Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».4 комментария
НАК сообщил о предотвращении 172 терактов в России с начала года
НАК: В 2025 году пресечено 172 теракта и девять нападений на школы
В 2025 году в России удалось предотвратить 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, сообщили в Национальном антитеррористическом комитета(НАК).
В 2025 году в России удалось предотвратить 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, передает РИА Новости. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) по итогам заседания в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ Александра Бортникова.
В комитете также подчеркнули, что сохраняется высокая угроза со стороны запрещенных в России «Колумбайн*»( признано террористическим движением, запрещено в России) и «Маньяки Культ Убийц»( признано террористическим движением, запрещено в России). На заседании обсуждались вопросы исполнения комплексного плана по противодействию идеологии терроризма, утвержденного президентом России.
Ранее в НАК заявили, что сторонники запрещенных террористических движений «Колумбайн*» и «Маньяки: культ убийств» (М.К.У. и МКУ) в прошлом году готовили 10 терактов в России.
В апреле в Донецке подросток планировал теракт в школе под влиянием движения «Колумбайн*», но ФСБ удалось его предотвратить.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ