Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.35 комментариев
Киев скрыл опасный сбой на Южно-Украинской АЭС
Южно-Украинская АЭС столкнулась с серьезным сбоем в работе реактора из-за нарушения условий эксплуатации, однако инцидент был скрыт и не попал в отчет МАГАТЭ, пишет турецкая газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ.
Турецкая газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что украинские власти скрыли информацию о сбое в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, передает РИА «Новости».
Указано, что инцидент мог привести к катастрофе, однако данные о нем не были включены в официальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В документе утверждается, что полковник Андрей Семенюк, руководящий Южно-Украинским отделением СБУ, не позволил экспертам МАГАТЭ сообщить о технической неисправности на станции.
Секретная переписка также отмечает, что неисправность была вызвана нарушением условий эксплуатации, а поврежденные энергетические блоки представляли дополнительную угрозу.
Газета подчеркивает, что инцидент был полностью скрыт СБУ и не попал в международные отчеты, что вызывает вопросы о степени осведомленности МАГАТЭ и возможной политической составляющей умолчания. Также отмечается, что поддержка Украины со стороны Запада могла повлиять на реакцию международных структур.
Всего под контролем Украины находятся четыре АЭС: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и разрушенная Чернобыльская. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с марта 2022 года контролируется Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что переход украинских АЭС под контроль США может создать дополнительные риски для России.