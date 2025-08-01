Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.29 комментариев
В Тульской области отменили угрозу атаки беспилотников
В Тульской области отменили ранее объявленную тревогу по поводу угрозы атаки беспилотников, введённую утром в 05:06 по московскому времени.
Как передает ТАСС, губернатор Дмитрий Миляев сообщил в своем телеграм-канале об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Тульской области. В сообщении главы региона говорится: «В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА». Опасность возможной атаки дронов была объявлена в 05:06 утра по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над территорией Тульской области. Инструктор МЧС погиб при ликвидации последствий атаки беспилотников в Туле. Еще один беспилотник был сбит в Тульской области.