Госдума одобрила проект о блокировке связи при аресте счетов

Госдума одобрила приостановку услуг связи при аресте счетов абонента

Tекст: Денис Тельманов

Законопроект принят в первом чтении на пленарном заседании, передает РИА «Новости». Документ предполагает, что операторы связи смогут временно приостанавливать предоставление услуг тем абонентам, чьи счета арестованы или операции по внесенным авансам приостановлены.

Проект нацелен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денежных средств через телекоммуникационные технологии.

В пояснительной записке отмечается, что операторы связи будут обязаны временно блокировать возврат авансовых платежей, если есть подозрения в использовании таких средств для преступной деятельности.

Новые нормы согласуются с аналогичным законопроектом, который предусматривает временную блокировку банковских счетов и электронных средств при подозрении на связь с преступлениями.

В пояснении подчеркивается, что введение нововведений не потребует дополнительных расходов из бюджета и не отразится на экономической деятельности операторов связи. Законопроект устанавливает механизмы государственного контроля и административные меры для соблюдения новых требований.

Парламентарии считают, что новая инициатива повысит эффективность борьбы с финансовыми преступлениями и обеспечит защиту интересов добросовестных потребителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разработало новые меры для предотвращения хищений средств у граждан. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

Президент Путин отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила только 23%.