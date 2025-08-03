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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    43 комментария
    3 августа 2025, 06:49 • Новости дня

    Столкновения между правительственными войсками и курдами произошли в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    На севере провинции Алеппо произошли вооруженные столкновения между войсками переходного правительства Сирии и отрядами курдов, сообщило Минобороны страны.

    Ведомство заявило, что армейские силы отразили попытку проникновения бойцов «Сил демократической Сирии» в район Эль-Кайария близ Манбиджа. В результате ракетного обстрела со стороны курдов были ранены четыре военнослужащих и три мирных жителя, передает ТАСС.

    В министерстве подчеркнули, что сирийские подразделения нанесли ответные точечные удары по позициям противника. По данным ведомства, была уничтожена ракетная установка и артиллерия, которые использовались при атаке.

    Коалиция СДС, в свою очередь, как передал телеканал Sham TV, обвинила в атаке «недисциплинированные группировки» внутри правительственных войск. По их версии, курдские отряды вели ответные действия на провокации в районе Дейр-Хафер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в восточной части провинции Алеппо вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и курдскими формированиями.


    1 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию

    Политолог Минченко: Визит Уиткоффа в Россию – это шанс переломить негативную динамику

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У американского эмиссара Стива Уиткоффа в России могут состояться встречи с представителями МИД и администрации президента, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это может переломить негативную динамику в политике американской администрации в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа в Россию.

    «Стив Уиткофф очень близок к Дональду Трампу и фактически считается членом его семьи. Визит в Россию – это шанс переломить негативную динамику, существующую в американской администрации по отношению к Москве», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, у спецпосланника главы Белого дома может быть намечено несколько треков: первый – встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства и администрации президента; второй – переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил собеседник.

    Политолог также счел неудивительным, что перед визитом в Россию Уиткофф отправится в Израиль и сектор Газа. «Он в первую очередь спецпредставитель по ближневосточному урегулированию. Кроме того, эта тема в повестке дня администрации США имеет гораздо большее значение, чем Россия и украинский кризис. Это связано с целым рядом причин», – пояснил Минченко.

    «Во-первых, в Штатах очень сильное еврейское лобби. Так, республиканская база – это протестанты, а они питают особые чувства к Израилю, к народу Ветхого Завета. Поэтому для значительной части республиканцев поддержка Тель-Авива – не просто какая-то геополитическая ставка, это прямо вытекает из их религиозных верований», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в регионе складывается кризисная ситуация. Целый ряд стран после выступления Франции, которое поддержала Британия, планируют признать палестинское государство. Россия и Украина на фоне происходящего на Ближнем Востоке поворота меркнут для американской стороны», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. В Белом доме сообщали, что Уиткофф посетит сектор Газа 1 августа.

    Также Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал Трамп.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля Уиткофф в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

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    1 августа 2025, 11:14 • Новости дня
    Боррель счел меры ЕС против Израиля «плохой шуткой»
    Боррель счел меры ЕС против Израиля «плохой шуткой»
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель усомнился в эффективности ограничений против Израиля, предложив Еврокомиссии рассмотреть более серьезные меры в ответ на ситуацию в Газе.

    Евросоюз должен рассматривать более жесткие меры против Израиля, чем только приостановку его участия в научно-исследовательской программе Horizon Europe, заявил бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью порталу EUobserver, передает ТАСС.

    «Если это единственный ответ, на который способна Еврокомиссия в ответ на действия Израиля, то это шутка. Плохая шутка», – подчеркнул Боррель.

    По его словам, Еврокомиссия могла бы рассмотреть вариант приостановки торгового соглашения с Израилем, что стало бы более серьезной мерой. Также Боррель отметил, что многие государства-члены не хотят вводить санкции против Израиля, и назвал это реальностью, с которой приходится считаться.

    28 июня Еврокомиссия рекомендовала приостановить участие Израиля в Horizon Europe. Основанием для этого решения стали действия Израиля в секторе Газа, которые, как считают в Брюсселе, нарушают международное право и права человека. В предложении ЕК отмечается, что среди жертв военной операции Израиля много гражданских, а число людей, страдающих от голода и недоедания, растет.

    Ранее Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью. Он ранее заявил, что отказ Евросоюза исполнять ордер Международного уголовного суда на Биньямина Нетаньяху демонстрирует двойные стандарты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как признание Палестины раскалывает Запад.

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    2 августа 2025, 16:41 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    31 июля 2025, 23:30 • Новости дня
    МИД Сирии назвал встречу Путина с аш-Шейбани началом нового этапа между странами

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческая встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани стала началом нового этапа политического и военного взаимопонимания между Сирией и Россией, завили в МИД республики.

    «Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шайбани подтвердил начало нового этапа политического и военного взаимопонимания между двумя странами, основанного на уважении суверенитета Сирии и поддержке единства сирийской территории», – приводит агентство SANA заявление внешнеполитического ведомства республики.

    Там добавили, что российский лидер подчеркнул абсолютное неприятие Россией любого вмешательства Израиля или его попыток разделить Сирию и подтвердил приверженность Москвы поддержке республики в ее восстановлении и стабильности.

    В ходе встречи министр Сирии подчеркнул приверженность защите всех своих граждан, независимо от их этнического происхождения, а также необходимость решения проблем, связанных с наследием прежнего режима, как в политическом, так и в структурном плане, чтобы это служило будущему Сирии.

    В МИД Сирии отметили, что состоявшаяся встреча является убедительным политическим индикатором начала процесса восстановления сирийско-российских отношений, укрепления регионального баланса и расширения прав и возможностей сирийского государства.

    «Сирия предостерегает Израиль от вмешательства, которое толкает страну к хаосу, и подтверждает, что двери Сирии открыты для всех, кто уважает ее суверенитет и единство и сохраняет ее безопасность и стабильность», – заявили сирийские  дипломаты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

    В четверг президент Путин встретил в Кремле министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией.

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    2 августа 2025, 03:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал историческим событием прибытие рейса из Эр-Рияда в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Прибытие первого прямого рейса из Саудовской Аравии в Москву является историческим событием, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Историческое событие: первый самолет авиакомпании Саудовской Аравии приземлился в Москве», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Дмитриев подчеркнул, что прямые рейсы между Эр-Риядом и Москвой будут стимулировать бизнес, туризм и культурный обмен между Россией и Саудовской Аравией, передает РИА «Новости».

    Первый прямой рейс из Эр-Рияда выполнила авиакомпания Flynas, самолет приземлился в московском аэропорту Внуково в пятницу. Другой самолет авиакомпании вылетел из Москвы в столицу Саудовской Аравии.

    Ранее между двумя странами выполнялись чартерные рейсы, связанные с хаджем – религиозным паломничеством мусульман в Мекку и ее окрестности. В 2025 году хадж проводился с 4 по 9 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация выдала разрешение авиакомпании Flynas на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд – Москва.


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    1 августа 2025, 22:15 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся атаке со стороны движения хуситов, применивших гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

    Сариа заявил: «Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов) провели военную операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» аэропорт Лод (Бен-Гурион) в Яффо (Тель-Авиве)».

    Это не первая подобная атака: о предыдущем обстреле аэропорта хуситы сообщали 29 июля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» (хуситов) нанесли серию ударов по целям в Израиле. Группировка хуситов предупредила об атаке на американские торговые суда, взаимодействующие с портами Израиля, несмотря на перемирие с США.

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    31 июля 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин принял в Кремле главу МИД Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле президент России Владимир Путин встретил министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом аш-Шейбани и делегацией, передает ТАСС. Визит сирийской делегации состоялся в Кремле.

    Напомним, в четверг министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра начал официальный визит в Москву, где планирует обсудить с российским коллегой стратегические вопросы сотрудничества.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

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    1 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    ВВС ФРГ сбросили первые грузы гуманитарной помощи над Газой

    Бундесвер начал воздушную доставку продовольствия и медикаментов в Газу

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолеты ВВС Германии осуществили первый сброс 34 поддонов с гуманитарной помощью для сектора Газа общим весом почти 14 тонн.

    Бундесвер начал операцию по доставке гуманитарной помощи в Газу, передает ТАСС. Согласно совместному заявлению Минобороны и МИД ФРГ, в ходе первых двух авиарейсов было сброшено 34 поддона с продуктами и медикаментами, предоставленными Иорданской хашимитской благотворительной организацией. Общий вес гуманитарного груза составил почти 14 тонн.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил: «В настоящее время в Газе ощущается острая нехватка продовольствия и медикаментов». Он подчеркнул, что решение о воздушной доставке гуманитарных грузов было принято совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и министром иностранных дел Йоханном Вадефулем. Министр добавил, что Германия работает с партнерами над обеспечением масштабной и срочной помощи нуждающимся.

    Йоханн Вадефуль назвал воздушную доставку дополнительным способом быстрой помощи, однако подчеркнул, что она не заменит полноценный наземный маршрут. Он заявил, что только по суше возможно обеспечить достаточный объем помощи жителям Газы. Министр также призвал Израиль гарантировать безопасный доступ и распределение гуманитарной помощи международным организациям.

    Ранее канцлер ФРГ объявил о создании совместно с Иорданией «воздушного моста» для оказания поддержки жителям сектора Газа. В миссии также участвуют Франция и Британия. Германия направила в Иорданию два военно-транспортных самолета для участия в операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Дональд Трамп отметил, что слова президента Франции ничего не изменят. Аналитики указывают на гонку за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства.

    Несколько гуманитарных организаций выразили резкую критику Евросоюзу за недостаточную активность в урегулировании ситуации в секторе Газа. В британском правительстве растет недовольство отказом Кира Стармера поддержать признание Палестины на фоне гуманитарного кризиса.

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    2 августа 2025, 10:26 • Новости дня
    Советник Нетаньяху обвинил Макрона в срыве сделки по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подверг критике высказывания президента Франции, назвав их препятствием для соглашения с ХАМАС.

    По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон дал палестинскому движению ХАМАС повод отказаться от соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа, приравняв удерживаемых радикалами заложников к палестинским заключённым в израильских тюрьмах, сообщает ТАСС.

    В своем телеграм-канале Гендельман отметил: «Макрон в очередной раз выбрал моральную слепоту вместо морального лидерства. Любое заявление, уравнивающее невинных граждан и военных преступников, – прямое препятствие переговорам и подарок террористам». Он подчеркнул, что такие слова французского лидера усиливают шантаж со стороны ХАМАС и мешают достижению договорённостей, которые сейчас рассматриваются сторонами.

    Гендельман также напомнил, что в день, когда миру был показан измученный Эвьятар Давид, удерживаемый ХАМАС с 7 октября 2023 года без медицинской помощи и контакта с семьёй, Макрон публично сопоставил его с осужденными за убийства и теракты палестинцами. По словам советника, подобная риторика подрывает усилия посредников по освобождению заложников и укрепляет экстремизм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля пригрозили Франции в ответ на заявление о признании Палестины. Кабинет министров Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Государство Палестина на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.

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    31 июля 2025, 11:37 • Новости дня
    Сирия объявила о намерении наладить сотрудничество с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В российской столице прошла первая официальная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани, в ходе которой обсуждались вопросы двусторонних отношений.

    Дамаск заинтересован в построении правильного взаимодействия между Сирией и Россией, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    По его словам, отношения между народами двух стран имеют исторический характер, однако существуют сложности, которые необходимо преодолеть: «Мы сегодня представляем новую Сирию. Заинтересованы в налаживании правильного взаимодействия и отношений между нашими странами, которые бы основывались на сотрудничестве и взаимном уважении».

    В ходе переговоров, которые проходят в Москве, российский министр иностранных дел выразил надежду на участие президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в первом саммите Россия – Лига арабских государств, намеченном на 15 октября, пишет РИА «Новости». Лавров подчеркнул значимость этого события для дальнейшего развития двусторонних отношений.

    Глава МИД России также отметил, что Москва искренне желает дружественному сирийскому народу преодолеть все внутриполитические вызовы и полностью стабилизировать ситуацию в стране. Лавров подчеркнул, что Россия внимательно следит за происходящими в Сирии процессами переходного периода и надеется на скорейшее восстановление стабильности.

    Это первая официальная встреча Асаада аш-Шейбани в российской столице. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в ходе переговоров министры обсуждают актуальные вопросы двусторонних отношений, а также международную и региональную повестку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии разногласий между Европой и США по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Лавров подчеркнул, что признание российского статуса Крыма и Донбасса остается обязательным условием для мирного процесса. Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией, по словам Лаврова, сосредоточилось на подготовке к новой войне.

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    1 августа 2025, 00:40 • Новости дня
    ХАМАС заявило о готовности к переговорам с Израилем при двух условиях

    Tекст: Ирма Каплан

    Палестинское движение ХАМАС выпустило заявление, в котором поприветствовало позицию Нью-Йоркской конференции и выразило готовность вернуться к переговорам с Израилем, когда в секторе Газа закончится голод и блокада гумпомощи.

    «ХАМАС подтвердило, что палестинское сопротивление и его оружие представляют собой «национальное и законное право, пока сохраняется режим оккупации. В заявлении также подчеркивается, что «от них нельзя отказаться, кроме как путем восстановления наших полных прав и создания независимого, полностью суверенного государства», – приводит выдержки из заявления ХАМАС телеканал Almayadeen.

    ХАМАС подчеркивает, что прекращение геноцида и этнических чисток, практикуемых оккупационными властями, и последующее прекращение оккупации являются «первым шагом в любых серьезных международных действий.

    Движение пояснило, что его позиция основана на том, что оно «рассматривает как неотъемлемое и естественное право палестинского народа признание полностью суверенного Государства Палестина», к тому же это является плодом его продолжающейся борьбы и уважением к нормам международного права.

    «Мы готовы вернуться к переговорам, как только помощь дойдет до тех, кто ее заслуживает, а гуманитарный кризис и голод в секторе Газа прекратятся», – заявили в ХАМАС.

    Движение заявило, что переговоры в условиях голода, (который не признается израильской стороной), «лишает их сути и цели борьбы», и призвало  международное сообщество и заинтересованные стороны принять немедленные меры для прекращения массового уничтожения людей, обеспечить продовольствием палестинский народ во всех районах сектора Газа без ограничений и обеспечить его защиту.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Затем об этом же заявила Британия и Канада.

    При этом впервые арабские и европейские государства совместно выступили с призывом к ХАМАС отказаться от управления сектором Газа, поддержав соответствующую декларацию.

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    31 июля 2025, 12:41 • Новости дня
    Лавров: Россия признательна Сирии за безопасность российских объектов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани заявил о признательности Москве за обеспечение безопасности российских граждан и объектов в Сирии, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров сообщил, что Москва и Дамаск договорились провести инвентаризацию всех имеющихся между странами соглашений. По его словам, соответствующая работа уже согласована и стороны приступят к ее реализации в ближайшее время.

    В феврале российский МИД заявлял, что Россия рассматривает развитие связей с Сирией и обсуждает вопрос военного присутствия на ее территории.

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    31 июля 2025, 17:02 • Новости дня
    Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны переходного правительства Сирии Мархафом Абу Касром.

    По информации российского Минобороны, главы оборонных министерств рассмотрели текущее положение дел в Ближневосточном регионе и определили возможные направления для дальнейшего взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра начал официальный визит в Москву, где планирует обсудить с российским коллегой стратегические вопросы сотрудничества.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

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    31 июля 2025, 16:31 • Новости дня
    Лавров подтвердил поддержку суверенитета Сирии на встрече с Шибани

    Лавров подчеркнул суверенитет Сирии и необходимость внутреннего диалога

    Tекст: Денис Тельманов

    На переговорах в Москве российский министр иностранных дел заявил о важности независимого разрешения сирийских проблем при участии всех групп населения.

    В ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Сирии Асаадом Шибани российская сторона вновь подтвердила неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что все вопросы внутренней повестки должны решаться самими сирийцами с помощью широкого диалога для укрепления гражданского мира и национального согласия, а также для защиты прав и учета интересов всех представителей многоконфессионального сирийского общества.

    По итогам переговоров стороны согласовали необходимость активизации усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Российский МИД сообщил, что Москва и Дамаск продолжат контакты на различных уровнях как по двусторонней, так и международной повестке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шибани заявил о намерении Дамаска проводить открытую политику со всеми государствами. Глава Сирии Ахмед аш-Шараа отказался пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита. Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих граждан и объектов в Сирии на фоне обострения ситуации.

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    31 июля 2025, 12:57 • Новости дня
    Лавров призвал отменить санкции против Сирии раз и навсегда

    Tекст: Вера Басилая

    Введенные против Дамаска санкции вредят населению Сирии, а не властям, и должны быть отменены окончательно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Санкции против Сирии нужно отменить раз и навсегда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой, передает ТАСС.

    По его словам, санкции наносили вред исключительно сирийскому народу, а не политическим деятелям. Лавров заявил, что российская сторона готова помогать Сирии в процессе восстановления после конфликта, поддерживать единство и независимость страны. Министр уточнил, что Москва и Дамаск договорились продолжить диалог по вопросам постконфликтного восстановления Сирии и оказания поддержки сирийскому народу.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил Дамаск за вклад в обеспечение безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне нестабильной ситуации. В Москве состоялась первая официальная встреча Лаврова и главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани, где стороны обсудили развитие двусторонних отношений.

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    31 июля 2025, 14:03 • Новости дня
    Глава Минобороны Сирии приехал в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра начал официальный визит в Москву, где планирует обсудить с российским коллегой стратегические вопросы сотрудничества.

    Министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра прибыл с официальным визитом в Москву, передает РИА «Новости».

    По информации сирийского агентства SANA, сирийский министр рассчитывает провести встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым. В ходе переговоров запланировано обсуждение ряда вопросов, представляющих взаимный интерес двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости полной и окончательной отмены санкций против Сирии. Сирия подтвердила намерение укреплять сотрудничество с Россией.

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