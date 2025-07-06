ПВО сбила 48 украинских дронов

Tекст: Ольга Иванова

Силы противовоздушной обороны России сбили и перехватили 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает РИА «Новости». Инциденты произошли 6 июля в период с 14.20 до 19.30 по московскому времени.

По данным Минобороны, из общего числа сбитых дронов 13 уничтожили над Калужской областью, 10 – над Брянской областью, девять – над Московским регионом. В том числе было остановлено шесть аппаратов, которые направлялись к Москве.

Кроме того, по шесть беспилотников были сбиты в небе над Белгородской и Смоленской областями, два – над Ленинградской областью, по одному – над Курской и Новгородской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Смоленской области. Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за минувшую ночь.