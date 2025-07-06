Новый банк развития БРИКС предложили использовать для трансграничных расчетов

Tекст: Антон Антонов

«Говорили и о новых функционалах его (банка). Гарантийный механизм и считаем, что можно использовать этот банк как банк для трансграничных расчетов», – приводит слова Силуанова РИА «Новости».

При этом Силуанов отметил, что НРБ создавался для реализации инфраструктурных проектов, а не как альтернатива каким-либо международным институтам.

Силуанов также рассказал о гарантийном механизме для увеличения инвестиций в страны БРИКС. Новый механизм будет действовать под эгидой НБР и позволит предоставлять гарантии по кредитам для финансирования масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых в странах БРИКС. Он пояснил, что в целом ряде стран работают институты развития, которые гарантируют кредиты под крупные инфраструктурные проекты. Создание гарантийного механизма поддержали все страны БРИКС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Бразилии Дилма Руссефф подтвердила, что ее кандидатуру единогласно поддержали члены Нового банка развития БРИКС и она останется на посту главы НБР. Президент России Владимир Путин на встрече с Руссефф акцентировал важность совместной работы по запуску новых цифровых финансовых инструментов.