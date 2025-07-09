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В Белом Доме усомнились в официальной версии конфликта Маска и Трампа
Сюзан Уайлс усомнилась в официальной версии конфликта Маска и Трампа
Глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс поставила под сомнение распространенную причину разрыва отношений между Илоном Маском и Дональдом Трампом.
Уайлс выразила сомнение в достоверности версии о причинах разрыва отношений между Дональдом Трампом и Илоном Маском, передает РИА «Новости».
Глава аппарата Белого дома отметила, что не знает, что могло привести к такому развитию событий, и подчеркнула, что существующая версия ей «не кажется правдоподобной».
В подкасте Pod Force One Уайлс рассказала, что первоначально сотрудничество с Маском выглядело многообещающе. По ее словам, Трамп был «очень, очень добр» к предпринимателю, а Маск обладал уникальными знаниями и связями, которые могли быть полезны президенту. Она добавила, что все было отлично до момента возникновения разногласий.
Сюзан Уайлс подчеркнула, что ей лично нравилось работать с Маском, назвав его «феноменальным человеком» с необычным взглядом на мир. Именно эта особенность, по ее словам, и привлекла Трампа, однако впоследствии их взаимодействие завершилось не лучшим образом.
Поводом для конфликта между Маском и Трампом стала публичная перепалка в июне после критики Маском законопроекта о сокращении федеральных расходов, который он назвал «отвратительной мерзостью». В ответ Трамп предупредил Маска о возможном прекращении господдержки и посоветовал ему «вернуться домой в ЮАР».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о создании новой партии в США. Дональд Трамп назвал эту инициативу «дурацкой» и заявил, что Маск превращается в «ходячую катастрофу».