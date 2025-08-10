ПВО уничтожила дроны в Воронежской, Ростовской и Смоленской областях

Tекст: Антон Антонов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что в семи муниципалитетах силы ПВО обнаружили и уничтожили около десяти беспилотников. По предварительным данным, обломками одного из дронов была повреждена стена частного дома, пострадавших среди жителей нет

В Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области также сработала система ПВО, уничтожившая беспилотники, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram. В результате атаки в Миллерово выбиты стекла в нескольких частных домах и поврежден забор, пострадавших нет.

В Смоленской области силами ПВО также сбит беспилотник. Пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области беспилотник упал во дворе жилого дома. В результате происшествия погиб один человек.