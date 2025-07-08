Названа вероятная причина возгорания девяти машин на севере Москвы

Tекст: Мария Иванова

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара, в результате которого на севере Москвы загорелись девять автомобилей, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, пострадавших в результате инцидента нет, а все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Пожар начался на Бескудниковском бульваре около 9.00 по московскому времени. Сначала загорелся автомобиль марки Ford, после чего пламя перекинулось еще на восемь машин, припаркованных поблизости.

В оперативных службах уточнили, что во время происшествия взрывов не зафиксировали. По словам специалистов, раздавались лишь хлопки, обычно сопровождающие возгорание транспортных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве произошел пожар, причиной которого стало возгорание одного автомобиля.