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Гурьев сообщил о готовности российских компаний инвестировать в Бразилии
Гурьев заявил о планах российских компаний вложиться в порты Бразилии
Российские предприятия заинтересованы в развитии логистической инфраструктуры в Бразилии, включая строительство складов и присутствие в портах, подчеркнул представитель отрасли.
Российские компании рассматривают возможность расширения своей логистической инфраструктуры в Бразилии, включая участие в портах и создание складов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.
Гурьев отметил: «Проекты существуют … Мы должны присутствовать в портах, присутствовать со своей инфраструктурой и складами внутри страны, поэтому в данном случае работа идет».
По его словам, Бразилия после России считается крупнейшим рынком для российских удобрений, что делает развитие инфраструктуры в стране необходимым шагом для повышения надежности и масштабируемости поставок продукции.
Гурьев подчеркнул, что прошедший бизнес-форум в Рио-де-Жанейро создал платформу для обсуждения важных инфраструктурных проектов и побудил российские компании активнее принимать решения о вложениях в экономику Бразилии.
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