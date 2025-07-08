Определен регион с самыми высокими зарплатными ожиданиями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самые высокие зарплатные ожидания в России у жителей Махачкалы, которые рассчитывают в среднем на доход в 213 тыс. рублей, пишут Ведомости со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ. В пятерке городов с наиболее высокими запросами также оказались Хабаровск (188 тыс. рублей), Москва (185 тыс. рублей), Иркутск (175 тыс. рублей) и Петербург (166 тыс. рублей).

В среднем по рынку желаемая зарплата составляет 146 тыс. рублей, а медианное значение – 110 тыс. рублей в месяц. При этом реальные средние зарплаты россиян в апреле 2025 года достигли 97 375 рублей, увеличившись на 15,3% за год.

Эксперты пояснили, что в Махачкале ожидания по зарплатам существенно превышают реальные предложения: «Обычно вакансии предлагают около 50 тыс. рублей», – отмечают специалисты. Рост запросов в Хабаровске и Иркутске связывают с развитием оборонной промышленности, контрактной службой на СВО и низкой безработицей. В Москве и Петербурге высокие ожидания объясняются стоимостью жизни.

По данным экспертов, желаемые зарплаты превышают средние по стране в 3,5–4 раза. Однако часть работников получает доходы в теневом секторе, что не учитывается официальной статистикой. По информации Минтруда за 2024 год, значительная доля занятых в «серой» экономике фиксируется в Московской области, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской и Красноярской областях, Башкортостане, Крыму и Чувашии.

Исследование проводилось в 35 городах России в три этапа, в нем приняли участие около 7 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне назвали сумму, необходимую им для счастья. Жители России выбрали города с самыми высокими зарплатами. В стране реальные зарплаты выросли на 2,5%.