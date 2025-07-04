Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.0 комментариев
Европейский омбудсмен предостерегла ЕК от принятия решений без обсуждений
Еврокомиссия (ЕК) рискует подорвать доверие к себе, продвигая кампанию по ускорению и упрощению принятия решений без консультаций с гражданским обществом, заявила европейский омбудсмен Тереза Анжиньо.
Анжиньо в интервью Financial Times предупредила главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен о недопустимости дерегуляции без надлежащих гарантий. По словам Анжиньо, «проблема не в упрощении законов, а возникает тогда, когда решения принимаются в ускоренном порядке, отклоняются от обычных законодательных процедур», передает ТАСС.
Омбудсмен подчеркнула, что речь идет о законопроектах, касающихся климатических изменений, влияния на бизнес-сообщество и правилах проверки корпоративной устойчивости. Брюссель, по данным издания, не консультировался с организациями гражданского общества и не проводил оценку воздействия новых регламентов.
В публикации отмечается, что у общественности складывается впечатление, будто «такие решения принимаются за закрытыми дверями и в спешке». Оценка действий Еврокомиссии может усилить давление на фон дер Ляйен накануне голосования в Европарламенте по вотуму недоверия председателю ЕК из-за ее причастности к коррупционному скандалу в период COVID-19.
Подобная оценка действий Еврокомиссии, как полагает издание, окажет дополнительное давление на фон дер Ляйен в преддверии проведения в Европарламенте (ЕП) голосования о вотуме недоверия председателю ЕК из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19.
Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский депутат Европарламента Георге Пиперя объявил о намерении инициировать вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен COVID-19. Politico сообщало, что голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен в ЕП может спровоцировать коллективную отставку ЕК и старт сложного процесса назначения новых комиссаров.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение поставок оружия киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов – повод для стран ЕС активнее поддерживать Украину вооружениями.