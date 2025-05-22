Кабмин продлил продажу валютной выручки на год

Правительство продлило требования о продаже валютной выручки до апреля 2026 года

Tекст: Евгения Караваева

Правительство России приняло решение о продлении на год требований об обязательной продаже валютной выручки, сообщает ТАСС. Постановление связано с реализацией указа президента и будет действовать до 30 апреля 2026 года. В кабмине считают, что данная мера обеспечит стабильный приток иностранной валюты на внутренний рынок страны.

С 25 мая 2025 года экспортеры, входящие в утвержденный указом президента перечень, будут обязаны зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 40% выручки, полученной по внешнеторговым контрактам.

В сообщении правительства говорится: «Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом». Остальные детали по реализации указа не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности оперативно информировать общественность о подписании президентом указа о продаже валютной выручки экспортерами. А эксперты прогнозировали курс рубля к доллару летом при различных сценариях. Пик укрепления рубля, по мнению специалистов, еще предстоит.