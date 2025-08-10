  • Новость часаРоссийская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем
    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит
    Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике
    Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа
    Иран пообещал заблокировать передачу Зангезурского коридора США
    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
    Передавшие координаты заградотрядов солдаты ВСУ сбежали
    Названа причина смерти Ивана Краско
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    10 августа 2025, 08:14 • Новости дня

    ВСУ под Синельниково оказались под угрозой окружения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западнее Синельникова бойцы «Севера» продвинулись на 300 метров, что создало угрозу окружения для 249-го батальона теробороны ВСУ.

    Позиции 249-го батальона 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ могут быть взяты в окружение западнее Синельникова Харьковской области, передает ТАСС. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

    По словам собеседника агентства, «на данном участке командование ВСУ по сути пустило в расход 249-й батальон 127-й ОБР ТрО». Он уточнил, что после отхода части подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ позиции батальона вскоре могут оказаться в окружении.

    Источник также рассказал, что бойцы подразделения «Север» смогли продвинуться на 300 метров в лесу западнее Синельникова и заняли позиции, ранее принадлежавшие противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов беспилотников на купянском участке. Украинские военные покинули свои позиции после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Российские войска в ходе успешного наступления продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

    9 августа 2025, 19:16 • Новости дня
    WSJ: ЕС и Киев разработали свой план по завершению конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства и Киев подготовили собственный вариант предложения по урегулированию конфликта на Украине к ожидаемым переговорам между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Европейские страны и власти в Киеве подготовили собственное предложение по урегулированию конфликта на Украине к будущим переговорам президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В статье The Wall Street Journal отмечается, что в разработке плана участвовали правительства Британии, Германии и Франции.

    Как отмечают источники издания, главной задачей было выработать «общую красную линию» вместе с Киевом для потенциальных переговоров.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Ранее СМИ писали, что Европа испугалась возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Сообщалось, что в Британии собираются провести экстренный саммит с участием европейских, американских и украинских представителей перед переговорами Путина и Трампа по украинскому конфликту.

    Сенатор Григорий Карасин обвинил Евросоюз в попытках препятствовать урегулированию ситуации на Украине.

    Политолог Андрей Быстрицкий назвал решение Путина и Трампа встретиться на Аляске тупиковой ситуацией для Евросоюза.

    9 августа 2025, 13:00 • Новости дня
    Минобороны: ПВО России сбила Су-27 Воздушных сил Украины
    Минобороны: ПВО России сбила Су-27 Воздушных сил Украины
    @ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 457 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и запуска БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 75 813 беспилотников, 625 ЗРК, 24 504 танка и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 318 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 356 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины был уничтожен на запорожском участке, где противник был перехвачен средствами ПВО.

    Ранее ВКС России сбили украинский Су-27 29 апреля. В 3-й штурмовой бригаде ВСУ объяснили потерю Су-27 человеческим фактором.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    10 августа 2025, 03:16 • Новости дня
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешнюю линию боевого соприкосновения на Украине следует считать основой для обсуждения территориальных вопросов, заявили лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии в совместной декларации.

    Текст совместной декларации лидеров Франции, Италии, Британии, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии опубликован после завершения встречи по Украине в резиденции главы МИД Великобритании Чивнинг-хаус под Лондоном, передает ТАСС.

    Во встрече в резиденции Чивнинг-хаус приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    В декларации подчеркивается недопустимость изменения международных границ с применением силы. «Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», – говорится в тексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    9 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    ПВО сбила 26 украинских беспилотников в семи регионах России

    Системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников в семи регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    ПВО уничтожила 26 беспилотников самолетного типа в семи регионах России, большая часть которых была перехвачена над Тульской и Брянской областями, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 18.00 до 20.00 мск средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    Из них семь аппаратов сбили над территорией Тульской области и столько же – над Брянской областью. В Краснодарском крае нейтрализовали четыре дрона, еще три – над Калужской областью. По два беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря и в Орловской области, один аппарат сбили над Курской областью.

    Ранее системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников с Украины во второй половине дня.

    Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников над пятью регионами страны.

    Российские средства ПВО утром уничтожили 21 украинский беспилотник.

    9 августа 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
    Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Яблоновка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Красного Лимана, Новоэкономического, Удачного и Родинского ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований пари этом составили более 405 военнослужащих, шесть бронемашин, включая америкаснкий бронеавтомобиль MaxxPro, и три орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Новой Сечи, Пролетарского и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Волчанском, Чугуновкой и Тихого Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, бронемашину, четыре артиллерийских орудия, склад с боеприпасами и шесть складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Новосергеевки Харьковской области, Торского, Новоселовки, Шандриголово и Масляковки ДНР.

    Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, пять бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV.

    Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, израильская радиолокационная станция RADA, три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Северска, Серебрянки, Клебан-Быка, Катериновки, Константиновки, Александро-Шультино и Иванополья ДНР.

    Противник при этом потерял до 235 военнослужащих, две бронемашины и семь артиллерийских орудий, в том числе американскую 155 мм гаубицу М777.

    Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за неделю освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.

    9 августа 2025, 12:07 • Новости дня
    Российские системы ПВО сбили украинский Су-27 на запорожском фронте

    Российские системы ПВО сбили истребитель Су-27 ВСУ на запорожском фронте

    Российские системы ПВО сбили украинский Су-27 на запорожском фронте
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины уничтожен на запорожском участке, где противник был перехвачен средствами противовоздушной обороны России, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    На запорожском направлении был сбит украинский истребитель Су-27, передает РИА «Новости».

    Рогов сказал: «На запорожском фронте сбит истребитель ВСУ Су-27». Он пояснил, что вражеский самолет был перехвачен российской системой ПВО, однако судьба пилота пока остается неизвестной.

    Комментируя произошедшее, Рогов подчеркнул, что всех противников, которые приходят на южнорусские земли, ждет одна судьба, и такая ситуация повторялась и будет повторяться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребители Су-57 усилили атаки по позициям ВСУ с применением современного оружия, которое сложно обнаружить и перехватить.

    9 августа 2025, 09:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил реакцию рынков на сообщения о встрече Путина и Трампа

    Эксперт Чернов объяснил реакцию рынков на сообщения о встрече Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Самофалова

    «Бурная реакция говорит о высокой чувствительности рынков к даже гипотетическим сценариям деэскалации, что указывает на то, насколько долгожданным остается мирный исход. По сути, рынки закладывают в цены сценарий смягчения геополитической изоляции России», – заявил газете ВЗГЛЯД Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Текущая рыночная динамика напоминает ситуацию начала года – после заявлений Дональда Трампа об «удивительном прогрессе» в решении конфликта на Украине. Тогда, как и сейчас, резко выросли котировки украинских и российских активов, укрепился рубль, а иностранные компании с российским присутствием получили приток инвесторского интереса», – отметил Владимир Чернов.

    Объявление о скорой встрече лидеров России и США привело к росту российских и украинских активов. Что касается России, то Мосбиржа и РТС выросли более чем на 4,5%, в пятницу прибавили еще 2%. Рубль к доллару вырос на 1%. Резко выросли акции «Русала», котирующиеся в Гонконге, а также акции австрийского Райффайзенбанка, который имеет дочку в России. Растут акции EN+ и других связанных с РФ эмитентов за рубежом.

    «Причиной этого является ожидаемое снижение санкционного давления и потенциал разблокировки активов или нормализации бизнеса. Райффайзен прибавляет 13%, что отражает ожидания, что давление ЕЦБ на банк уменьшится, а его российский бизнес сможет быть продан или восстановлен на выгодных условиях. Русал ожидает выигрыш от возможного снятия экспортных ограничений на алюминий. Подобные движения говорят о том, что глобальные инвесторы моментально реагируют на намеки на деэскалацию, особенно в случае компаний, «зажатых в санкционных ловушках», – объясняет Чернов.

    «Бенефициарами станут экспортеры, которые смогут получить допуск к западным рынкам или больше гибкости при международных расчетах. Выигрывают также банки, особенно те, кто не под полными блокирующими санкциями. Инвесторы делают ставку на укрепление деловых связей, что поддерживает внутренний спрос на акции секторов логистики, энергетики, телекомов», – отмечает Чернов.

    «Даже ожидание нормализации диалога между США и Россией снижает геополитическую премию в курсе рубля, повышая его привлекательность как квазисырьевой валюты. Также играет роль возможное ослабление санкций, что может улучшить экспортный потенциал и расширить валютную ликвидность», – подчеркнул эксперт.

    Напомним, в ночь на субботу помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    10 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    Европа призвала Трампа вести переговоры с Россией «в условиях перемирия»

    Европейские лидеры призвали Трампа «защищать жизненные интересы Украины»

    Европа призвала Трампа вести переговоры с Россией «в условиях перемирия»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    Совместное заявление главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании опубликовано в преддверии встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Европейские лидеры настаивают, что дипломатическое решение должно учитывать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы. «Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», – говорится в документе.

    Авторы документа полагают, что «значимые переговоры» возможны только при соблюдении перемирия или существенном снижении интенсивности боевых действий. Они также заявили, что «путь к миру на Украине не может решаться без Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Политолог Андрей Быстрицкий считает, что европейцы не желают прекращения боевых действий.

    9 августа 2025, 19:22 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 35 беспилотников над пятью регионами России

    Системы ПВО сбили 35 украинских дронов в пяти российских регионах

    Tекст: Мария Иванова

    В течение второй половины дня системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников с Украины, из них 19 – над Краснодарским краем.

    В период с 15.30 до 18.00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    По информации Минобороны, атаки были отражены в нескольких регионах страны.

    Больше всего беспилотников – 19 – сбиты над Краснодарским краем. В Брянской области уничтожены девять аппаратов, еще четыре – над акваторией Азовского моря.

    В Калужской области силы ПВО нейтрализовали два беспилотника, и еще один был сбит в Московском регионе. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

    Ранее силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников над пятью регионами страны.

    Российские средства ПВО утром уничтожили 21 украинский беспилотник.

    За ночь над Россией были нейтрализованы более 95 дронов ВСУ.

    Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил усиление атак украинских беспилотников на российские регионы.

    10 августа 2025, 05:07 • Новости дня
    В результате падения БПЛА у жилого дома в Саратовской области погиб человек
    В результате падения БПЛА у жилого дома в Саратовской области погиб человек
    @ Nikolay Titov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во дворе жилого дома в Саратовской области упал беспилотник, в результате погиб один человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    По предварительной информации, один человек погиб, также есть пострадавшие, они получают медицинскую помощь. Жители были эвакуированы, а пункт временного размещения развернут в ближайшей школе, сообщил губернатор в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки беспилотников на территории Саратовской области повреждено промышленное предприятие. Аэропорт Гагарин в Саратове ввел ограничения на прием и отправку рейсов.

    9 августа 2025, 22:40 • Новости дня
    Раскрыты данные командира бригады ВСУ, который «раздает» солдат

    ВС России получили контакты командира 156-й бригады ВСУ Гупалюка

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовые структуры сообщили о получении личных данных и телефона командира 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрия Гупалюка, который прикомандировывает своих подчиненных к другим подразделениям.

    Российские силовики сообщили о получении личных данных и номера телефона полковника Юрия Гупалюка, который командует 156-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. По данным силовых структур, Гупалюк занимался тем, что прикомандировывал своих солдат к другим подразделениям Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее силовики отмечали, что подразделения 156-й бригады действовали почти по всей Сумской области и понесли значительные потери на приграничных территориях.

    Силовики рассказали, что родственники погибших сообщают: их близкие оказались прикомандированы к 95-й, 82-й и 79-й отдельным десантно-штурмовым бригадам. По их словам, Гупалюк фактически «раздает» бойцов другим командирам под видом командировок, а руководство ВСУ ограничило его полномочия, позволив только направлять личный состав «в командировку» на передовую. Таким образом, отправляемые на фронт солдаты часто оказываются на самой опасной линии боевого соприкосновения.

    Причины такого решения, отмечают в силовых структурах, неизвестны. Источники предполагают, что с первых дней на позиции в Сумской области Гупалюк проявил себя не лучшим образом, потерял значительную часть личного состава или не устроил командование оперативно-тактической группой «Сумы».

    В феврале 2025 года Гупалюк уже был отстранен от командования 33-й бригадой ВСУ. Силовики сообщили, что для родственников военнослужащих 156-й бригады теперь доступны контакты Гупалюка, и желающие могут обратиться к нему через специальный бот обратной связи «Сохрани себе жизнь», чтобы узнать судьбу своих близких.

    Ранее российские силовые структуры ликвидировали более 30 бойцов 156-й бригады ВСУ и наемников под Сумами.

    Украинские военные в районе Юнаковки на Сумском направлении отказались участвовать в штурме позиций российских войск из-за низкого морального духа и проблем в командовании.

    В ходе ожесточенных боев за Варачино украинская армия потеряла подразделения элитных бригад и штурмового полка, понеся значительные потери.

    9 августа 2025, 09:59 • Новости дня
    Российские силы ПВО за утро уничтожили 21 украинский беспилотник

    Силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над морями и пятью регионами России

    Tекст: Мария Иванова

    В течение нескольких часов системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа, включая семь аппаратов над акваторией Азовского моря.

    В период с 5.10 до 8.00 дежурные средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа, , сообщается в Telegram-канале Минобороны России..

    Семь аппаратов были сбиты над акваторией Азовского моря, еще шесть – над Брянской областью. Четыре беспилотника уничтожили над Калужской областью, три – над Черным морем.

    Один беспилотный летательный аппарат был ликвидирован над территорией Крыма.

    Ранее в субботу силы ПВО сбили беспилотник над Москвой.

    Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили более 95 дронов ВСУ над территорией России.


    9 августа 2025, 16:26 • Новости дня
    Депутат Меттан заявил об отказе Европы признать поражение Украины

    Депутат Меттан заявил, что Европа не замечает проигрыша Украины в конфликте

    Депутат Меттан заявил об отказе Европы признать поражение Украины
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Женевского парламента Ги Меттан выразил мнение о неспособности европейских стран объективно оценить положение Украины в конфликте с Россией.

    По словам Меттана, европейские страны не способны сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине из-за отказа видеть проигрыш Киева, передает РИА «Новости».

    Швейцарский депутат и журналист Ги Меттан отметил, что с 2014 года у европейских лидеров отсутствует реализм в оценке ситуации. По его словам, Дональд Трамп и Владимир Путин являются реалистами, в отличие от европейцев и украинских властей, которые «потеряли всякое представление о реальности».

    Меттан подчеркнул, что Европа утратила геополитический смысл и потому не способна участвовать в восстановлении мира на Украине. Он заявил: «Потребуется еще немного времени, чтобы они пришли в себя».

    Депутат отметил, что у Трампа есть значительные рычаги давления на европейцев, как это уже проявилось при введении пошлин против Европейского союза. По мнению Меттана, несмотря на географические, экономические и культурные особенности, в будущем европейцам придется присоединиться к поиску мирного решения, однако этот процесс только начинается и займет еще некоторое время.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что главной темой саммита Путина и Трампа на Аляске станет долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский выразил обеспокоенность обсуждением урегулирования без участия Киева.

    Сенатор Карасин обвинил Евросоюз в попытках помешать разрешению кризиса на Украине.

    Политолог Андрей Быстрицкий отметил тупик для ЕС после решения о встрече Путина и Трампа на Аляске.

    10 августа 2025, 00:34 • Новости дня
    Фицо заявил о тяжелых последствиях для Украины из-за ее использования Западом

    Фицо: Украина использована Западом против России и должна будет дорого заплатить

    Фицо заявил о тяжелых последствиях для Украины из-за ее использования Западом
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина была использована Западом для ослабления России, но этот план провалился, Киев дорого заплатит, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По словам Фицо, «уже все знают, что членство Украины в НАТО невозможно», передает РИА «Новости».

    «Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить», – сказал Фицо.

    Глава словацкого правительства также отметил, что за сложившуюся ситуацию ответственность несут и украинские политические лидеры. По мнению Фицо, они поддерживали провалившуюся западную стратегию ослабления России через военную поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо отметил военное превосходство России и подчеркнул рост российской экономики несмотря на новые антироссийские санкции Евросоюза. Фицо заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским и обвинил Киев в нанесении ущерба Братиславе на 500 млн евро.

    9 августа 2025, 23:22 • Новости дня
    Глава МИД Британии, Вэнс, Ермак и Умеров обсудили Украину
    Глава МИД Британии, Вэнс, Ермак и Умеров обсудили Украину
    @ DavidLammy/X

    Tекст: Антон Антонов

    В резиденции Чивнинг-хаус, расположенной к югу от Лондона, состоялись переговоры по Украине, в которых приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    Кроме того, в переговорах участвовали европейские советники по нацбезопасности. Обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию ситуации и поддержке Украины. Лэмми заверил, что поддержка продолжится. «Мы продолжаем работать над справедливым и прочным миром», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это встреча станет первой для президентов России и США с 2021 года. На ней будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты двусторонних отношений.

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как все это происходило и чему привело в итоге? Подробности

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

