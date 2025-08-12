Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».11 комментариев
Сирийские военные отразили атаку курдских сил в Алеппо
В результате столкновений возле Тель-Мааз на востоке Алеппо сирийская армия отразила попытку прорыва курдских формирований, один солдат погиб, сообщило минобороны САР.
По данным ведомства, около 02.35 две группы курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС) попытались проникнуть на позиции сирийской арабской армии в районе Тель-Мааз, передает РИА «Новости». В результате завязались ожесточенные бои, в ходе которых погиб один военнослужащий армии.
В министерстве обороны указали, что эскалация в регионе происходит на фоне регулярных обстрелов армейских позиций в районах Манбиджа и Дейр-Хафира, а также блокировки дорог, ведущих к Алеппо, курдскими силами у кольцевой развязки Лерамон. «Тем самым они полностью игнорируют все договоренности и соглашения, заключенные с сирийским правительством», – подчеркнули в пресс-службе.
Накануне командование СДС обвинило сирийские войска в провоцировании столкновений у Дейр-Хафира. Курдская сторона заявила о нарушении режима прекращения огня армией и призвала власти Сирии остановить действия военных подразделений, которые могут привести к срыву существующих мирных соглашений с автономной администрацией на северо-востоке страны.
Ранее на севере провинции Алеппо произошли вооруженные столкновения между войсками переходного правительства Сирии и отрядами курдов.