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Шереметьево пригрозило судом из-за слухов о нехватке ресурсов
Московский аэропорт Шереметьево выступил с опровержением слухов о нехватке оборудования после снятия ограничений и допустил обращение в судебные органы.
Московский аэропорт Шереметьево рассматривает возможность обращения в суд для защиты своей деловой репутации на фоне публикаций о нехватке ресурсов после снятия ограничений, передает ТАСС. В пресс-службе аэропорта отметили, что в ряде СМИ появилась информация о якобы дефиците техники, в частности трапов и буксиров, однако эти сообщения не соответствуют действительности.
В официальном комментарии представителей воздушной гавани говорится: «Публикуемая некоторыми СМИ информация о нехватке трапов, буксиров и т. п. не соответствует действительности». В Шереметьево считают, что подобные публикации могут быть попыткой специально создать негативное впечатление об аэропорте и авиакомпаниях.
Руководство аэропорта подчеркивает, что были предприняты все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы после снятия ограничений, и отмечает: сейчас обсуждается возможность обращения в судебные органы для защиты деловой репутации организации.
Аэропорт Шереметьево сообщал о возможных задержках при обслуживании рейсов, связанных с введенными ограничениями на использование воздушного пространства и изменением расписания.