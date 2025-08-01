МЧС отчиталось об очистке берегов Керченского пролива

МЧС: В Керченском проливе собрано более 179,6 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

Tекст: Алексей Дегтярев

В общей сложности очищено 855 километров береговой линии, собрано более 179,6 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Из этой массы свыше 178,4 тыс. тонн вывезено в специализированные организации для дальнейшей утилизации.

В прибрежных районах Анапы и Темрюкского района водолазная группировка ежедневно проводит уборку мазута со дна Черного моря. Совершено 14 тыс. 456 спусков, обследовано более 8,2 тыс. квадратных метров дна при помощи телеуправляемых подводных аппаратов, собрано 14 тыс. 830 мешков нефтесодержащих отходов.

В Краснодарском крае обследовано 325 километров береговой линии, очищено более 429,2 километра, собрано свыше 177 тыс. тонн загрязненного песка, грунта и гальки. В Крыму обработано 500 километров берега, очищено более 259,5 километра, собрано порядка 908,4 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследовано 165 километров между Ласпи и Андреевкой, собрано и отправлено на утилизацию более 850 тонн отходов.

Работы по очистке береговой линии и морского дна продолжаются ежедневно с привлечением специальной техники и подразделений.

В начале июля МЧС сообщало, что с начала операции по зачистке Керченского пролива очищено 673,3 км береговой линии, собрано порядка 167 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, более 152 тыс. тонн вывезено в специализированные организации.