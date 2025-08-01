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    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    29 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    7 комментариев
    1 августа 2025, 11:14 • Новости дня

    Боррель счел меры ЕС против Израиля «плохой шуткой»

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель усомнился в эффективности ограничений против Израиля, предложив Еврокомиссии рассмотреть более серьезные меры в ответ на ситуацию в Газе.

    Евросоюз должен рассматривать более жесткие меры против Израиля, чем только приостановку его участия в научно-исследовательской программе Horizon Europe, заявил бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью порталу EUobserver, передает ТАСС.

    «Если это единственный ответ, на который способна Еврокомиссия в ответ на действия Израиля, то это шутка. Плохая шутка», – подчеркнул Боррель.

    По его словам, Еврокомиссия могла бы рассмотреть вариант приостановки торгового соглашения с Израилем, что стало бы более серьезной мерой. Также Боррель отметил, что многие государства-члены не хотят вводить санкции против Израиля, и назвал это реальностью, с которой приходится считаться.

    28 июня Еврокомиссия рекомендовала приостановить участие Израиля в Horizon Europe. Основанием для этого решения стали действия Израиля в секторе Газа, которые, как считают в Брюсселе, нарушают международное право и права человека. В предложении ЕК отмечается, что среди жертв военной операции Израиля много гражданских, а число людей, страдающих от голода и недоедания, растет.

    Ранее Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью. Он ранее заявил, что отказ Евросоюза исполнять ордер Международного уголовного суда на Биньямина Нетаньяху демонстрирует двойные стандарты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как признание Палестины раскалывает Запад.

    29 июля 2025, 20:17 • Новости дня
    Британия поставила ультиматум Израилю с признанием Палестины
    Британия поставила ультиматум Израилю с признанием Палестины
    @ REUTERS/Mahfouz Abu Turk

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания готова официально признать Палестину перед Генассамблеей ООН в сентябре при условии продолжения израильской блокады Газы.

    Великобритания планирует признать Государство Палестина перед сессией Генассамблеи ООН в сентябре, передает ТАСС. Такое решение будет принято, если Израиль продолжит блокаду сектора Газа, не прекратит военную операцию и не позволит ООН возобновить поставки гуманитарной помощи.

    В заявлении канцелярии Кира Стармера отмечается: «Мы полны решимости защищать жизнеспособность урегулирования двух государств, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира, в том числе разрешив ООН безотлагательно возобновить поставки гуманитарной помощи жителям Газы для прекращения голода, согласившись на прекращение огня и ясно заявив, что не будет никаких аннексий на Западном берегу».

    В качестве условий Лондон требует прекращения голода в Газе, допуск гуманитарных грузов, согласие на прекращение огня и отказ от аннексии территорий на Западном берегу Иордана. Канцелярия подчеркнула, что признание Палестины отвечает принципу сосуществования двух государств и должно способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции признать Палестину государством и выделил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что выступает за создание Государства Палестина, но считает преждевременное признание контрпродуктивным для мирного процесса. Внутри британского правительства растет недовольство отказом премьера Кира Стармера поддержать признание Палестины на фоне кризиса в Газе.

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    30 июля 2025, 14:17 • Новости дня
    Кедми назвал последствия для Нетаньяху из-за желания стран признать Палестину

    Политолог Кедми назвал последствия для Нетаньяху из-за желания стран признать Палестину

    Кедми назвал последствия для Нетаньяху из-за желания стран признать Палестину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Демагогия и ложные заявления Биньямина Нетаньяху или министров израильского правительства отражают не реальное положение дел на Ближнем Востоке, а лишь их собственную беспомощность. Звучащие в мире заявления подтверждают, что процесс по созданию палестинского государства необратим, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Так он прокомментировал призыв глав МИД 15 стран признать Палестину.

    «Решением конфликта на Ближнем Востоке является восстановление палестинского государства. На Западе и во многих странах мира, анализируя происходящее в Газе и при этом не оправдывая действий движения ХАМАС, приходят именно к такому выводу», – отметил Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив». Он объясняет рядом причин то, что все больше политиков призывают к признанию Палестины.

    Во-первых, нет иного способа разрешить ситуацию, считает собеседник. «На территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа живут порядка 5 млн арабов. Они не являются гражданами Израиля. Эти люди не могут находиться в подвешенном состоянии. Кроме всех бытовых проблем у них также есть свои национальные интересы и политический суверенитет», – указал Кедми.

    Во-вторых, чем дольше проблема не решается, тем больше появляется возможностей у террористических организаций играть на этом. «В результате это приводит к разрушению региона», – акцентировал спикер. Но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает отвергать идею создания двух государств. Его целью было отменить резолюцию № 181 от 29 ноября 1947 года.

    «Но политика Нетаньяху привела лишь к усилению ХАМАС и трагедии 7 октября 2023 года», – подчеркнул Кедми. По его словам, израильский премьер использовал движение в своих целях: оно было для него пугалом, с помощью которого годами можно было объяснять свое несогласие на создание палестинского государства, торпедировать возможные решения международных площадок. Сегодня, когда страны Европы начали призывать признать Палестину, Нетаньяху сохраняет эту позицию.

    «Какое отношение имеет Организация освобождения Палестины к нападению 7 октября? Те, кто говорит, что ХАМАС выражает желания палестинцев, – лгут и жонглируют информацией. Среди них и премьер еврейского государства. Но ему не поможет такая риторика. Процесс по палестинской автономии необратим», – акцентировал собеседник.

    «Пока Нетаньяху продолжает пользоваться поддержкой США, которые тоже не поддерживают идею создания государства Палестина. Но Дональд Трамп часто меняет свое мнение. И это вопрос времени, когда Вашингтон изменит нынешний курс. Тогда у Израиля не останется выхода – страна будет вынуждена сдать назад, а это приведет к падению правительства, новым выборам, по итогам которого нынешнего премьера отстранят от власти», – заключил Кедми.

    Ранее главы МИД 15 западных стран призвали к признанию государства Палестина по итогам конференции по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке, сообщил МИД Франции в коммюнике, передает ТАСС. Речь идет о министрах иностранных дел Андорры, Австралии, Канады, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении и Испании.

    «Мы … уже признали или выразили готовность или позитивное отношение наших стран к признанию государства Палестина в качестве важнейшего шага на пути к решению путем создания двух государств и призываем все страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к этому призыву», – следует из заявления.

    Министры подчеркнули «важность объединения сектора Газа с Западным берегом реки Иордан под управлением Палестинской администрации», а также призвали «страны, которые еще не сделали этого, установить нормальные отношения с Израилем и выразить готовность вступить в переговоры по региональной интеграции государства Израиль».

    Напомним, в июле Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена признать Палестину как государство уже этой осенью. По его словам, шаг должен продемонстрировать приверженность Парижа «справедливому и устойчивому миру на Ближнем Востоке». Дональд Трамп, комментируя это заявление, отметил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят.

    Решение Парижа осудил премьер-министр Израиля. По его мнению, оно «вознаграждает террор». Посол США в Израиле Майк Хакаби сравнил обещанное Францией признание Палестины с победой нацистов во Второй мировой войне. Хакаби также отметил, что если Париж хочет помочь палестинцам, то ему следовало бы принимать их в качестве беженцев, а также участвовать в распределении продовольственной помощи в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Вслед за Макроном о намерении признать государство Палестина заявил и британский премьер Кир Стармер. В его канцелярии заявили, что Лондон пойдет на это в случае, если Тель-Авив не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения «ужасающей» ситуации в полуэксклаве. Нетаньяху посчитал, что таким образом Британия поддерживает «чудовищный терроризм» ХАМАС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Западе фактически обесценили права человека, используя признание Палестины в качестве политической угрозы Израилю. Она подчеркнула, что этот вопрос используется как инструмент давления, а не как проявление уважения к международному праву и правам человека.

    Комментарии (3)
    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    31 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Венгрия раскрыла детали сделки ЕС и США по оружию Украине

    В Венгрии сообщили о включении закупки вооружений США для Украины в сделку с ЕС

    Венгрия раскрыла детали сделки ЕС и США по оружию Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом предполагает помимо тарифных обязательств, закупку Евросоюзом энергоносителей и военной техники в Соединенных Штатах на сумму 750 млрд долларов, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    По словам Гуйяша, включение закупки американских вооружений для Украины в соглашение между Евросоюзом и США являются условием сделки, передает ТАСС.

    Гуйяш отметил, что большинство стран Евросоюза не уполномочивали главу Еврокомиссии заключать подобные соглашения. Он подчеркнул: «Поскольку это соглашение не имеет законной силы, его выполнение будет зависеть от того, найдет ли Еврокомиссия среди государств-членов тех, кто будет готов сделать это добровольно».

    Венгерские власти также усомнились в обязательности данных договоренностей для всех участников Евросоюза, подчеркнув, что Будапешт не считает их легитимными.

    Ранее европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости сокращения зависимости Евросоюза от американских вооружений.

    Страны Евросоюза использовали различные финансовые механизмы для снабжения Киева оружием.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Европа должна была оплатить поставки американского оружия Киеву еще три года назад.

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    29 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Венгрия, Болгария и еще семь стран ЕС запросили кредиты на перевооружение

    Tекст: Евгения Караваева

    Девять государств Евросоюза, среди которых Бельгия, Испания и Финляндия, направили официальные заявки на получение кредитов для закупки вооружения по новой оборонной программе ЕС.

    В список вошли Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва, сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает

    РИА «Новости». По словам Ренье, это лишь начальный перечень, и ожидается, что в будущем около 20 стран могут обратиться за подобными займами.

    Новая оборонная стратегия Еврокомиссии, представленная 19 марта, первоначально носила название «Перевооружение Европы», но после протестов ряда членов ЕС была переименована в «Готовность 2030». Согласно документу, планируется привлечь около 800 млрд евро в течение четырех лет.

    Государства Евросоюза также договорились о создании кредитного инструмента SAFE с планом привлечь 150 млрд евро на увеличение производства вооружения. Помимо этого, Брюссель планирует выделить еще 650 млрд евро из бюджетов стран ЕС и временно закрыть глаза на возможное увеличение их бюджетного дефицита из-за расходов на милитаризацию.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины.

    США выделили Польше военные кредиты на 4 млрд долларов.

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    1 августа 2025, 02:13 • Новости дня
    Лавров заявил о вырождении глав нынешней Европы в лидеров «Четвертого рейха»
    Лавров заявил о вырождении глав нынешней Европы в лидеров «Четвертого рейха»
    @ Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сегодня Европа почти полностью погрузилась в русофобский угар, а ее милитаризация становится, по сути, бесконтрольной, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Напрашиваются прямые исторические параллели: современная Германия, да и вся Европа при нынешних лидерах вырождаются в подобие «Четвертого рейха». Ситуация более чем тревожная, и ОБСЕ вряд ли чем-то может помочь», – заявил Лавров «Российской газете».

    Глава МИД России напомнил, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах собрать 800 млрд евро якобы на оборонные нужды.

    Как немецкий канцлер Фридрих Мерц призывает вооружать Германию, заниматься вопросом о всеобщей воинской повинности, видимо, как перед Первой и Второй мировыми войнами создавать самую сильную регулярную армию в Европе, заметил Лавров.

    Не отстает и министр обороны ФРГ, посмевший заявить о готовности убивать русских солдат, напомнил министр.

    «Неудивительно, что в условиях развязанной Западом оголтелой кампании против России ОБСЕ провалила свою роль», – констатировал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Германия усиливает антироссийскую риторику и занимает лидирующую позицию в русофобских настроениях в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ежедневные заявления европейских лидеров и обсуждения усиления военного потенциала Германии указывают на стремление Европы нанести поражение России.

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    29 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    ЕС приостановил финансирование Украины из-за закона о НАБУ

    Евросоюз прекратил финансирование Украины до возврата независимости НАБУ и САП

    ЕС приостановил финансирование Украины из-за закона о НАБУ
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Экономическая правда» пишет, что Евросоюз приостановил предоставление всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает РИА «Новости».

    По данным источников в правительстве, дипломатических кругах и парламенте Украины, соответствующее уведомление было передано дипломатическими каналами премьер-министру Юлии Свириденко.

    В материале подчеркивается, что финансовая поддержка Евросоюза будет возобновлена только после полного восстановления независимости антикоррупционных структур. Журналисты отмечают, что решение может обойтись Украине в более чем 60 млрд долларов внешнего финансирования на 2025–2026 годы.

    Особое значение имеет доля ЕС в кредитной программе ERA Loans, которая включает порядка 20 млрд долларов, а также возможная пауза в кредитах Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Кроме того, под угрозой оказалось и финансирование в рамках проекта Ukraine Facility.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского сдать назад в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Еврокомиссия письменно предупредила Киев о возможной приостановке всей финансовой помощи из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны.

    Решения Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вызвали протесты на Украине и критику со стороны Запада.

    Позднее Зеленский, как заявили СМИ, сдал назад.

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    29 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    Израиль отверг планы Британии признать палестинское государство

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль отверг заявление премьер-министра Британии Кира Стармера о возможном признании палестинского государства.

    В заявлении израильского МИД говорится, что изменение позиции британских властей стало следствием действий Франции и внутреннего политического давления в стране, передает ТАСС. В ведомстве считают, что подобный шаг рассматривается как награда для ХАМАС и наносит ущерб усилиям по заключению перемирия в Газе и освобождению заложников.

    «Израиль отвергает заявление премьер-министра Великобритании. Изменение позиции британского правительства, последовавшее за действиями Франции и внутренним политическим давлением, в настоящее время является наградой для ХАМАС и наносит ущерб усилиям по достижению соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников», – говорится в заявлении МИД Израиля.

    Ранее агентство Bloomberg писало, что кабмин Британии потребовал от Стармера признать Палестину.

    В июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Государство Палестина в ходе заседания Генассамблеи ООН в сентябре.

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    30 июля 2025, 02:20 • Новости дня
    Захарова осудила отказ США участвовать в конференции ООН по Палестине

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко прокомментировала решение Вашингтона не участвовать в обсуждении ближневосточного урегулирования в ООН, подчеркнув двойные стандарты американской политики.

    США не стали участвовать в конференции ООН по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Госдеп счел конференцию вредной для дипломатии, «пощечиной жертвам 7 октября» и «оскорблением», передает РИА «Новости».

    «А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не пощёчина ли это американским союзниками во Второй мировой войне – солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину, памятники которым сейчас взрываются, а захоронения сравниваются с землёй, как это произошло с Холмом Славы во Львове?» – заявила Захарова в Telegram.

    Дипломат также напомнила о трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, уточнив, что тогда десятки людей были заживо сожжены киевским режимом. Кроме того, Захарова поставила под сомнение моральность производства патронов на американских заводах для боевиков ВСУ, назвав это оскорблением памяти детей, чьи имена вписаны на Аллее Ангелов в Донецке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Госдеп США назвал намерения Франции безрассудными. Британия выразила готовность официально признать Палестину перед Генассамблеей ООН в сентябре при условии сохранения израильской блокады Газы.

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    29 июля 2025, 12:30 • Новости дня
    Премьер Польши заявил о потере 2,2 млрд долларов из-за сделки ЕС с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна рискует лишиться значительных доходов после соглашения ЕС и США о новых пошлинах.

    Польша может потерять около 2,2 млрд долларов из-за торгового соглашения между Евросоюзом и США, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает РИА «Новости».

    После переговоров 27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп объявили о введении 15% пошлин почти на весь экспорт из ЕС в США. В рамках сделки Евросоюз также обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и вооружение.

    По словам Туска, в результате договоренности потери Польши составят примерно 8 млрд злотых, что эквивалентно 2,2 млрд долларов, хотя ранее стране грозили убытки почти вдвое больше. В публикации на платформе Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он отметил: «Американские пошлины на европейские товары стали фактом. Они вдвое меньше, чем предложенные президентом Трампом в апреле, но поводов для радости нет». Туск добавил, что, несмотря на потери, достигнутое соглашение лучше, чем эскалация торговой войны между союзниками.

    С аналогичной критикой соглашения выступил президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини. В интервью газете Repubblica он назвал новые пошлины «пощечиной для Европы» и призвал Евросоюз к экстренным мерам поддержки промышленности. Орсини отметил, что из-за девальвации евро и новых пошлин экспорт из Италии может сократиться на 22,6 млрд евро, а больше всего затронуты будут машиностроение, фармацевтика и пищевая отрасль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение тарифов для Евросоюза на уровне 15%. Трамп выразил разочарование пассивностью ЕС на переговорах. Косачев сравнил Урсулу фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.

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    31 июля 2025, 05:55 • Новости дня
    Bloomberg назвал санкции США против Ирана самыми жесткими за семь лет
    Bloomberg назвал санкции США против Ирана самыми жесткими за семь лет
    @ Скриншот с видео Bloomberg.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США ввело самые жесткие за последние семь лет санкции, связанные с Ираном, в отношении международной судоходной сети, контролируемой известным нефтетрейдером.

    Хоссейн Шамхани, чей отец является старшим советником Верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи, попал под санкции вместе с десятками частных лиц, компаний и судов, входящих в его бизнес-империю, пишет Bloomberg.

    «Эти санкции означают самую масштабную эскалацию санкций против Тегерана с тех пор, как Дональд Трамп вернулся к власти в начале этого года. Они были введены через неделю после того, как ЕС ввел санкции против Шамхани и нескольких ключевых фирм, входящих в его сеть», – сказано в материале.

    Трамп посылал неоднозначные сигналы об ужесточении ограничений в отношении Ирана после того, как атаковал ядерные объекты страны в июне. Представители казначейства США заявили, что трейдер использовал политическое влияние своего отца Али Шамхани, чтобы создать флот танкеров и контейнеровозов, которые перевозили нефть и нефтепродукты на миллиарды долларов из Ирана и России покупателям по всему миру, часто через подставные компании.

    «Эти действия выводят Америку на первое место, нацеливаясь на элиты режима, которые наживаются, в то время как Тегеран угрожает безопасности США», – заявил министр финансов Скотт Бессент.

    Заместитель министра финансов Майкл Фолкендер добавил, что администрация США стремится сократить экспорт иранской нефти.

    «Наша цель – ограничить основной источник доходов Ирана, оказать давление на режим, чтобы он прекратил раскачивать ядерную угрозу, свернул свою программу создания баллистических ракет и прекратил поддержку террористических группировок», – сказал он.

    По словам официальных лица США, эти меры не приведут к каким-либо устойчивым сбоям на мировых нефтяных рынках, к тому же большую часть сырой нефти, продаваемой сетью, поступает в Китай.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США готовы нанести новые удары по ядерной инфраструктуре Ирана, о чем заявил президент Дональд Трамп. При этом в Европе агрессивную риторику Великобритании, Германии и Франции в адрес Ирана связали с желанием продемонстрировать силу и «поиграть на публику», чем с реальным намерением искать решения, сообщает Politico.

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    30 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Захарова заявила о манипуляциях Запада признанием Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала западные страны за использование признания Палестины как инструмента давления на Израиль и игнорирование гуманитарных принципов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что на Западе фактически обесценили права человека, используя признание Палестины в качестве политической угрозы Израилю.

    Она прокомментировала заявление канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера о готовности Лондона признать государственность Палестины перед Генассамблеей ООН в сентябре, если Израиль не выполнит требования по прекращению огня в секторе Газа.

    Захарова подчеркнула, что угроза признания Палестины используется как инструмент давления, а не как проявление уважения к международному праву и правам человека.

    «Вы вдумайтесь: угрожают признать Государство Палестина… Вот вся вам полкопеечная цена за все эти рассуждения по поводу прав человека», – отметила дипломат.

    Она также заявила, что отношение Запада к свободе слова ежедневно проявляется в аналогичном ключе.

    Ранее Захарова осудила отказ США участвовать в конференции ООН по Палестине.

    Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.

    Госдеп США назвал намерения Франции безрассудными.

    Британия выразила готовность официально признать Палестину перед Генассамблеей ООН в сентябре при условии сохранения израильской блокады Газы.

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    29 июля 2025, 13:40 • Новости дня
    Кремль отметил роль Германии в нагнетании русофобии в Европе

    Песков указал на лидирующую роль Германии в формировании образа врага из России

    Tекст: Вера Басилая

    Германия усиливает антироссийскую риторику и занимает лидирующую позицию в русофобских настроениях в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Берлин стремится играть лидирующую роль в формировании враждебного отношения к России среди европейских стран.

    Он отметил, Германия очень активно принимает участие в таком нагнетании истеричной русофобии на Европейском континенте, передает ТАСС.

    Ранее в МИД России заявили, что канцлер Германии Фридрих Мерц ежедневно усиливает агрессивную риторику в адрес России, что вызывает обеспокоенность среди граждан страны.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ежедневные заявления европейских лидеров и обсуждения усиления военного потенциала Германии указывают на стремление Европы нанести поражение России.

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    30 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    Посол США сравнил признание Палестины Францией с победой нацистов во Второй мировой

    Посол США в Израиле сравнил признание Палестины Францией с победой нацистов

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США в Израиле Майк Хакаби резко осудил решение Франции признать Палестину, сравнив этот шаг с победой нацистов во Второй мировой войне.

    Посол США в Израиле Майк Хакаби резко высказался о решении Франции признать государство Палестина, сравнив его с победой нацистов во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

    Хакаби также отметил, что, по его мнению, если Франция и Британия действительно хотят помочь палестинцам, им стоит принимать палестинских беженцев и оказывать содействие в распределении продовольствия в секторе Газа.

    На сегодня Палестину признали 147 государств, однако США не входят в их число. В 2024 году Вашингтон наложил вето на полноправное членство Палестины в ООН, а за этот же год ее признали десять стран, среди которых Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

    Россия настаивает, что урегулирование возможно только при создании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, согласно формуле, утвержденной Советом Безопасности ООН.

    Ранее Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.

    Госдеп США назвал такие намерения Франции безрассудными. Британия выразила готовность признать Палестину при условии сохранения израильской блокады Газы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о манипуляциях Запада признанием Палестины.

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    1 августа 2025, 00:40 • Новости дня
    ХАМАС заявило о готовности к переговорам с Израилем при двух условиях

    Tекст: Ирма Каплан

    Палестинское движение ХАМАС выпустило заявление, в котором поприветствовало позицию Нью-Йоркской конференции и выразило готовность вернуться к переговорам с Израилем, когда в секторе Газа закончится голод и блокада гумпомощи.

    «ХАМАС подтвердило, что палестинское сопротивление и его оружие представляют собой «национальное и законное право, пока сохраняется режим оккупации. В заявлении также подчеркивается, что «от них нельзя отказаться, кроме как путем восстановления наших полных прав и создания независимого, полностью суверенного государства», – приводит выдержки из заявления ХАМАС телеканал Almayadeen.

    ХАМАС подчеркивает, что прекращение геноцида и этнических чисток, практикуемых оккупационными властями, и последующее прекращение оккупации являются «первым шагом в любых серьезных международных действий.

    Движение пояснило, что его позиция основана на том, что оно «рассматривает как неотъемлемое и естественное право палестинского народа признание полностью суверенного Государства Палестина», к тому же это является плодом его продолжающейся борьбы и уважением к нормам международного права.

    «Мы готовы вернуться к переговорам, как только помощь дойдет до тех, кто ее заслуживает, а гуманитарный кризис и голод в секторе Газа прекратятся», – заявили в ХАМАС.

    Движение заявило, что переговоры в условиях голода, (который не признается израильской стороной), «лишает их сути и цели борьбы», и призвало  международное сообщество и заинтересованные стороны принять немедленные меры для прекращения массового уничтожения людей, обеспечить продовольствием палестинский народ во всех районах сектора Газа без ограничений и обеспечить его защиту.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Затем об этом же заявила Британия и Канада.

    При этом впервые арабские и европейские государства совместно выступили с призывом к ХАМАС отказаться от управления сектором Газа, поддержав соответствующую декларацию.

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    1 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию

    Политолог Минченко: Визит Уиткоффа в Россию – это шанс переломить негативную динамику

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У американского эмиссара Стива Уиткоффа в России могут состояться встречи с представителями МИД и администрации президента, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это может переломить негативную динамику в политике американской администрации в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа в Россию.

    «Стив Уиткофф очень близок к Дональду Трампу и фактически считается членом его семьи. Визит в Россию – это шанс переломить негативную динамику, существующую в американской администрации по отношению к Москве», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, у спецпосланника главы Белого дома может быть намечено несколько треков: первый – встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства и администрации президента; второй – переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил собеседник.

    Политолог также счел неудивительным, что перед визитом в Россию Уиткофф отправится в Израиль и сектор Газа. «Он в первую очередь спецпредставитель по ближневосточному урегулированию. Кроме того, эта тема в повестке дня администрации США имеет гораздо большее значение, чем Россия и украинский кризис. Это связано с целым рядом причин», – пояснил Минченко.

    «Во-первых, в Штатах очень сильное еврейское лобби. Так, республиканская база – это протестанты, а они питают особые чувства к Израилю, к народу Ветхого Завета. Поэтому для значительной части республиканцев поддержка Тель-Авива – не просто какая-то геополитическая ставка, это прямо вытекает из их религиозных верований», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в регионе складывается кризисная ситуация. Целый ряд стран после выступления Франции, которое поддержала Британия, планируют признать палестинское государство. Россия и Украина на фоне происходящего на Ближнем Востоке поворота меркнут для американской стороны», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. В Белом доме сообщали, что Уиткофф посетит сектор Газа 1 августа.

    Также Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал Трамп.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля Уиткофф в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

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