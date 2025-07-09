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Молдавских оппозиционеров задержали в аэропорту Кишинева
Представителей оппозиционного молдавского политблока «Победа» задержали в аэропорту Кишинева после их возвращения из Москвы, сообщают информационные агентства.
При прохождении паспортного контроля были задержаны депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова, лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу, мэр города Оргеева Татьяна Кочу, передает РИА «Новости».
Член городского совета Комрата Иван Паня сообщил, что представителей оппозиции подвергли дополнительным досмотрам. Лунгу в разговоре с представителем пограничной полиции заявил: «Нас продержали уже больше часа. Сотрудник не объясняет, почему нас не выпускают с паспортного контроля». Кочу рассказала, что ее вызвали на отдельный допрос в аэропорту. По словам Кочу, из них «делают врагов народа».
Оппозиция указала, что меры принимались только к тем, кто участвовал в съезде политформирования, прошедшем в Москве. Официальных комментариев от представителей пограничной полиции не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представителей оппозиции уже не в первый раз задерживают в аэропорту Кишинева. Так, главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. 1 июля прокуроры потребовали осудить Гуцул на девять лет тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности сроком на пять лет.