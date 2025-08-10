Tекст: Дмитрий Зубарев

Позиции 249-го батальона 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ могут быть взяты в окружение западнее Синельникова Харьковской области, передает ТАСС. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, «на данном участке командование ВСУ по сути пустило в расход 249-й батальон 127-й ОБР ТрО». Он уточнил, что после отхода части подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ позиции батальона вскоре могут оказаться в окружении.

Источник также рассказал, что бойцы подразделения «Север» смогли продвинуться на 300 метров в лесу западнее Синельникова и заняли позиции, ранее принадлежавшие противнику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов беспилотников на купянском участке. Украинские военные покинули свои позиции после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Российские войска в ходе успешного наступления продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.