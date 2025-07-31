Tекст: Ольга Иванова

Презентация книги «Военные преступления киевского режима в Курской области и в Донецкой народной республике» прошла в Москве. Издание подготовили Максим Григорьев и Дмитрий Саблин на основе материалов Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. В книге содержатся свидетельства и доказательства массовых преступлений киевского режима, а также прямые показания пострадавших, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С обращением к читателям выступили министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, омбудсмен Татьяна Москалькова, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава ДНР Денис Пушилин.

«В этой книге приведены неоспоримые доказательства массовых военных преступлений киевского режима, а также прямые показания и свидетельства пострадавших и очевидцев преступлений киевского неонацистского режима в Курской области и Донецкой народной республике», – отметил один из авторов книги Максим Григорьев.

Дмитрий Саблин подчеркнул, что представленная книга – лишь малая часть тех преступлений, которые предстоит вскрыть и зафиксировать, и добавил, что необходимо показывать правду не только российскому обществу, но и всему миру. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страницы книги говорят голосами очевидцев и точными фактами, отметив особую важность работы трибунала именно сейчас.

Сенатор Владимир Джабаров поблагодарил авторов за проделанную работу и призвал общество помогать в распространении правдивой информации. Сенатор от ДНР в Совфеде Наталья Никонорова выразила уверенность, что каждый военный преступник понесет заслуженное наказание. Депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут назвал работу Международного общественного трибунала важной для исторической памяти. Представитель Следственного комитета Н.В. Мазур сообщил, что сотни участников преступлений уже получили приговоры от 25 лет до пожизненного, и никто не уйдет от ответственности.