроены на мирную акцию».

    Служба карабинеров заявила через представителя, что акция не была санкционирована, и пригрозила применением силы при отказе разойтись. Утром полиция уже задержала нескольких активистов блока «Победа» в районе вокзала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер блока «Победа» Илан Шор обратился к молдавским полицейским с призывом не выполнять приказы по разгонам и поддержать протестующих.

    16 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ, которые, по ее мнению, похожи на помешанных после встречи американским лидером Дональдом Трампом российского коллеги Владимира Путина с красной дорожкой и рукопожатиями у самолета.

    «Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.

    16 августа 2025, 04:51 • Новости дня
    Песков объяснил отсутствие беседы Путина и Трампа с журналистами после саммита

    Песков объяснил отсутствие беседы Путина и Трампа с журналистами после саммита

    Tекст: Ирма Каплан

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске сделали исчерпывающие заявления, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Были сделаны исчерпывающие заявления. <...> Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    Трамп заявил, что сделки по Украине пока нет, но есть «множество договоренностей». Американский президент оценил свою встречу с российским коллегой на 10 из 10 и объяснил, почему.

    Полное видео выступления Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске смотрите в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.

    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    16 августа 2025, 10:03 • Новости дня
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    @ : Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале перечислил несколько выводов из встречи глав российского и американского государств.

    Во-первых, диалог двух лидеров позволил восстановить полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне, в котором нет ультиматумов и угроз.

    Во-вторых, Путин лично изложил Трампу условия завершения конфликта на Украине, добавил Медведев.

    В-третьих, трехчасовой разговор завершился тем, что глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию, указал зампред СБ.

    Также встреча показала, что переговоры могут проходить без предварительных условий и одновременно с продолжением спецоперации.

    Главным выводом Медведев назвал то, что «обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин указывал на скорую возможность завершить конфликт на Украине.

    Путин и Трамп беседовали два часа без перерыва на ланч.

    Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    15 августа 2025, 23:27 • Новости дня
    Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025»
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Юбилейный 25-й всероссийский конкурс красоты среди замужних женщин завершился в Москве победой Екатерины Семеновой из Магнитогорска, получившей корону «Миссис Россия – 2025».

    Победительницей юбилейного конкурса «Миссис Россия – 2025» стала Екатерина Семенова, которой вручили авторскую эксклюзивную корону ручной работы в качестве главного приза, передает ТАСС.

    «Я из города Магнитогорска, это Южный Урал, Челябинская область. В моей копилке есть титулы «Краса Магнитки», «Краса уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». После всех этих конкурсов, я перешла в ранг организатора, режиссера-постановщика. На сегодняшний день я тренер по дефиле. Очень хотелось поучаствовать именно на федеральном, а не только на региональном уровне и побороться за главную корону», – поделилась победительница.

    Второй по значимости титул достался Юлии Смоляковой из Самары.

    Всего в конкурсе участвовали 46 мам из 22 городов России, включая жен героев спецоперации на Украине, предпринимательниц, педагогов и многодетных матерей. Самой младшей участнице было 26 лет, самой старшей – 63 года.

    В этом году в рамках соревнования красавицы боролись за 28 номинаций, специальный приз «Миссис Защитница Отечества» и пять дополнительных титулов. Ведущим шоу выступил певец Дмитрий Колдун, а среди членов жюри были Анжелика Агурбаш, Евгений Папунаишвили, Наталья Гулькина, Татьяна Визбор, Марина Куклачева и Григорий Гладков.

    Конкурс проводится в Москве с 2000 года под эгидой Фонда «Планета Женщин». Победительница получает звездную обложку журнала Womam Star World и статью в королевском тираже.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Светлана Шехаб эль-Дин, уроженка Крыма, стала серебряным призером конкурса «Миссис Ливан 2025», представляя Бейрут.

    16 августа 2025, 06:30 • Новости дня
    Профессор Рейн предупредил об испепеляющей города Британии «огненной волне»
    @ Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Термин «огненная волна», введенный исследователями Имперского колледжа Лондона, описывает одновременное возникновение нескольких лесных пожаров в городских районах из-за продолжительной жаркой погоды, по их данным, это природное явление может обрушиться на ряд городов королевства.

    Используя данные Лондонской пожарной бригады, исследователь пожарной безопасности профессор Гильермо Рейн определил ключевые факторы, способствующие возникновению лесных пожаров в городах.

    Профессор Рейн обнаружил, что всего десяти дней экстремально сухой погоды достаточно, чтобы значительно увеличить вероятность возникновения нескольких пожаров одновременно.

    «Как только влажность растительности падает ниже определенного порога, даже небольшая искра может привести к быстро распространяющемуся пожару», –  приводит слова профессора Daily Mail.

    Это лето накрыло Британию уже четвертой волной аномального тепла, и профессор Рейн предупреждает, что Лондон может столкнуться с новой волной пожаров в эти выходные.

    В длительные периоды жаркой и сухой погоды растительность в городах высыхает настолько, что может загореться. Однако исследование профессора Рейна показало, что лучшим предиктором возникновения пожаров являются не температура или относительная влажность.

    Ключевым фактором, определяющим возникновение пожаров, является показатель того, сколько воды атмосфера может извлечь из земли, называемый «дефицитом давления пара».

    Чем выше дефицит давления пара, тем быстрее высыхает растительность и тем выше риск лесных пожаров.

    «Растительность не просто становится более огнеопасной, она становится очень  огнеопасной», – добавил Рейн.

    Условия, способствующие возникновению волн пожаров, становятся все более вероятными, поскольку деятельность человека повышает температуру на планете.

    «Изменение климата приводит к увеличению количества волн тепла и более длительным засушливым периодам. Эти условия приводят к истощению запасов топлива и повышают риск возникновения лесных пожаров. Сейчас этот риск намного выше, чем был даже десять лет назад», – резюмировал профессор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, из-за сильной жары нашествие божьих коровок обрушилось на британцев впервые с 1976 года.

    15 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Владелица бренда SelSovet заявила о резком спросе на свитеры с надписью «СССР» после появления Сергея Лаврова в изделии компании.

    О резком росте спроса на продукцию бренда SelSovet сообщила его основательница Екатерина Варлакова, передает RT.

    По ее словам, свитеры с надписью «СССР», аналогичные тому, который был на министре иностранных дел России Сергее Лаврове во время пребывания на Аляске, были полностью раскуплены еще до обеда.

    Варлакова отметила: «Спасибо большое Сергею Викторовичу. Мы знаем, что у него есть свитер... Но, конечно, не знали, что он его наденет сегодня утром. Поэтому на нас обрушилась информационная лавина». Она уточнила, что все такие свитеры закончились в продаже, а на сайте уже открыт предзаказ. Фабрика бренда приступила к изготовлению новой партии.

    По словам Варлаковой, ранее компания уже сталкивалась со всплеском популярности после выхода сериала «Слово пацана». Сейчас бренд рассматривает возможность запуска свитеров с цитатами политиков, включая Лаврова, так как поступило много таких запросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    15 августа 2025, 19:34 • Новости дня
    Российские военные начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Военные России окружили 70% Красноармейска (украинское название – Покровск) и используют новую тактику «черепашек-ниндзя» против ВСУ.

    Российские бойцы начали использовать новую тактику против ВСУ в Красноармейске, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Тактика получила неофициальное название «черепашки-ниндзя»: военнослужащие России укрываются в коллекторах, на деревьях, выходя на операции лишь ночью для атаки против ВСУ.

    Российские войска окружили 70% города и постепенно продвигаются внутрь с окраин. Благодаря такой тактике украинские военные не могут точно определить численность российских групп в Красноармейске.

    ВСУ сохраняют лишь одну трассу для перемещений – М-3 к селу Гришино, остальные дороги находятся под огневым контролем российской армии.

    Ранее сообщалось, что российские военные меняют цели дронов, если обнаруживают мирных жителей в Красноармейске, чтобы обеспечить их безопасность.

    Вооруженные силы России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.

    Транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.

    16 августа 2025, 03:47 • Новости дня
    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США

    Политолог Бордачев: Подход к диалогу между Россией и США качественно изменился

    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Нынешняя тональность диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом качественно отличается от той, что была в последние годы между Россией и США. Стороны продемонстрировали новый подход к самому духу разговора: он был уважительным и основывался на общем понимании необходимости добиться позитивных изменений в отношениях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев.

    «Все мы слышали тональность пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Она была весьма дружественной и качественно отличалась от той тональности, которая которая была в последние годы во взаимоотношениях России и США», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В этом смысле достаточно вспомнить встречу Владимира Путина с Джо Байденом в Швейцарии. Тогда американцы четко дали понять, что военный сценарий для них является наиболее приемлемым, а о диалоге с Россией речи не идет», – напоминает он.

    «Сегодня же мы наблюдаем совершенно иной подход обеих сторон к природе и самому духу разговора: он не является взаимоисключающим и основывается на общем понимании необходимости добиться позитивных изменений в отношениях», – продолжил аналитик. И что немаловажно, это должно произойти «не за счет друг друга, а вследствие этих изменений».

    Бордачев отметил, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству, но по-прежнему не намерена отказываться от базовых условий урегулирования конфликта, которые ранее озвучивались Путиным в части устранения первопричин кризиса.

    «Поэтому я допускаю, что сейчас в Европе зазвучит множество радостных криков: Трамп не отдал России территории и не отступил. Но в то же время «червячок сомнений» внутри европейцев все же появится, потому что диалог получился хорошим и, что самое главное, взаимоуважительным», – считает спикер.

    Резюмируя, политолог отметил: «Между Россией и США пока еще есть фундаментальные противоречия, конфликт также не прекращается. Более того, столь сложный конфликт так просто не решить, за одну встречу договориться невозможно. Но диалог идет в правильном направлении».

    Напомним, ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске. «Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными», – отметил российский лидер. Он также поблагодарил американского коллегу за предложение приехать на Аляску.

    «Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть Вас в добром здравии и живым». И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова, между российским и американским островами всего четыре километра. Мы близкие соседи, это факт», – напомнил президент.

    Путин подчеркнул историческую и культурную близость России и США, напомнив о совместной истории Аляски, наследии русской Америки и сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Кроме того, президент России поблагодарил американцев за сохранение памяти о советских летчиках, погибших при ленд-лизе.

    Президент отметил, что встреч в верхах между Россией и США не было более четырех лет, за это время отношения достигли «самой низкой точки со времен холодной войны». Личная встреча с Трампом, по его словам, была назревшей и прошла на фоне длительной подготовительной работы.

    Одной из ключевых тем стала Украина. Путин заявил о готовности работать над мирным урегулированием, но при условии устранения первопричин кризиса и учета законных интересов в области национальной безопасности России.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец», – пояснил российский лидер.

    Он добавил, что согласен с Трампом в необходимости обеспечения безопасности Украины: «Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине».

    Также были затронуты вопросы экономики. Путин отметил положительную динамику в торговле (+20% с начала работы новой администрации США) и выразил уверенность в большом потенциале двустороннего партнерства в торговле, энергетике, цифровых технологиях, космосе и Арктике, призвав «перелистнуть страницу» и вернуться к сотрудничеству.

    «Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно буквально перешагнуть из вчера в завтра. И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере», – добавил президент.

    Путин поблагодарил Трампа за «доброжелательный и доверительный тон»: «В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине».

    В свою очередь Трамп заявил о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, однако сделкой называть эти договоренности он не стал: «У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого».

    Позже Путин озвучил предложение о проведении следующего саммита в российской столице. «Next time in Moscow», – сказал российский лидер по-английски, обращаясь к американскому коллеге. Трамп в ответ отметил, что это предмет для обсуждения. «Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно», – сказал президент США. 

    16 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс заявила, что военные США не должны были встречать российского лидера с почестями.

    Дочь спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, Меган Моббс, возмутилась использованием американских солдат для приветствия президента России на Аляске. Моббс подчеркнула, что, по ее мнению, не стоило расстилать красную дорожку перед российским лидером. Она отметила: «Использовать наших солдат для встречи Путина – абсолютно недопустимо», передает RT.

    Кит Келлог ранее не был включен в делегацию для участия в саммите, поскольку российская сторона сочла его слишком благожелательным по отношению к Киеву, сообщает RT со ссылкой на материалы CNN.

    Ранее Дональд Трамп встретил Владимира Путина с почестями возле самолета и уехал с ним на саммит в одном автомобиле.

    В ходе переговоров на военной базе на Аляске Владимир Путин добился дипломатических преимуществ, оставив Киев и Брюссель без прежней поддержки со стороны США.

    В Испании отметили, что Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    15 августа 2025, 19:25 • Новости дня
    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Обвинения Украины о якобы нанесении ВС России удара по рынку в центре Сум являются намеренной провокацией, сообщили в Министерстве обороны России,

    Обвинения Киева по поводу удара российских Вооруженных сил по рынку в Сумах являются провокацией, сообщили в Министерстве обороны России. В Telegram-канале Минобороны отметили, что подобные заявления направлены на создание негативного информационного фона для срыва будущих переговоров между Россией и США в Анкоридже на Аляске.

    Российские военные подтвердили, что никакие удары по Сумам и другим населенным пунктам не осуществлялись.

    Минобороны России предупреждало, что власти Украины готовят подобную провокацию перед саммитом России и США.

    МИД России сообщил о росте террористической активности Киева перед саммитом на Аляске.

    16 августа 2025, 06:46 • Новости дня
    NBC заявил о влиянии ошибки Уиткоффа на саммит по Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неправильная трактовка спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом требований России по прекращению огня на Украине могла привести к экстренному саммиту на Аляске, сообщил телеканал NBC .

    Американский канал NBC сообщил, что неправильное понимание спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло стать причиной экстренного созыва саммита на Аляске, передает РИА «Новости».

    По информации NBC, ссылающейся на неназванного европейского и двух бывших американских чиновников, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале августа Уиткофф ошибочно решил, что Москва предложила «мирный вывод» российских войск из Херсонской и Запорожской областей.

    На самом деле, по данным NBC, Россия настаивала на выводе украинских войск с этих территорий, а не на собственном уходе, однако неопытность Уиткоффа в дипломатии высокого уровня привела к иным выводам.

    «Неверное понимание спецпосланником Стивеном Уиткоффом позиции России по Украине могло послужить толчком к проведению в пятницу спешно организованного саммита», – приводит NBC формулировку своих источников.

    В то же время представитель Белого дома Анна Келли опровергла эту информацию, заявив каналу, что Уиткофф и президент Дональд Трамп «работают над достижением мира на Украине с полным и четким пониманием» ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф поддержал контроль России над освобожденными территориями. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Лулой да Силвой итоги переговоров с Уиткоффом. Президент Путин и Александр Лукашенко обсудили детали встречи президента России с Уиткоффом.

    16 августа 2025, 13:09 • Новости дня
    Американский журналист пришел в восторг от бутылки водки
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время встречи лидеров России и США американский репортер особенно отметил полученную в подарок бутылку русской водки.

    Американский журналист Брайан Гленн выразил восторг по поводу бутылки русской водки, которую ему подарили, передает РИА Новости». По словам Гленна, напиток был вручен ему одним из российских коллег и произвел на него сильное впечатление.

    Журналист поделился своими эмоциями с российскими коллегами после завершения официальной части переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Встреча прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и продолжалась два часа 45 минут в формате «три на три».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российских журналистов на саммите России и США на Аляске разместили на стадионе в Анкоридже из-за нехватки гостиничных мест и обеспечили бесплатным питанием. А журналист Пискунов рассказал суровые подробности аляскинского меню для представителей СМИ.

    16 августа 2025, 07:57 • Новости дня
    Европейские СМИ признали триумф Путина на саммите в Анкоридже
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саммит президентов России и США на Аляске завершился без соглашения о перемирии на Украине, при этом европейские СМИ отметили явное преимущество Владимира Путина по итогам переговоров.

    Европейские издания акцентировали внимание на том, что саммит Путина и Трампа в Анкоридже оказался более удачным для российского лидера, передает ТАСС.

    Британский журнал The Economist заявил: «Саммит на Аляске был для него триумфальным». Газета The Guardian указала, что Дональд Трамп сообщил о «большом прогрессе», но соглашения о прекращении боевых действий на Украине достигнуто не было.

    Financial Times отметила, что Трампу не удалось получить от Путина обязательств завершить конфликт на Украине, а итог встречи был разочаровывающим для американской стороны.

    Би-би-си подчеркнула отсутствие договоренности о будущей встрече с участием Владимира Зеленского, а также невозможность на данном этапе назвать Трампа миротворцем.

    Немецкий телеканал NTV и агентство DPA отметили, что перемирие не предвидится, а саммит стал историческим скорее по форме, чем по содержанию.

    Издание Politico подчеркнуло, что Путин получил максимум выгод без значительных уступок, оставив вопрос прекращения огня открытым.

    Французская Le Figaro и бельгийская Le Soir выделили уникальность и неоднозначность отношений Трампа и Путина, а также начало разморозки российско-американского диалога, несмотря на отсутствие конкретных соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о скорой возможности завершить конфликт на Украине. Белый дом отметил, что Путин и Дональд Трамп беседовали два часа без перерыва на ланч.

    15 августа 2025, 20:25 • Новости дня
    Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске
    @ Mehmet Eser/Zuma/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поделился видео неожиданной встречи с медведем на Аляске, произошедшей накануне саммита лидеров России и США в Анкоридже.

    Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске, передает ТАСС.

    «Надеюсь, это хороший знак», – написал Дмитриев в социальной сети Х ( бывший Twitter, заблокирован в России).

    На опубликованных кадрах видно, что Дмитриев находится либо на окраине Анкориджа, либо в одном из парков рядом с берегом реки. Всего в нескольких десятках метров от него прогуливается некрупный медведь.

    Ранее Дмитриев опубликовал фотографии Аляски, предположительно сделанные из иллюминатора самолета.

    16 августа 2025, 09:25 • Новости дня
    Американский эксперт оценил «язык тела» Путина и Трампа
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе саммита в Анкоридже Владимир Путин выглядел уверенно, тогда как Дональд Трамп, напротив, показался уставшим и не отвечал на вопросы журналистов, заявил американский политолог и аналитик Джон Кавулич, представляющий исследовательскую организацию Issue Insight.

    По его словам, президент России Владимир Путин на саммите в Анкоридже излучал уверенность, в то время как Дональд Трамп казался уставшим и опустошенным, передает ТАСС.

    По словам Кавулича, «язык тела» Трампа не отражал его привычной уверенности и внутреннего спокойствия. Эксперт отметил, что у президента США не было желания отвечать на вопросы прессы, поскольку он не считал встречу с Путиным провалом, но и не видел в ней достаточного успеха.

    Аналитик подчеркнул, что дискуссия длилась намного дольше, чем изначально планировал Трамп, который ранее утверждал, что ему хватит двух, пяти или десяти минут, чтобы понять, возможна ли «сделка» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Это, по мнению Кавулича, говорит о серьезности и подготовленности американского лидера к диалогу.

    Эксперт также выделил совместную поездку Путина и Трампа на лимузине, которая позволила им провести отдельную беседу. Кавулич добавил, что Трамп вёл разговор с Путиным в своей обычной манере и отметил свободное владение английским языком российским президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о скорой возможности завершить конфликт на Украине.

    Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Между тем европейские СМИ признали триумф Путина на саммите в Анкоридже.

