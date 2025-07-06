Минобороны сообщило о ночном уничтожении 120 украинских БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Минобороны России заявило об уничтожении и перехвате 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за минувшую ночь.

В сообщении ведомства уточняется, что наибольшее число беспилотников было сбито над Брянской областью – тридцать, Курской – двадцать девять, Орловской – восемнадцать, Белгородской – семнадцать и Тульской – тринадцать. Также были зафиксированы единичные случаи атак в Калужской, Ленинградской, Смоленской, Новгородской и Тверской областях, а также над акваторией Азовского моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 – над территорией Брянской области, 29 – над территорией Курской области, 18 – над территорией Орловской области, 17 – над территорией Белгородской области, 13 – над территорией Тульской области, четыре – над территорией Калужской области, три – над территорией Ленинградской области, два – над территорией Смоленской области, два – над территорией Новгородской области, один – над территорией Тверской области и один – над акваторией Азовского моря», – сообщили в Минобороны.

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