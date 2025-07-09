В Совфеде предложили создать систему учета отравлений наркотиками

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. В документе подчеркивается, что появление и распространение на нелегальном рынке новых психоактивных веществ, таких как синтетические катиноны, прекурсоры гамма-оксимасляной кислоты, синтетические каннабиноиды и амфетамины, привело к росту числа отравлений. Сенатор отметил, что существующая Международная классификация болезней (МКБ-10) не охватывает многие из этих веществ, так как они не относятся к лекарствам или биологическим средствам, передает РИА «Новости».

Кутепов объяснил, что из-за некорректного кодирования и отсутствия необходимого оборудования и лабораторий в ряде регионов, объективный учет подобных случаев практически невозможен. «В Российской Федерации объективная статистическая информация о реальных масштабах острых отравлений наркотическими и психоактивными веществами нелегального производства на сегодняшний день отсутствует», – подчеркнул сенатор.

Он добавил, что, по мнению медицинского сообщества, наиболее детальные данные о подобных случаях имеются лишь в Петербурге и Омске.

4 июля президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков.

Ранее сообщалось, что слаженная работа правоохранительных органов ОДКБ привела к предотвращению поступления на наркорынок России более 80 тонн наркотиков за восемь лет.