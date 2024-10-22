Грузия начала строить самый глубоководный порт на Черном море

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во вторник, выступая на презентации, заявил о «начале осуществления важнейшего стратегического проекта».

По его словам, на первом этапе пропускная способность порта в год составит 600 тыс. контейнеров, а ориентационная инвестиционная стоимость – 600 млн долларов.

Ираклий Кобахидзе сообщил, что первый корабль планируется принять в Анаклиа в 2029 году.

Вскоре после уточнения ряда деталей будет оформлен контракт с консорциумом China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур), выигравшем тендер на строительство портовой инфраструктуры. 51% акций останется у грузинского государства.

Несколько лет назад проект Анаклийского порта провалился – местный инвестор не выполнил обязательства и не привлек финансирование в объеме 400 млн долларов. В 2019 году оппозиция Грузии обвинила власти в провале «по заказу России» проекта строительства порта в Анаклиа. Банкир Мамука Хазарадзе, курировавший проект, перешел в оппозицию. После этого правительство Грузии начало работу с международными инвесторами.

Начать работу порт глубиной 16 метров должен был в 2020-2021 годах. В целом стоимость проекта ранее была оценена в 2,5 млрд долларов. Порт должны построить вблизи границы с Абхазией на территории 400 га. В будущем через этот порт планируется перевозить до 100 млн тонн грузов. Не исключалось, по данным СМИ, использование порта в военных целях, в том числе судами США и других стран НАТО.