Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поделился видео неожиданной встречи с медведем на Аляске, произошедшей накануне саммита лидеров России и США в Анкоридже.
«Надеюсь, это хороший знак», – написал Дмитриев в социальной сети Х ( бывший Twitter, заблокирован в России).
На опубликованных кадрах видно, что Дмитриев находится либо на окраине Анкориджа, либо в одном из парков рядом с берегом реки. Всего в нескольких десятках метров от него прогуливается некрупный медведь.
Ранее Дмитриев опубликовал фотографии Аляски, предположительно сделанные из иллюминатора самолета.