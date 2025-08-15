Белый дом сообщил о новом формате встречи Путина и Трампа

Встречу Путина и Трампа решено провести в формате «три на три» вместе с министрами

Tекст: Денис Тельманов

О смене формата встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС. Вместо ранее анонсированной беседы «один на один» переговоры состоятся в формате «три на три».

По словам Ливитт, вместе с Трампом в переговорах примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

С российской стороны, как ожидается, также будут представлены министры. В расширенном составе на ланче примут участие министры финансов и торговли США Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс.

«Запланированная ранее в формате "один на один" встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате "три на три". Вместе с Трампом в ней примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель [американского лидера] Стивен Уиткофф», – заявила Ливитт. Рассматривается также возможность обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что собирается обсудить территориальный вопрос между Россией и Украиной на встрече с Владимиром Путиным.

Американский президент допустил возможность предоставления Украине гарантий безопасности вместе с европейскими странами, но исключил ее вступление в НАТО.

Организаторы предстоящей встречи разместили на баннере новый девиз, который символизирует стремление к мирному диалогу между Россией и США.