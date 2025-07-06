Tекст: Дмитрий Зубарев

Турецкая газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что украинские власти скрыли информацию о сбое в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, передает РИА «Новости».

Указано, что инцидент мог привести к катастрофе, однако данные о нем не были включены в официальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В документе утверждается, что полковник Андрей Семенюк, руководящий Южно-Украинским отделением СБУ, не позволил экспертам МАГАТЭ сообщить о технической неисправности на станции.

Секретная переписка также отмечает, что неисправность была вызвана нарушением условий эксплуатации, а поврежденные энергетические блоки представляли дополнительную угрозу.

Газета подчеркивает, что инцидент был полностью скрыт СБУ и не попал в международные отчеты, что вызывает вопросы о степени осведомленности МАГАТЭ и возможной политической составляющей умолчания. Также отмечается, что поддержка Украины со стороны Запада могла повлиять на реакцию международных структур.

Всего под контролем Украины находятся четыре АЭС: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и разрушенная Чернобыльская. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с марта 2022 года контролируется Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что переход украинских АЭС под контроль США может создать дополнительные риски для России.