«Единая Россия» внесла законопроект о нулевом НДС для производителей БПЛА

Tекст: Денис Тельманов

Документ был внесен в Госдуму, сообщает официальный сайт партии. В законопроекте предлагается ввести освобождение от НДС при продаже беспилотных гражданских воздушных судов весом от 0,15 до 30 килограммов, а также при ввозе на территорию России двигателей, запасных частей и других комплектующих для их строительства, ремонта или модернизации.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что законопроект распространяет налоговую льготу на дроны, собранные на территории Евразийского экономического союза. По его словам, льгота будет действовать до 31 декабря 2027 года. «Это позволит проанализировать ее эффективность и принять решение о необходимости пролонгации», – заявил Якушев.

Якушев подчеркнул, что законопроект разработан в развитие мер, направленных на стимулирование производства отечественных беспилотных авиационных систем в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил об опережающем росте производства беспилотников в рамках национального проекта на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отсутствие нормативной базы тормозит развитие беспилотной авиации, а государственный заказ в гражданском секторе уже существенно сокращается.

Российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире, отметил президент России на совещании по стратегическому развитию и национальным проектам.