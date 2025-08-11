Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).2 комментария
Пушилин: Освобождение Январского позволяет окружить Красноармейскую агломерацию
Освобождение Январского в Днепропетровской области способствует выравниванию фронта и созданию условий для охвата Красноармейско-димитровской агломерации, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Освобождение населенного пункта Январское в Днепропетровской области улучшает позиции вооруженных сил и способствует выравниванию линии фронта, заявил Пушилин, передает ТАСС.
Поселок уже играет существенную роль для создания условий охвата Красноармейско-димитровской агломерации.
Глава республики также отметил, что за прошедшую неделю были освобождены несколько населенных пунктов, включая Яблоновку на константиновском направлении и сам Январское. Это, по его словам, важно для дальнейшего продвижения и стабилизации линии соприкосновения.
Помимо этого, Пушилин сообщил об увеличении числа пленных военнослужащих ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища и близлежащих населенных пунктов. Он отметил, что поступает все больше информации об удержании украинских военных в этом районе.
На прошлой неделе ВС России освободили Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.
Ранее Пушилин сообщал, что поставки боеприпасов и проведение ротаций для ВСУ в Красноармейске и Димитрове существенно затруднены.
Министерство обороны до этого заявляло об освобождении города Часов Яр в ДНР, в ходе боев за город уничтожили самую большую за историю спецоперации группировку ВСУ.