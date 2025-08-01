Россиянин заплатил 100 тыс. долларов за охоту на винторогих козлов в Узбекистане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разрешение на охоту на винторогого козла, внесенного в Красную книгу, было выдано российскому охотнику в Сурхандарьинской области в рамках установленной квоты, сообщает РИА «Новости». Как отметило министерство экологии, окружающей среды и изменения климата Узбекистана, за лицензию заплачено 100 тыс. долларов, которые направят на природоохранные мероприятия и борьбу с браконьерством.

Ведомство подчеркнуло, что разрешения предоставляются лишь на отстрел самых возрастных самцов, не участвующих в воспроизводстве, а вся процедура проходит под строгим контролем.

В министерстве сослались на аналогичный опыт других стран: в Намибии лицензированная охота ежегодно приносит более трех миллионов долларов, а в Таджикистане и Монголии также выдаются специальные квоты на редких животных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии предложили отправить на Украину консервы из кабанов, уничтоженных из-за чумы. Охотники на Камчатке застрелили медведя, который напал на туристку.