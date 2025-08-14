  • Новость часаПутин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске
    Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    Британия передумала размещать военный контингент на Украине
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    31 комментарий
    14 августа 2025, 14:01 • Новости дня

    Боец Турист: Щербиновку в составе ВСУ обороняли женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии, оборонявших Щербиновку в ДНР, было много женщин-военнослужащих, заявил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки с позывным Турист.

    «В каждой группе [противника] женщина была. Вот это прям сильно бросилось [в глаза]. Ну, допустим, вот группа – три человека, вот в группе одна женщина», – сказал Турист, передает ТАСС.

    Военнослужащий добавил, что повидал много разных групп, около роты. Он предположил, что женщины могут быть операторами беспилотников или систем РЭБ.

    «В стрелковый бой они с нами не вступали, они сразу убегали», – указал он.

    Напомним, ВС России установили контроль над Щербиновкой в ДНР, а также над Искрой. Бойцов с освобождением населенных пунктов поздравлял глава Минобороны Андрей Белоусов.

    14 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    @ VoidWanderer (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Баллистические ракеты «Сапсан», которые производил киевский режим совместно с западными партнерами, могли бы долетать до Москвы, Минска, Воронежа, Рязани и многих других городов, сообщили в ФСБ.

    Спецслужба обнародовала карту, на которой обозначен радиус действия украинских баллистических ракет «Сапсан».

    В радиус вошли как существенная часть Европейской России, так и большая часть Белоруссии. На карте под действие «Сапсана» подпадают Минск, Бобруйск, Москва, Смоленск, Калуга, Тула, Брянск, Рязань, Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, Донецк и другие города.

    В четверг Минобороны сообщило о срыве производства дальнобойных ракет на подконтрольной киевскому режиму территории. Эти ракеты, по данным министерства, могли бы бить вглубь территории России.

    ФСБ сообщила, что украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан». По информации спецслужбы, Германия причастна к финансированию этой программы.

    Комментарии (14)
    13 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Озвучены огромные потери ВСУ под Юнаковкой в Сумской области

    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой Сумской области, где личный состав исчезает взводами и ротами из-за ожесточенных боев за контроль региона, сообщили в российских силовых структурах.

    В силовых структурах сообщили, что украинские военнослужащие пропадают без вести взводами и ротами в районе Юнаковки Сумской области, сообщает ТАСС. По их словам, Юнаковка стала для родственников бойцов ВСУ «проклятым» местом, куда военные отправляются и не возвращаются.

    Собеседники агентства пояснили, что массовые потери связаны с попытками командования ВСУ любой ценой восстановить контроль над Сумской областью. Источник добавил, что в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ фиксируются случаи отказа подчиненных выполнять приказы о выдвижении на позиции.

    Ранее командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области приравняло пропавших без вести военных к дезертирам.

    Сообщалось, что на всем участке фронта в Сумской области Украины авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск.

    В субботу на Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.

    Комментарии (15)
    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в российском Минобороны.

    Удары наносились по критически важным объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Там киевский режим и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство.

    Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия.

    Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 2 по 8 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Также в августе комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области, а «Кинжалы» ударили по военному аэродрому.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 01:51 • Новости дня
    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеоконференцию европейских лидеров по Украине, сравнив их с персонажами стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?» («Дело было вечером, делать было нечего...»).

    Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – заявила Захарова в Telegram.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин устроил онлайн-встречу по украинскому вопросу для согласования позиции Запада перед переговорами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    Комментарии (8)
    14 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    Рада одобрила наказание на Украине за отказ от обязательной эвакуации

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада Украины одобрила законопроект об ответственности за нахождение в населенных пунктах в зоне обязательной эвакуации без спецпропуска, сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

    Мельничук сообщил, что предусмотрена ответственность за въезд и пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специального пропуска или удостоверения. Также усиливается ответственность за нарушение комендантского часа. Законопроект предусматривает внесение изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев эвакуировал жителей Карантинного острова в Херсоне. В августе власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. Недавно местные власти объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 22:20 • Новости дня
    Взрыв произошел в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Сумы зафиксирован третий по счету взрыв за сутки, сообщили украинские СМИ.

    В Сумской области Украины на данный момент объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном киевскому режиму Запорожье произошло несколько взрывов. В Изюме в Харьковской области Украины накануне также зафиксировали взрывы.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    Комментарии (3)
    14 августа 2025, 10:15 • Новости дня
    Британия передумала размещать военный контингент на Украине

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Британия отказалась от размещения 30-тысячного контингента на Украине и теперь разрабатывает план по созданию «сил поддержки» после завершения боевых действий, сообщает The Times.

    По данным Times, британское военное руководство отказалось от планов отправки 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины, пишет «Коммерсантъ».

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что вместо боевого контингента обсуждаются «более реалистичные» меры, которые могут быть реализованы после окончания боевых действий на Украине.

    Согласно новому плану, Британия готова обеспечить безопасность воздушного пространства над Западной Украиной, подготовку украинских военных и разминирование акватории Черного моря. Стармер подчеркнул, что британские «силы поддержки» сосредоточатся на обучении, логистике и технической поддержке, а не на непосредственном обеспечении передовых частей.

    Стармер также пообещал, что Британия будет усиливать давление на Россию с помощью экономических санкций и других более широких мер, если это потребуется.

    Ранее Стармер объявил о подготовке новых санкций против России.

    Также Стармер проведет встречу с Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит.

    Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагали отправить войска в рамках международной миссии.

    Комментарии (22)
    14 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий

    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп выслушал всех желающих европейцев на видеоконференции по Украине. При этом, «ястребам» Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас не дали слова, Кир Стармер просил присутствующих «не раздражать Дональда», а Владимир Зеленский и вовсе молчал. В результате глава Белого дома вышел победителем, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Европейцы в рамках видеоконференции буквально набросились на Дональда Трампа, даже притащили туда частично «икону западных ценностей» – Владимира Зеленского. Глава Белого дома всех вежливо выслушал, но поучать себя не дал», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, в итоге «победил скорее Трамп». «Зеленский молчал, Фридрих Мерц заверил президента США в том, что европейцы «благодарят» его за миротворчество, женщинам-«ястребам» – Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас – выступить не дали, а Кир Стармер то и дело предупреждал коллег «не слишком раздражать Дональда», – описал произошедшее аналитик.

    «Фактически европейцы согласились на сдачу Москве занятых Россией территорий. Правда, юридически признавать их российскими они не будут, но ради перемирия готовы замолчать. Во всяком случае, видеоконференция не принесла Зеленскому тех результатов, на которые он надеялся: в последний момент перетянуть Трампа на свою сторону, а европейцев затянуть в войну не удалось», – считает спикер.

    Как бы то ни было, президент США остается привержен своей позиции: он намерен сделать Америку великой. «Больше им ничего не движет. Он хочет застолбить за Штатами статус главной Великой державы. Трамп не человек войны, какими были его предшественники президенты-демократы», – объясняет политолог.

    «Он предпочитает всех мирить и наставлять на правильный путь. Так, глава Белого дома примирил – на время – Индию и Пакистан, разрушил – как ему кажется – ядерную программу Ирана, примирил Камбоджу и Таиланд, а также Армению и Азербайджан», – перечислил собеседник.

    Он также выразил уверенность в том, что встреча президентов США и России будет небезуспешной. «Владимир Путин, судя по всему, заинтересован в том, чтобы состоялся ответный визит Трампа, но главное – ему нужно, чтобы Штаты вновь стали уважать российские национальные интересы», – подчеркнул аналитик.

    По его мнению, стороны могут договориться по ряду вопросов. «Но загвоздка в позиции Европы, которая может пойти на блокировку любых невыгодных для себя соглашений. Впрочем, такой «водораздел» для Москвы тоже будет неплохим», – заключил Рар.

    Ранее состоялась видеоконференция, организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и посвященная Украине. В ней приняли участие европейские лидеры, Зеленский и президент США Дональд Трамп. По итогам онлайн-встречи на совместной с Зеленским пресс-конференции Мерц заявил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа в Анкоридже, могут быть приняты важные решения.

    Он также подчеркнул: «Президент США Дональд Трамп теперь хочет начать переговоры о мире на Украине. В пятницу он встретится с президентом России Путиным на Аляске. В Анкоридже могут быть приняты важные решения».

    По словам Мерца, на переговорах должны быть учтены ключевые интересы Европы и Украины в области безопасности. Канцлер добавил, что лидеры европейских стран донесли до Трампа соответствующее послание и выразил надежду на успех переговоров.

    Между тем, Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    Комментарии (11)
    13 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским отметил, что отправной точкой для подобных переговоров должна стать так называемая линия соприкосновения, передает ТАСС.

    Канцлер подчеркнул, что прекращение огня считается основным условием для начала переговоров. «Мы четко обозначили несколько пунктов для переговоров. Мы ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи. Мы хотим, чтобы переговоры проводились в правильном порядке. Отправной точкой должно стать прекращение огня», – заявил Мерц.

    Он добавил, что ключевые элементы должны согласовываться в рамках специального соглашения, а обсуждение территориальных вопросов возможно только при условии линии соприкосновения как базы. Мерц также отметил, что «юридическое признание территорий не обсуждается и принцип сохранения границ остается неизменным».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена. До этого он заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Комментарии (14)
    14 августа 2025, 03:46 • Новости дня
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности вне формата НАТО, пишет Politico.

    По данным Politico, обсуждение состоялось 13 августа во время диалога президента США с руководителями стран Европы, передает ТАСС.

    Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут принять участие в предоставлении Украине «средств сдерживания» при условии достижения соглашения о прекращении огня с Россией. При этом он уточнил, что такие гарантии не будут оформлены в рамках усилий НАТО.

    Один из источников отметил, что американский президент не пояснил, что конкретно подразумевается под гарантиями безопасности, а разговор касался лишь более широкой концепции поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз настаивает на предоставлении Киеву «прочных и надежных гарантий безопасности». Telegraph пишет, что Киев готов рассмотреть прекращение боевых действий и фактическую передачу части регионов под контроль России при условии получения гарантий безопасности и поддержки от европейских стран.

    Комментарии (10)
    13 августа 2025, 15:08 • Новости дня
    Киев объявил эвакуацию еще в 14 населенных пунктах ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти контролируемой Киевом части Донецкой народной республики объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    Об обязательной эвакуации сообщил глава военной администрации контролируемой Киевом части ДНР Вадим Филашкин, передает ТАСС. По его словам, решение связано с продвижением российских военных в этом районе.

    Филашкин уточнил, что принудительная эвакуация распространяется на город Белозерское, а также на села Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины. Кроме того, эвакуация затронет поселок Свягогоровка, а также села Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.

    «Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительным образом из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и из поселка Свягогоровка, сел Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины», – сказал он.

    Ранее власти Украины расширили зону обязательной принудительной эвакуации в северной части Донецкой народной республики. Эвакуация касается семей с детьми и охватывает 19 населенных пунктов Лиманской территориальной общины.

    В июле Украина провела принудительную эвакуацию жителей 14 сел Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    14 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за падения обломков БПЛА на Волгоградском НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. «В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», – приводятся его слова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

    Никто не пострадал. Пожарные подразделения начали тушить возгорание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация приостановила прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Аэропорт Гагарин в Саратове также ограничил работу для обеспечения безопасности.

    Комментарии (4)
    14 августа 2025, 11:35 • Новости дня
    @ Анатолий Карбинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    В медучреждения уже доставили двух человек, их состояние оценивается как тяжелое, указал Слюсарь в своем Telegram-канале.

    Других 11 пострадавших везут в больницу.

    Напомним, в городе уже ввели локальный режим ЧС на месте происшествия.

    В четверг Слюсарь сообщал, что беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, повреждены несколько многоквартирных домов.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 06:57 • Новости дня
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Антон Антонов

    Здание правительства Белгородской области подверглось атаке со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства», – сообщил Гладков на видео в своем Telegram-канале.

    Гладков сообщил, что «есть небольшие повреждения». Он указал, что оперативная обстановка в регионе «оставляет желать лучшего». «В ситуации справимся, самое главное – быть осторожными», – приводит слова Гладкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Волгоградского НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов из-за падения обломков беспилотника. В ночь на четверг беспилотники были сбиты над Миллеровским и Кашарским районами Ростовской области.

    Комментарии (2)
    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

    Еще недавно казалось, что Париж нашел способ удержать в своих объятиях заморскую французскую территорию – Новую Каледонию. Жителям этого острова была обещана государственная независимость, но «в составе Франции» – что было объявлено компромиссом. Теперь же выяснилось, что все эти ухищрения президента Франции Эммануэля Макрона оказались напрасны, Новая Каледония хочет полностью отделиться. Как и почему такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      3 комментария
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

      20 комментариев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

      31 комментарий
      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

