Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Tекст: Валерия Городецкая

В кабмине пояснили, что решение связано с укреплением и стабилизацией курса рубля, а также с отсутствием проблем с валютной ликвидностью, передает ТАСС.

Ранее экспортеры должны были зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, поступающей по внешнеторговым контрактам, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% этой суммы. Теперь такие требования отменены полностью.

В мае кабмин продлил продажу валютной выручки на год.