МИД: Украина после новости о встрече Путина и Трампа усилила обстрелы
МИД: После новости о саммите Россия–США ВСУ увеличили обстрелы населенных пунктов
После информации о возможном саммите России и США число обстреливаемых украинскими войсками населенных пунктов на российской территории выросло с 50 до 130 в сутки, заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Украина увеличила интенсивность обстрелов населенных пунктов на территории России после публикаций о саммите между Россией и США, передает РИА «Новости». Об этом говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.
Он отметил, что количество территорий, подвергшихся ударам, увеличилось с примерно 50 до 130 населенных пунктов в день. В частности, 138 населенных пунктов были обстреляны в субботу и 128 – в воскресенье.
По собранным данным, за прошлую неделю в результате обстрелов пострадали 127 мирных жителей, из них 22 человека погибли, а 105 получили ранения, включая шестерых несовершеннолетних детей. Мирошник добавил, что больше всего жертв зафиксировано в ЛНР и Белгородской области. Чаще всего удары наносились по гражданским объектам в Белгородской, Курской и Херсонской областях.
Ранее Мирошник назвал атаку украинских военных на медиков в Горловке циничным преступлением.
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что рост активности украинских беспилотников связан с предстоящей встречей Владимира Путина с Дональдом Трампом, а противник выбирает для ударов места отдыха людей и транспортные артерии.