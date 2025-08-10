В Тульской области за ночь уничтожили шесть украинских БПЛА

Эксперт объяснил реакцию рынков на сообщения о встрече Путина и Трампа

Эксперт Чернов объяснил реакцию рынков на сообщения о встрече Путина и Трампа

Tекст: Ольга Самофалова

«Текущая рыночная динамика напоминает ситуацию начала года – после заявлений Дональда Трампа об «удивительном прогрессе» в решении конфликта на Украине. Тогда, как и сейчас, резко выросли котировки украинских и российских активов, укрепился рубль, а иностранные компании с российским присутствием получили приток инвесторского интереса», – отметил Владимир Чернов.

Объявление о скорой встрече лидеров России и США привело к росту российских и украинских активов. Что касается России, то Мосбиржа и РТС выросли более чем на 4,5%, в пятницу прибавили еще 2%. Рубль к доллару вырос на 1%. Резко выросли акции «Русала», котирующиеся в Гонконге, а также акции австрийского Райффайзенбанка, который имеет дочку в России. Растут акции EN+ и других связанных с РФ эмитентов за рубежом.

«Причиной этого является ожидаемое снижение санкционного давления и потенциал разблокировки активов или нормализации бизнеса. Райффайзен прибавляет 13%, что отражает ожидания, что давление ЕЦБ на банк уменьшится, а его российский бизнес сможет быть продан или восстановлен на выгодных условиях. Русал ожидает выигрыш от возможного снятия экспортных ограничений на алюминий. Подобные движения говорят о том, что глобальные инвесторы моментально реагируют на намеки на деэскалацию, особенно в случае компаний, «зажатых в санкционных ловушках», – объясняет Чернов.

«Бенефициарами станут экспортеры, которые смогут получить допуск к западным рынкам или больше гибкости при международных расчетах. Выигрывают также банки, особенно те, кто не под полными блокирующими санкциями. Инвесторы делают ставку на укрепление деловых связей, что поддерживает внутренний спрос на акции секторов логистики, энергетики, телекомов», – отмечает Чернов.

«Даже ожидание нормализации диалога между США и Россией снижает геополитическую премию в курсе рубля, повышая его привлекательность как квазисырьевой валюты. Также играет роль возможное ослабление санкций, что может улучшить экспортный потенциал и расширить валютную ликвидность», – подчеркнул эксперт.

Напомним, в ночь на субботу помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.