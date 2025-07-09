Ветеранам СВО организовали реабилитацию после слухопротезирования в ФМБА

Tекст: Дарья Григоренко

Программа реализуется совместно с фондом «Защитники Отечества» и включает комплексную диагностику, подбор слуховых аппаратов, кохлеарную имплантацию и слухоречевую реабилитацию.

В 2024 году командой специалистов уже осмотрены более 650 ветеранов и членов их семей в 22 регионах России. Более 400 участников нуждаются в высокотехнологичной помощи или реабилитации. Фонд «Защитники Отечества» обеспечивает слуховыми аппаратами не только инвалидов, но и тех, кому это требуется по медицинским показаниям.

«Вся эта помощь при содействии фонда организована в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии и других учреждениях ФМБА. Фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов специальной военной операции современными слуховыми аппаратами, как инвалидов, так и тех, кто не имеет этого статуса, но, по мнению специалистов, в нем нуждается. Данный проект продолжается в текущем году, количество выездов в регионы и число обследованных будет максимально увеличиваться», – отметил заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» по медицинской поддержке Сергей Вылегжанин.

Обследование включает использование современного оборудования и методик, а также индивидуальные маршруты лечения. Кохлеарная имплантация возвращает слух полностью глухим, а пациентам с повреждениями барабанной перепонки или слуховых косточек возвращают слух за месяц через ОМС. Программа будет расширяться, увеличится число выездов в регионы.

«Совместно с фондом «Защитники Отечества» мы помогаем двум основным категориям пациентов с нарушениями слуха. Первая – это те, кто полностью потерял слух после боевых травм. Благодаря кохлеарной имплантации, которая восстанавливает слух через вживление электрода, они заново учатся слышать. Вторая группа – слабослышащие. Здесь ключевая проблема: лишь 4% из 32% таких пациентов имеют статус инвалида и получают господдержку», – рассказал руководитель научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ «НМИЦО ФМБА России» доктор медицинских наук Антон Мачалов.

«Фонд разработал программу софинансирования, обеспечивая их высокотехнологичными устройствами. Хирургическое восстановление слуха при повреждениях барабанной перепонки или слуховых косточек проводится в рамках ОМС, и пациенты возвращают слух уже через месяц. Такой комплексный подход – от высокотехнологичных операций до адресной помощи фонда – дает шанс на полноценную жизнь каждому ветерану», – добавил Мачалов.

Директор центра Николай Дайхес считает, что комплексная система – лечение, реабилитация и современные устройства – показала свою эффективность и будет масштабирована на гражданских пациентов. Ветеран Владимир Навроцкий, прошедший реабилитацию, отметил: «Если оценивать по десятибалльной шкале – это 150! Поначалу не верил, но потом меня направили на обследование, провели операцию и отправили на реабилитацию. Это слезы и непередаваемые ощущения – просто слышать».