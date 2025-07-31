Международные арбитражи отвергли спекуляции в срыве Россией строительства порта в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Как сообщает министерство юстиции Грузии, «Международный центр Всемирного банка по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне полностью удовлетворил требования правительства Грузии, возложив ответственность за срыв проекта на Хазарадзе, Джапаридзе и их партнеров, так как власти страны никоим образом не мешали реализации проекта».

«Арбитраж постановил, что ответственность за финансовые обязательства полностью нес инвестор, который не смог привлечь необходимые средства. Правительство не мешало привлекать инвесторов», – отмечает минюст Грузии.

Также инвестор был в ответе за коммерческие риски, а решение правительства Грузии, которое поддерживало реализацию данного проекта, разорвать договор на строительство порта было законным.

Партнер оппозиционных банкиров из Нидерландов Боб Мейер требовал взыскать с правительства Грузии 64 млн долларов. Иск был отклонен, при этом арбитраж постановил, что сам Мейер должен выплатить правительству Грузии 6,5 млн долларов.

Примечательно, что год назад оппозиционные банкиры проиграли и Парижский арбитраж, в котором они требовали от правительства Грузии из-за срыва проекта 1,5 млрд долларов. Тогда их обязали выплатить казне 650 тыс. долларов, что они и сделали.

Ранее Хазарадзе и Джапаридзе, лидеры оппозиционной партии «Лело», были арестованы на семь месяцев за отказ сотрудничать с парламентской комиссией, которая изучает преступления саакашвилевского режима. С их стороны пока нет комментариев по делу Анаклийского порта.

В прошлом году бельгийская компания Jan De Nul начала работы по углублению дна в грузинской Анаклиа, где будет построен самый глубоководный порт на Черном море. На первом этапе пропускная способность порта в год составит 600 тыс. контейнеров, а ориентационная инвестиционная стоимость – 600 млн долларов. Первый корабль планируется принять в Анаклиа в 2029 году. Строить порт будет консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур), выигравший тендер на строительство портовой инфраструктуры. 51% акций останется у грузинского государства.

Несколько лет назад проект Анаклийского порта провалился – местный инвестор не выполнил обязательства и не привлек финансирование в объеме 400 млн долларов. В 2019 году оппозиция Грузии обвинила власти в провале «по заказу России» проекта строительства порта в Анаклиа. Начать работу порт глубиной 16 метров должен был в 2020-2021 годах. В целом стоимость проекта ранее была оценена в 2,5 млрд долларов.