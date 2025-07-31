Международные арбитражи отвергли спекуляции в срыве Россией строительства порта в Грузии

  • Новость часаОсвобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на константиновском направлении
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    Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США
    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского
    Сейсмолог: Ученые 30 лет ждали мощное землетрясение на Камчатке
    В Индии обнаружили у пациентки неизвестную ранее группу крови
    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа
    Захарова пообещала Болгарии адекватный ответ за обвинения в терроризме
    FT узнала о проявлении «бункерного менталитета» у Зеленского
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Холокост не оправдывает геноцид

    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

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    31 июля 2025, 08:49 • Новости дня

    Международные арбитражи отвергли спекуляции в срыве Россией строительства порта в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Оппозиционные грузинские банкиры Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе проиграли дело в арбитраже в Вашингтоне о срыве строительства самого глубоководного порта на Черном море в грузинской Анаклии, что якобы случилось в интересах России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает министерство юстиции Грузии, «Международный центр Всемирного банка по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне полностью удовлетворил требования правительства Грузии, возложив ответственность за срыв проекта на Хазарадзе, Джапаридзе и их партнеров, так как власти страны никоим образом не мешали реализации проекта».

    «Арбитраж постановил, что ответственность за финансовые обязательства полностью нес инвестор, который не смог привлечь необходимые средства. Правительство не мешало привлекать инвесторов», – отмечает минюст Грузии.

    Также инвестор был в ответе за коммерческие риски, а решение правительства Грузии, которое поддерживало реализацию данного проекта, разорвать договор на строительство порта было законным.

    Партнер оппозиционных банкиров из Нидерландов Боб Мейер требовал взыскать с правительства Грузии 64 млн долларов. Иск был отклонен, при этом арбитраж постановил, что сам Мейер должен выплатить правительству Грузии 6,5 млн долларов.

    Примечательно, что год назад оппозиционные банкиры проиграли и Парижский арбитраж, в котором они требовали от правительства Грузии из-за срыва проекта 1,5 млрд долларов. Тогда их обязали выплатить казне 650 тыс. долларов, что они и сделали.

    Ранее Хазарадзе и Джапаридзе, лидеры оппозиционной партии «Лело», были арестованы на семь месяцев за отказ сотрудничать с парламентской комиссией, которая изучает преступления саакашвилевского режима. С их стороны пока нет комментариев по делу Анаклийского порта.

    В прошлом году бельгийская компания Jan De Nul начала работы по углублению дна в грузинской Анаклиа, где будет построен самый глубоководный порт на Черном море. На первом этапе пропускная способность порта в год составит 600 тыс. контейнеров, а ориентационная инвестиционная стоимость – 600 млн долларов. Первый корабль планируется принять в Анаклиа в 2029 году. Строить порт будет консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур), выигравший тендер на строительство портовой инфраструктуры. 51% акций останется у грузинского государства.

    Несколько лет назад проект Анаклийского порта провалился – местный инвестор не выполнил обязательства и не привлек финансирование в объеме 400 млн долларов. В 2019 году оппозиция Грузии обвинила власти в провале «по заказу России» проекта строительства порта в Анаклиа. Начать работу порт глубиной 16 метров должен был в 2020-2021 годах. В целом стоимость проекта ранее была оценена в 2,5 млрд долларов.

    30 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    ВЦИОМ: Почти две трети граждан России поддержали создание национального мессенджера

    Tекст: Вера Басилая

    Почти две трети опрошенных граждан России (64%) поддержали создание национального мессенджера, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Более половины опрошенных (58%) сообщили, что знают о разработке этой платформы. Национальным мессенджером правительство определило платформу MAX, призванную заменить несколько приложений за счет широкого спектра услуг в одном сервисе, передает ВЦИОМ.

    Пользователи особенно заинтересованы в наличии функций записи к врачу, вызова такси, ИИ-помощника, доступа к госуслугам, покупке билетов и онлайн-заказах.

    Согласно опросу, почти две трети опрошенных граждан России (64%) поддержали создание национального мессенджера.

    Для 55% пользователей важно, чтобы их данные хранились на российских серверах. Более половины участников опроса ценят высокое качество звонков, удобную отправку файлов и высокий уровень безопасности и приватности.

    Молодежь оценила многофункциональность платформы, а пользователи трудоспособного возраста выделяют удобство организации рабочего процесса и мониторинга новостей.

    Опрос проводился 14-15 июля 2025 года. В опросе принял участие 2001 россиянин в возрасте от 18 лет.

    Ранее Сбер и VK начали внедрять антифрод-систему для защиты пользователей цифровой платформы MAX.

    Правительство определило платформу MAX национальным мессенджером, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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    30 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции

    Песков: Кремль принял к сведению угрозу санкций США через десять дней

    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль принял к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль принял к сведению новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся возможного введения санкций против России, но Москва пока не планирует давать более развернутых комментариев по этому поводу, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Кремль внимательно отслеживает все высказывания Трампа по этому вопросу, а также заявления других зарубежных политиков о возможном введении санкций.

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Трамп заявил, что исход конфликта на Украине остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

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    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

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    30 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса, направлявшегося из Калининграда в Москву, из-за пьяного дебоша.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Хрусталев находился в состоянии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурной лексикой и оскорблял других пассажиров. Кроме того, он вступил в конфликт со стюардессой.

    Из-за произошедшего рейс был задержан, а в отношении Хрусталева составлен административный протокол.

    Хрусталев является актером, комиком и телеведущим, а также бывшим участником КВН и Comedy Club.

    Ранее бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.

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    30 июля 2025, 22:28 • Новости дня
    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского

    Эксперт: Ермак присутствовал на встрече в Альпах по согласованию с Зеленским

    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак присутствовал на секретной встрече в Альпах по согласованию с Владимиром Зеленским, заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

    По словам Олейника, Ермак присутствовал на встрече с представителями США и Британии в Альпах с ведома Владимира Зеленского и представлял там интересы главы киевского режима и свои собственные, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Запад ищет способы ослабить позиции Зеленского, считая увольнение Ермака несущественным, а уход самого Зеленского – большой проблемой.

    Эксперт также отметил, что сейчас Зеленский больше всего озабочен вопросом собственных гарантий безопасности. Он указал, что гарантию должны предоставить иностранные государства, и часто упоминается Британия как возможная страна убежища для Зеленского в случае его ухода с поста.

    Олейник не исключает, что возможна политическая рокировка между Зеленским и Залужным, но ключевым остается вопрос о гарантиях безопасности главе киевского режима.

    По его словам, американцам принципиально важно убрать Зеленского с позиции главы государства, при этом для них не так важно, кто займет его место, поскольку все претенденты будут зависимы от Запада и не смогут проводить самостоятельную политику.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о планах США «насильственно сменить» Владимира Зеленского на Валерия Залужного в ближайшее время.

    Служба внешней разведки сообщила, что представители США и Британии провели тайную встречу в Альпах, где обсуждалась возможная смена власти на Украине.

    Со стороны Киева на этой встрече присутствовали Андрей Ермак, Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.

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    30 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    @ Henning Von Jagow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Индии намерены принять меры для защиты своих национальных интересов после решения США ввести 25% пошлины на индийские товары.

    В индийском Минпромторге подчеркнули, что правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов и уделяет особое внимание защите фермеров, предпринимателей и малого бизнеса, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что приняли к сведению решение президента США Дональда Трампа о пошлинах на индийские товары и сейчас изучают возможные последствия этого шага для двусторонней торговли.

    В ведомстве также напомнили, что Индия и США на протяжении последних месяцев проводили переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного» торгового соглашения, и индийская сторона по-прежнему привержена этой цели.

    Ранее Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%.

    Он также сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

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    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

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    30 июля 2025, 21:36 • Новости дня
    Британия отказалась вернуть Таджикистану награбленные сокровища «клада Окса»
    Британия отказалась вернуть Таджикистану награбленные сокровища «клада Окса»
    @ Manuel Parada Lopez de Corselas/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Вопрос о передаче Таджикистану коллекции артефактов «клада Окса», вывезенной в Лондон британскими войсками в 1877 году, остается нерешенным, несмотря на многолетние переговоры.

    Британские музеи продолжают отказываться возвращать Таджикистану уникальные артефакты, обнаруженные в 1877 году в районе Тахти Сангин на Амударье, передает «Sputnik Ближнее зарубежье». Директор Агентства по охране исторического и культурного наследия Шерали Ходжазода сообщил, что переговоры по этому вопросу ведутся уже много лет, но стороны так и не достигли соглашения.

    Коллекция, известная как «клад Окса», включает около 200 предметов, среди которых монеты IV-II веков до н. э. После обнаружения клада британские войска, контролировавшие тогда территорию, вывезли артефакты в Лондон. Британские музеи считают коллекцию частью собственного наследия и не намерены возвращать ее Таджикистану.

    По словам Ходжазода, для республики возвращение сокровищ остается одним из приоритетных направлений работы, однако добиться прогресса в переговорах пока не удается. Он отметил: «Действительно, данный вопрос волнует многих долгие годы. Все это у нас на повестке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, найденные у обломков в Карибском море монеты были отчеканены в 1707 году на Монетном дворе Лимы. Монеты подтвердили принадлежность сокровищ испанскому галеону «Сан-Хосе».

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    30 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    @ mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области потери украинских военных составили около 200 убитыми и ранеными, сообщило Министерство обороны России.

    Войска России нанесли ракетный удар по учебному центру стратегического резерва сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Черниговской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. В результате атаки, по данным ведомства, украинская сторона потеряла около 200 военных убитыми и ранеными.

    В Минобороны подчеркнули, что удары были нанесены двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». Первая ракета оснащалась кассетной боевой частью, вторая – фугасной. По словам представителей министерства, координаты места дислокации были определены российским разведывательным дроном.

    Удары пришлись по лагерю 169-го учебного центра в районе населенного пункта Гончаровское. На опубликованных ведомством кадрах видны моменты поражения техники и размещения личного состава противника.

    Ранее сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили о потерях после удара по учебному подразделению ВСУ.

    Российские военные в июне нанесли удар ракетой «Искандер» по центру подготовки ВСУ в районе Сум.

    Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.

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    30 июля 2025, 15:57 • Новости дня
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска совершили ночную атаку на порт в Очакове, откуда ВСУ ранее пытались высадить десант на Тендровскую косу.

    Об ударе по порту в Очакове Николаевской области Украины сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, цель атаки стала площадка, откуда киевские силы недавно осуществили неудачную попытку десанта на Тендровскую косу.

    Сальдо отметил, что четыре катера ВСУ, отправленные на рейд, завершили операцию неудачно, назвав ее провалом для украинских военных.

    Он подчеркнул, что ответным ударом российские войска применили тяжелые реактивные системы залпового огня. «Громко. Жестко. Противник понес ощутимые потери», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары были нанесены по установкам HIMARS в Николаевской области. Также были поражены склады с импортируемыми комплектующими. Кроме того, были атакованы точки базирования беспилотных катеров Вооруженных сил Украины.

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    30 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    МИД Италии вызвал посла России из-за списка «русофобов»
    МИД Италии вызвал посла России из-за списка «русофобов»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России Алексей Парамонов был вызван в МИД Италии после того, как имя президента Серджо Маттареллы оказалось в опубликованном списке предполагаемых «русофобов».

    Посол России Парамонов был вызван в министерство иностранных дел Италии из-за публикации о «русофобии», передает РИА «Новости».

    Как уточняется в сообщении итальянского МИД, причиной стало включение президента Серджо Маттареллы и других высокопоставленных представителей страны в список предполагаемых «русофобов».

    В заявлении министерства отмечается, что глава МИД Италии Антонио Таяни считает этот шаг «провокацией против Италии и ее народа».

    Основанием для вызова посла стала публикация на сайте российского МИД, где приведены примеры так называемого языка ненависти в отношении России, а также высказываний политиков и общественных деятелей из-за рубежа, которые были охарактеризованы как русофобские. В итогах встречи пока не сообщается.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает дискриминационные попытки «отмены культуры» в Италии.

    Захарова также подчеркнула, что такие действия происходят «под диктат идейных последователей Бандеры».

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    30 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа

    Политолог Лукьянов: Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами

    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. На нее влияет уровень экономической взаимозависимости, который в каждом конкретном случае разный, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на индийские товары, а также назвал объединение БРИКС антиамериканским, поскольку оно пытается лишить доллар статуса глобальной валюты.

    «К каждой из стран БРИКС у Дональда Трампа свой набор претензий. Что касается Индии, то президента США раздражает уровень протекционистской защиты местного рынка. Глава Белого дома пытается добиться от других стран либо снижения барьеров на американские товары, либо повышения барьеров на их товары», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ.

    «В случае с Индией вопрос чисто экономический. С Бразилией ситуация другая – здесь имеется и политический подтекст. Так, Вашингтон в отношении страны хочет наложить штрафные пошлины за, как считает Трамп, плохое отношение к его другу – бывшему президенту Жаиру Болсонару. Это откровенное вмешательство во внутренние дела, в частности, в судебную сферу Бразилии», – поясняет он.

    В случае с ЮАР, напоминает Лукьянов, упреки Трампа связаны с гонениями и преследованиями белого населения. «В каждом случае – своя ситуация, но есть обобщающая угроза ввести против всех общий десятипроцентный тариф просто за то, что в БРИКС обсуждаются альтернативы доллару», – добавил спикер.

    Соответственно, каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами, потому что уровень взаимозависимости экономик тоже разный: «В случае с Китаем это один гигантский масштаб, а в случае с Южной Африкой – другой, существенно меньше. В общем, это не является единым процессом».

    Что касается России, то у президента США нет чисто экономических мер воздействия на Москву. «Трамп начал грозить стопроцентными пошлинами конкретно по поводу Украины. В данном случае это политическое требование. Торговля России с США, в общем-то невелика и это не входит в сферу приоритетов Белого дома», – заключил Лукьянов.

    В среду Нью-Дели пообещал принять меры для защиты национальных интересов после решения президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на индийские товары. По словам американского лидера, республика долгое время сохраняла одни из наиболее высоких тарифов на товары Штатов. При этом подготовка торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели пока не завершена.

    По его оценке, объединение БРИКС является антиамериканским, действует против доллара США. «Это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай согласовали продление тарифного перемирия и сохранение льгот на три месяца. Власти США также приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент республики подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    30 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    В Москве умер князь Александр Трубецкой

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 78 лет в Москве скончался князь Александр Трубецкой, он был потомком Трубецких и Голицыных, сообщили СМИ.

    Князь Александр Трубецкой скончался в Москве, передает «Царьград».

    На момент смерти ему было 78 лет. По имеющейся информации, Трубецкого госпитализировали 24 июля с проблемами дыхания.

    Александр Трубецкой родился 14 марта 1947 года в Париже в семье русских эмигрантов. Его отец, также носивший имя Александр Трубецкой, и мать, княгиня Александра Голицына, познакомились в эмиграции.

    Роды Трубецких и Голицыных ведут свое происхождение от князя Гедимина Литовского, который, в свою очередь, происходил от князя Владимира Красное Солнце. Дед Александра Александровича, Евгений Трубецкой, был философом и профессором юридического факультета Московского университета. Один из его братьев, Сергей Трубецкой, стал первым избранным ректором Московского университета.

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    30 июля 2025, 17:36 • Новости дня
    В Индии обнаружили у пациентки неизвестную ранее группу крови

    В Индии выявили уникальную группу крови CRIB у женщины из Колара

    В Индии обнаружили у пациентки неизвестную ранее группу крови
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Врачи в Индии впервые выявили у 38-летней пациентки из Колара уникальный антиген крови CRIB, не зарегистрированный ранее ни в одной стране мира.

    Медики в индийском округе Колар обнаружили у 38-летней женщины уникальную группу крови, ранее не встречавшуюся в мировой медицинской практике, передает RT со ссылкой на The New Indian Express.

    Пациентка поступила в местную больницу для плановой операции на сердце, однако врачи столкнулись с трудностями при подборе донорской крови – ни одна из доступных доз не подходила.

    В результате специалисты приняли решение провести полномасштабное исследование. В публикации газеты отмечается: «Десять месяцев интенсивных исследований и молекулярных испытаний привели к открытию ранее неизвестного антигена группы крови, который теперь официально называется CRIB».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Британии родились восемь детей с ДНК от трех человек.

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    30 июля 2025, 19:54 • Новости дня
    На Камчатке произошла серия мощных землетрясений в течение десяти минут
    На Камчатке произошла серия мощных землетрясений в течение десяти минут
    @ Сергей Лакомов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В течение чуть более 10 минут на Камчатке было зафиксировано пять землетрясений с магнитудой от 4,8 до 6,0, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

    Ссылаясь на данные камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, специалисты уточняют, что наиболее сильный толчок составил 6,0 балла, передает ТАСС.

    Эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,0 находился в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 64,8 километра. Следующие подземные толчки магнитудой 4,8 произошли в 273 и 212 километрах от города на глубинах 10,8 и 66 километров соответственно. Четвертое землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в 230 километрах от Петропавловска-Камчатского, его очаг располагался на глубине 56,5 километра.

    Последнее и самое мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 402 километрах от города с очагом на глубине 33 километров. По информации сейсмологов, сведений об ощущаемости подземных толчков среди населения на данный момент не поступало.

    Ранее у побережья Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,5, эпицентр находился на глубине почти 68 километров и в 178 километрах от Северо-Курильска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что землетрясение на Камчатке показало высокую степень готовности региона к стихийным бедствиям.

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    30 июля 2025, 11:26 • Новости дня
    Мау назвал три главных урока перестройки для России

    Экономист Мау назвал три главных урока перестройки для России

    Мау назвал три главных урока перестройки для России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау выделил три главных урока перестройки для современной России, подчеркнув приоритет макроэкономической устойчивости перед политическими целями.

    Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау в статье к 40-летию перестройки рассказал о главных уроках этого периода для России, передает РБК.

    Экономист отметил, что финансовая стабильность должна оставаться приоритетом, даже если это сдерживает экономический рост ради «благих намерений».

    Мау считает опыт перестройки мощным противоядием от финансового популизма и отмечает, что долгосрочная устойчивость важнее краткосрочных политических эффектов.

    Вторым уроком перестройки Мау считает необходимость постепенного проведения институциональных реформ, поскольку они должны созревать на основе общественного спроса. При этом политики могут стимулировать этот спрос, но он должен формироваться у ключевых групп интересов.

    Третьим важным выводом экономист назвал осознание риска зависимости страны от ограниченного круга внешних экономических связей. Мау подчеркнул важность их диверсификации как по географическому, так и по политическому признаку. Такой урок, по его мнению, уже был усвоен современной Россией.

    Мау ранее занимал должность ректора РАНХиГС, был государственным советником первого класса и заслуженным экономистом. В 2022 году против него возбудили уголовное дело, но в октябре его прекратили. В 2023 году Мау ушел с поста ректора по состоянию здоровья.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как экономические реформы Михаила Горбачева поспособствовали развалу СССР.

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