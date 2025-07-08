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Определен регион с самыми высокими зарплатными ожиданиями
Жители Махачкалы назвали самые высокие желаемые зарплаты по стране – их ожидания достигают 213 тыс. рублей при среднем уровне по России в 97375 рублей.
Самые высокие зарплатные ожидания в России у жителей Махачкалы, которые рассчитывают в среднем на доход в 213 тыс. рублей, пишут Ведомости со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ. В пятерке городов с наиболее высокими запросами также оказались Хабаровск (188 тыс. рублей), Москва (185 тыс. рублей), Иркутск (175 тыс. рублей) и Петербург (166 тыс. рублей).
В среднем по рынку желаемая зарплата составляет 146 тыс. рублей, а медианное значение – 110 тыс. рублей в месяц. При этом реальные средние зарплаты россиян в апреле 2025 года достигли 97 375 рублей, увеличившись на 15,3% за год.
Эксперты пояснили, что в Махачкале ожидания по зарплатам существенно превышают реальные предложения: «Обычно вакансии предлагают около 50 тыс. рублей», – отмечают специалисты. Рост запросов в Хабаровске и Иркутске связывают с развитием оборонной промышленности, контрактной службой на СВО и низкой безработицей. В Москве и Петербурге высокие ожидания объясняются стоимостью жизни.
По данным экспертов, желаемые зарплаты превышают средние по стране в 3,5–4 раза. Однако часть работников получает доходы в теневом секторе, что не учитывается официальной статистикой. По информации Минтруда за 2024 год, значительная доля занятых в «серой» экономике фиксируется в Московской области, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской и Красноярской областях, Башкортостане, Крыму и Чувашии.
Исследование проводилось в 35 городах России в три этапа, в нем приняли участие около 7 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне назвали сумму, необходимую им для счастья. Жители России выбрали города с самыми высокими зарплатами. В стране реальные зарплаты выросли на 2,5%.