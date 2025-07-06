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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    37 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    6 июля 2025, 12:29 • Новости дня

    NYT: Европа удвоит расходы на военную промышленность

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские правительства рассчитывают, что рост вложений в оборону даст импульс собственному ВПК, несмотря на доминирование американских компаний, пишет The New York Times.

    Европейские государства практически удвоят расходы на военные инвестиции за ближайшее десятилетие, сообщает The New York Times. Общая сумма вложений может достичь 14 трлн евро, или 16 трлн долларов.

    Однако в материале отмечается, что неясно, смогут ли европейские производители воспользоваться этими деньгами. Ключевые позиции на рынке занимают американские компании, такие как Lockheed Martin с истребителем F-35, которому европейцы пока не могут противопоставить качественную альтернативу.

    Кроме того, европейцы продолжают закупать у США системы противоракетной обороны Patriot, ракетные установки, беспилотники, дальнобойную артиллерию, интегрированные командные системы и программное обеспечение для них. Отсутствие аналогичных собственных разработок оставляет зависимость европейских армий от технологий США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Испании объявило о планах перевооружения армии и значительном росте военного бюджета. Дональд Трамп решил надавить на Китай и Европу, используя крупнейший военный бюджет США как инструмент давления. В Риме прошли массовые протесты против перевооружения Евросоюза.

    4 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке

    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в Донецкой народной республике.

    Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.

    «Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.

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    4 июля 2025, 04:33 • Новости дня
    Разработчик рассказал об испытаниях дальнобойной платформы «Странник» в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Дальнобойная роботизированная платформа «Странник» со спутниковым управлением предназначена для минирования и эвакуации раненых на дистанции до 30 км, ее испытания в зоне СВО начнутся в июле, сообщил официальный представитель компании Komandante Robotics Алексей Смирнов.

    Он уточнил, что дрон способен ехать на дистанции свыше 15 км и вплоть до 30 км – в зависимости от емкости батарейки.

    «Мы упразднили все то, что применяется для подобных платформ сейчас – не нужен пульт управления, ноутбук, наземная станция управления (НСУ), антенны, также убраны все аналоговые и цифровые частоты. «Странник» управляется со спутника. Для управления платформой нужен смартфон или планшет, при этом оператор может находиться в любой точке планеты», – цитирует разработчика ТАСС.

    Он подчеркнул, что существующие платформы с ретранслятором могут преодолеть не более 1,5 км при действии радиоэлектронной борьбы и требуют непосредственного присутствия оператора в радиусе до 5 км, что подвергает его опасности. «Странник» отличается компактностью, помещается в багажник, весит 56 кг, его сложнее поразить дроном-камикадзе, а при потере связи он не требует перезапуска.

    Кроме того, «Странник» полностью автономен. Он передает обстановку вокруг, оснащен телеметрией и двусторонней связью, что делает его уникальным среди аналогов. Заявленная скорость платформы – 20 км/ч, а управление реализуется отечественным программным обеспечением, работающим без VPN и сторонних сервисов, что устраняет задержки связи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, попытки получить доступ к протоколу шифрования российской системы «Веда» оказались безуспешными для украинских хакеров, несмотря на наличие станций с прошивкой, сообщил официальный представитель проекта.Также

    лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года.


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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    3 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Портовая инфраструктура в Одессе пострадала после серии взрывов
    Портовая инфраструктура в Одессе пострадала после серии взрывов
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии взрывов в Одессе повреждения получили портовые краны, техника и складские помещения, что подтвердили представители местных властей.

    Портовая инфраструктура в Одессе была повреждена после взрывов, передает ТАСС. Об инциденте сообщил украинский чиновник Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. Он уточнил, что был зафиксирован удар по порту города, в результате которого пострадали портовые краны, техника и склады.

    Власти города ранее информировали о произошедших взрывах. Мэр Одессы Геннадий Труханов говорил о многочисленных взрывах, не приводя дополнительных подробностей о последствиях инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники «Герань-2» нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в районе Краматорска в ДНР. В Одесской области разоблачили группу командиров ВСУ, которые организовали продажу поддельных документов и казенного топлива на крупную сумму.

    Массовый ночной удар по объектам в Харькове и Одессе провели с использованием новых реактивных дронов «Герань-3», способных развивать скорость до 600 километров в час.

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    3 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США

    Военный эксперт Кнутов: США и ЕС переведут Украину на войну дронов

    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пентагон пересматривает военные приоритеты в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, что уже привело к уменьшению поставок оружия на Украину. Однако, как отмечает в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, России стоит учитывать непредсказуемость Дональда Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку ВСУ, пусть и не в прежних объемах.

    «Еще 5 июня глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Штаты «не обязаны защищать весь мир», поэтому они перераспределят расходы на оборону. Он отмечал, что среди приоритетных задач администрации Трампа – защита южной границы США и обеспечение сдерживания КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Еще одно важное для НАТО событие – это саммит альянса в Гааге, который проходил в конце июня. По его итогам Вашингтону удалось добиться от членов блока повышения расходов на оборону до 5% ВВП, отметил собеседник.

    «США, получив возможность финансово влиять на НАТО и на программы закупки вооружений, дали понять, что не собираются отворачиваться от этой организации или уходить из Европы. Но вместе с тем они переключат свое военно-политическое внимание на Китай, оставив ВСУ на попечении Британии и Германии», – указал эксперт.

    «При этом поставки оружия сокращаются, и этот процесс продолжится. Дело в том, что конфликт между Индией и Пакистаном, а также 12-дневная война между Ираном и Израилем показали, что расход ракет для систем ПВО и других боеприпасов, а также количество самолетов и их защита не соответствуют тем стандартам, которые были у Пентагона», – пояснил аналитик.

    Так, в ходе эскалации на Ближнем Востоке была израсходована одна пятая всех запасов ракет для комплексов THAAD. «В итоге американцы пришли к выводу, что им нужно пересмотреть свои нормативы. Поэтому и было принято решение приостановить поставки Украине. Такой шаг – военная необходимость», – акцентировал эксперт.

    По его словам, европейцы действуют в том же ключе. «Их риторика следующая: они готовы помогать Киеву, но в первую очередь необходимо пополнить свои арсеналы. Так, Польша в три раза увеличила производство снарядов. Британия сообщила о резком увеличении производства стволов для артиллерийских орудий», – перечислил Кнутов.

    «Кроме того, Североатлантический альянс принял решение о создании своего рубежа противовоздушной обороны протяженностью 3 тыс. километров – это так называемая антидроновая стена, которая будет включать и зенитно-ракетные комплексы, станции РЭБ и РЛС, и космические спутники, а также боевые лазеры. Все это требует производственных мощностей, которых у Европы нет», – добавил собеседник.

    На этом фоне Украину переводят исключительно на дроны, отметил он. В частности, правительство Германии подписало соглашение о выделении денег для производства на Украине более 500 БПЛА с дальностью полета до 1,2 тыс. километров. Финляндия и Норвегия также заявили, что создают аппараты для ВСУ.

    Отдельного внимания заслуживает система противовоздушной обороны Украины. «Переданный Киеву ЗРК SAMP-T уже несколько месяцев не используется, потому что к нему нет ракет. Что касается комплекса Patriot, то к нему поставили порядка сотни ракет. Этого противнику хватит лишь на неделю боевых действий при интенсивных налетах», – детализировал аналитик.

    В такой ситуации Киев демонстрирует находчивость. «Украинцы развивают программу дронов-ПВО, чтобы хоть как-то прикрыть небо. Они пытаются применять аппараты против наших «Гераней». Более того, разрабатываются беспилотники с автоматами или пулеметами, которые, по задумке, станут вести огонь по целям в воздухе», – рассказал Кнутов.

    По его оценкам, традиционные средства борьбы будут исчерпаны у ВСУ через несколько месяцев. За это время США не смогут восполнить свои арсеналы, считает эксперт. Впрочем, он призывает учитывать и политику нынешнего американского лидера.

    «Дональд Трамп – человек настроения: сегодня у него заявления одного плана, а завтра – все поменялось, решения пересмотрены. Поэтому предугадать, как он поведет себя в вопросе помощи Украины, трудно. Но я думаю, что доводы Пентагона все же будут решающими, а они – против Киева», – рассуждает спикер.

    В свою очередь Европа не сможет устранить дефицит в вооружении ВСУ. «О чем бы ни просил украинский министр обороны, важно понимать: производственные мощности у всего блока НАТО не настолько большие, как аппетиты у руководства Украины», – иронично отметил аналитик. По его оценкам, Европа к концу года может построить новые предприятия или модернизировать действующие.

    «Тогда, вероятно, возрастет производство и беспилотников, и других видов оружия, и увеличатся поставки Киеву. Другой вопрос, что к этому моменту ситуация на фронте может ощутимо измениться, и точно не в пользу ВСУ. Кроме того, наша разведка отслеживает и своевременно пресекает поступления вооружения на Украину. И эта работа будет продолжаться», – заключил Кнутов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, Минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов Конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское Минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    4 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    США резко увеличили планы закупок ракет Patriot PAC-3 MSE
    США резко увеличили планы закупок ракет Patriot PAC-3 MSE
    @ 94th Airlift Wing and MEADS International, Inc.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия США намерена закупить более 13 тыс. зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE, чтобы восполнить запасы и ускорить развитие программы «Золотой купол».

    Армия США увеличит планы закупки зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE с 3376 до 13773 единиц, передает РИА «Новости». Решение было утверждено Советом по надзору за требованиями армии 16 апреля 2025 года, срок реализации программы не уточняется.

    Причиной расширения закупок стала необходимость быстро пополнить арсенал и приоритет развития противоракетной обороны в рамках инициативы «Золотой купол». По информации Politico, ранее часть поставок вооружений на Украину была приостановлена из-за истощения американских запасов, что подтвердили в Белом доме со ссылкой на интересы национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Пентагон запросил на закупку этих ракет в бюджете 2026 года более 1,31 млрд долларов. Из них около 946 млн долларов пойдут на обычные закупки, а еще 366 млн долларов выделят на закупку дополнительных 96 ракет. В рамках базовой программы 549,6 млн долларов заложены на 130 ракет, а 396,3 млн долларов предназначены для помощи Украине через фонд Overseas Operations Cost.

    Patriot PAC-3 MSE – это модернизированные ракеты-перехватчики, предназначенные для уничтожения баллистических и крылатых ракет и вражеских самолетов. Средняя стоимость одной ракеты составляет около 3,87 млн долларов. Концепция «Золотого купола», представленная президентом Трампом 20 мая, предусматривает дополнительно 25 млрд долларов на развитие интегрированной системы ПВО и ПРО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ признали слабость американских комплексов Patriot против российских баллистических ракет. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области. ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине.

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    4 июля 2025, 14:57 • Новости дня
    Лазерная установка LaserBazz уничтожила FPV-дрон за секунду
    Лазерная установка LaserBazz уничтожила FPV-дрон за секунду
    @ Екатерина Адамова/ ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На северо-западе России в ходе испытаний лазерная установка проекта «Посох» за одну секунду уничтожила FPV-дрон на дистанции 500 метров.

    Лазерная установка проекта «Посох» для защиты критической инфраструктуры от беспилотников успешно прошла тестирование, передает ТАСС.

    Испытания прошли на полигоне на Северо-Западе России. Устройство с системой наведения на цель поразило статический макет типового аккумулятора FPV-дрона на дистанции 500 метров прямым лазерным воздействием в течение одной секунды.

    Представитель LaserBazz отметил: «В ходе тестирования, мы продемонстрировали поражение статического макета типового аккумулятора FPV-дрона на дистанции 500 метров. Это заняло около одной секунды прямого воздействия». Уточняется, что для поражения двигателя аналогичного дрона лазеру понадобилось бы лишь 0,2 секунды.

    Мощность представленной на испытаниях установки составила 3 кВт. Однако у компании уже имеется более мощный комплекс мощностью 80 кВт для охраны промышленных и критических объектов. Разработчики намерены апробировать установку в зоне спецоперации на Украине до конца 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России планирует испытать новую лазерную систему для борьбы с беспилотниками, входящую в проект «Посох», в зоне спецоперации до конца лета 2025 года.

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    4 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    Посол России в Берлине допустил поставку Германией Taurus Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти ФРГ отказались раскрывать перечень поставляемого Киеву вооружения, что, по мнению российского посла, увеличивает вероятность передачи ракет Taurus.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев не исключил возможность передачи Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву, передает ТАСС.

    Он отметил, что недавно новое правительство Германии засекретило список вооружений и военной техники, передаваемых украинской стороне. Ранее подобная информация была открытой, но теперь власти Германии объясняют засекречивание желанием не предоставлять России полезные сведения.

    В эфире телеканала «Россия-24» Нечаев заявил: «Номенклатура этой продукции пока не раскрывается, ибо в последнее время новое правительство Германии решило не предавать огласке тот реестр вооружений и военной техники, который передается Киеву». Дипломат подчеркнул, что в текущих условиях нельзя исключать никаких вариантов, включая возможные поставки ракет Taurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обсуждает масштабную закупку 1 тыс. танков и 2,5 тыс. БМП для оснащения семи бригад НАТО на сумму около 25 млрд евро.

    Военный эксперт Константин Сивков отметил, что ракеты Taurus не могут применяться на Украине без космической разведки, которой Киев не располагает, а заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об обучении украинских военных и передаче высокоточного оружия являются маскировкой потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военных использованию ракет Taurus.

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    4 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Перешедшим на сторону России экс-солдатам ВСУ выдали трофейное оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский добровольческий отряд из экс-военных ВСУ получил трофейное оружие НАТО, среди образцов которого винтовки, пулемет FN MAG, гранатомет., поделился боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Пальма».

    «В ходе боевых действий в населенном пункте Комар было захвачено иностранное вооружение, которое в дальнейшем будет использоваться против бойцов ВСУ. Вооружения иностранного достаточно, и оно будет в дальнейшем также передаваться в наши подразделения», – рассказал «Пальма» РИА «Новости».

    Боец добавил, что группировка войск «Восток» передала натовское вооружение отряду Мартына Пушкаря для освобождения территорий. Среди переданного оружия были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG, автоматический гранатомет калибра 40 мм и боеприпасы к ним.

    По словам бойца с позывным «Щука» из отряда Мартына Пушкаря натовское вооружение уступает российским аналогам, но оно полезно для экс-солдат ВСУ, которые учились ч ним воевать.

    Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение для борьбы с киевским режимом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе Белогоровки, Григоровки и Серебрянки отмечено увеличение числа западных штурмовых винтовок у украинских военных, советского стрелкового оружия у ВСУ почти не осталось. При этом российские военные вывезли трофейные танки Abrams из Сумской области.

    До этого Италия направила на Украину устаревшее оружие на сумму 3 млрд евро.

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    4 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о непринятии Ермака обеими партиями США

    Депутат Рады Федина заявила о непринятии Ермака обеими партиями США

    Tекст: Денис Тельманов

    Ряд американских политиков и СМИ выражают недовольство ролью Ермака как переговорщика по военным поставкам, заявила депутат Верховной рады София Федина.

    Федина заявила, что главу офиса Зеленского Андрея Ермака не хотят видеть в США, у него есть противники среди республиканцев и демократов, сообщает ТАСС.

    В интервью украинскому YouTube-каналу «Откровенно» она отметила: «Его в Америке ни видеть, ни знать не хотят с 2020 года. К нему есть вопросы и у республиканцев, и у демократов. Уже выходило несколько статей в зарубежных СМИ, в частности в американских, в которых подчеркивают, что если вы хотите завалить дело, отправляйте Ермака».

    По словам Фединой, представители украинского парламента практически не участвуют в переговорах с США, эти функции выполняют люди из фракции «Слуга народа», а опытных специалистов к переговорам не допускают.

    Ранее The New York Times проинформировала, что Вашингтон приостановит поставки Украине ракет Patriot, GMLRS, Hellfire, Stinger и другой военной продукции. Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах США для разъяснения ситуации.

    Представитель Пентагона отказался публично уточнять перечень вооружений, которые продолжают поступать на Украину. По данным The Economist, американские поставки вооружений на Украину полностью прекращены, однако президент США Дональд Трамп отметил, что помощь продолжается с учетом потребностей самих Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не смог добиться прогресса в украинском урегулировании, поскольку позиция России остается непоколебимой, а на Киев он повлиять не может.

    Трамп выразил недовольство ходом мирного процесса после разговора с Владимиром Путиным. Вашингтон заявил, что не будет продолжать военную поддержку Киева.

    Владимир Зеленский пытается сменить премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, чтобы усилить личную власть, однако США выступают против подобных инициатив. В Киеве назвали дату возможной отставки правительства.

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    4 июля 2025, 16:59 • Новости дня
    Пушилин заявил о применении HIMARS при ударе по Донецку

    Пушилин сообщил о гибели четырех человек при атаке HIMARS

    Tекст: Денис Тельманов

    По словам Дениса Пушилина, в результате атаки на Петровский район Донецка были ранены четыре человека, четверо погибли.

    Удар по Петровскому району Донецка был нанесен ракетами шрапнельного типа из РСЗО HIMARS, передает РИА Новости. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, атака произошла около полудня.

    Погибли четыре человека. Тяжелые ранения получила женщина 1961 года рождения, ранения средней степени тяжести – женщина 1958 года рождения, мужчины 1961 и 1952 годов рождения. Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые вооружения для Украины становятся законной целью для России.

    В МИД отмечали, что поставки оружия на Украину со стороны стран НАТО могут привести к эскалации конфликта, а также негативно сказываются на перспективах переговоров между Россией и Украиной. Лавров также указывал на прямое участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров на территории Британии, Германии и Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удар по поселку Трудовские на западе Донецка. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике. Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в ДНР.

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    4 июля 2025, 10:16 • Новости дня
    Десантники ВДВ начали применять новый пулемет РПЛ-20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В соединения воздушно-десантных войск поступили современные ручные пулеметы РПЛ-20 с ленточным питанием, которые уже используются на Ореховском направлении.

    Как сообщает Telegram-канал Минобороны, серийные 5,45-мм пулеметы РПЛ-20 с ленточным питанием начали поступать в соединения ВДВ. Новороссийские и ставропольские десантники уже применяют их в боевых действиях на Ореховском направлении в Запорожской области.

    Пулемет разработан концерном «Калашников» и доработан на основе рекомендаций штурмовых подразделений ВДВ, собранных с учетом практического опыта использования вооружения в зоне СВО. Вес оружия составляет 5,5 кг, оно выполнено в расцветке «Мультикам» для маскировки, оснащено телескопическим прикладом и неразъемной лентой, которую можно заряжать, не открывая ствольную коробку.

    РПЛ-20 отличается высокой плотностью и точностью стрельбы, возможностью установки дополнительного оборудования и двумя вариантами длины ствола – 415 и 590 мм. Десантники сообщили: «РПЛ-20 значительно усиливает огневую мощь штурмовой группы, позволяя подавлять сопротивление противника в любых условиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» заявил о начале поставок пулемета РПЛ-20 в войска. Новый пулемет РПЛ-20 ранее появился в зоне спецоперации на Украине. Испытания пулемета РПЛ-20 в зоне спецоперации на Украине ранее прошли успешно.

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    4 июля 2025, 06:58 • Новости дня
    Тайвань спустил на воду новый корвет-невидимку собственного производства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Тайване прошла закрытая церемония спуска на воду корвета «Даньцзян», оснащенного противокорабельными и зенитными ракетами, а также автоматической пушкой.

    Церемония спуска на воду корвета собственной разработки состоялась на Тайване, передает ТАСС. По данным газеты Taipei Times, мероприятие прошло в закрытом режиме, а новый корабль получил название «Даньцзян».

    Источник издания сообщил, что передача судна военно-морским силам Тайваня запланирована на следующий год после завершения дополнительных испытаний. На сегодняшний день на вооружении Тайваня уже находятся шесть корветов-невидимок, «Даньцзян» стал первым из второй партии усовершенствованных кораблей, всего таких планируется построить пять.

    Корвет выполнен по схеме катамарана, имеет длину 60,4 метра и ширину 14 метров. Максимальная скорость судна составляет 30 узлов, а дальность плавания – более 1 800 морских миль. Оснащение включает противокорабельные и зенитные ракеты разных типов, а также автоматическую пушку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон обозначил Индо-Тихоокеанский регион как приоритетный театр военных действий. Тайвань впервые провел боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS. Компания Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16.

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    4 июля 2025, 14:20 • Новости дня
    Дуда обвинил Запад в давлении на Польшу из-за Украины

    Президент Польши заявил о попытках Запада заставить Варшаву отправить войска

    Tекст: Денис Тельманов

    Польский президент Анджей Дуда сообщил, что западные страны склоняют Варшаву к отправке военных на Украину, стараясь переложить на нее основную нагрузку.

    Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью порталу Onet, что западные партнеры стремятся максимально переложить ответственность по военной поддержке Киева на Варшаву, передает ТАСС. Дуда подчеркнул, что западные страны заинтересованы в том, чтобы Польша отдавала больше усилий, а они, в свою очередь, делали меньше.

    По словам президента, он не считает нужным участие польских военных в потенциальной стабилизационной миссии НАТО на Украине. Он отметил, что западные партнеры пытаются убедить Варшаву взять на себя больше обязательств, чтобы снизить собственное участие.

    Дуда предложил направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии, которые, по его словам, «уютно устроились в своих гнездышках на лазурных берегах». Он также фигурально посоветовал закрыть для партнеров доступ к польским дорогам и аэропорту в Жешуве для транзита грузов, чтобы подчеркнуть значимость Польши.

    Президент обвинил и украинские власти в том, что они не понимают степени риска, который несет Польша, предоставляя инфраструктуру для помощи Киеву. По его мнению, украинское руководство не хочет акцентировать внимание на этой стороне вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве получило повреждения в ходе недавних ударов по украинской столице.

    Президент Польши Анджей Дуда заявил о поддержке инициативы Ватикана по организации переговоров между Россией и Украиной, отметив ее реалистичность. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считал, что страна должна продолжать поддержку Киева, чтобы не допустить прихода к власти пророссийских сил.

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    4 июля 2025, 12:49 • Новости дня
    Индия запустила программу развития БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийские власти разработали проект по развитию национального производства беспилотников на сумму 20 млрд рупий (234 млн долларов) для снижения зависимости от импорта.

    Запуск масштабной программы по развитию гражданских и военных беспилотных летательных аппаратов, в том числе компонентов и программного обеспечения, анонсирован Индией, передает ТАСС.

    Инициатива оценивается в 20 млрд рупий и рассчитана на три года. Министерство гражданской авиации совместно с Минобороны Индии подготовили проект, который предполагает выпуск дронов, систем противодействия и сопутствующих технологий.

    В ходе предыдущего конфликта с Пакистаном обе стороны активно применяли беспилотники, что подчеркнуло важность развития собственных производственных мощностей в этой сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к закупке российских зенитных ракетных комплексов С-500. Индия решила закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия заключили контракты на поставку военной техники на общую сумму около 80 млрд долларов.

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    4 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков: Кремль оповестит о мероприятиях на День ВМФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство в свое время сообщит о планируемых на День Военно-морского флота мероприятиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы проинформируем вас своевременно о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования Дня Военно-морского флота», – так Песков ответил на вопрос о сообщениях по поводу того, что якобы в 2025 году не планируется Главного военно-морского парада в Петербурге, передает ТАСС.

    В прошлом году президент Владимир Путин в ходе Главного военно-морского парада в Петербурге проводил встречу с иностранными гостями.

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