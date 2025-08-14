Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Сумском направлении в Юнаковке продолжаются тяжелые бои: штурмовые группы «Северян» выдавливают украинские силы из населенного пункта. Российская авиация усилила удары по позициям ВСУ. ВСУ безуспешно атаковали фланги группировки «Север». В Юнаковке российские штурмовые группы сумели продвинуться на 200 м в юго-западном направлении.

В Новоконстантиновке (Перше Травня) и Яблоновке российские подразделения сорвали две контратаки ВСУ, поддержанные танками и западной артиллерией. Два украинских танка и две гаубицы М777 были уничтожены, ВСУ отступили с потерями.

На Теткинском и Глушковском участках разведкой «Северян» была выявлена позиция буксируемой гаубицы Д-30 у Обод, эта цель была поражена ударом FPV-дрона.

На Харьковском направлении в районе Синельниково российские штурмовые группы смогли продвинуться на 200 м, преодолев сопротивление ВСУ. В Волчанске бойцы группировки «Север» отразили одну контратаку ВСУ, заняли четыре здания на левом берегу Волчьей и закрепляются, расширив плацдарм. В ходе боя в районе Волчанска уничтожена диверсионная группа подразделения «Тимура» ГУР МО Украины.

На Липцовском участке и на участке Меловое–Хатнее существенных изменений не отмечено. Российские войска продолжают наносить удары артиллерией и системами ТОС-1А.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» заняла новые позиции в Харьковской и Сумской областях.