Китай построит в Грузии самый глубоководный порт на Черном море

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

По его словам, «в Агентство развития Анаклийского глубоководного порта в итоге поступила заявка только от этого консорциума».

«Через несколько дней он будет объявлен победителем», – сказал зампред правительства Грузии, сообщает Общественное ТВ страны – «Первый канал».

На строительство также претендовала швейцарско-люксембургская компания Terminal Investment Limited Holding S.A. (T.I.L Holding S.A), но она не представила в определенный срок соответствующие документы.

Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через госкомпанию 51% акций, а частный партнер – 49%, сказал Леван Давиташвили.

По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов.

Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.

Ранее сообщалось, что первые инфраструктурные работы в Анаклиа планируют уже на 2024 год.

Правительство Грузии не допускало к тендеру российские компании.

Строительство порта поддерживают США.

Несколько лет назад проект Анаклийского порта провалился – местный инвестор не выполнил обязательства и не привлек финансирование в объеме 400 млн долларов. В 2019 году оппозиция Грузии обвинила власти в провале «по заказу России» проекта строительства порта в Анаклиа. Банкир Мамука Хазарадзе, курировавший проект, перешел в оппозицию. После этого правительство Грузии начало работу с международными инвесторами.

Начать работу порт глубиной 16 метров должен был в 2020-2021 годах. В целом стоимость проекта ранее была оценена в 2,5 млрд долларов. Порт должны были построить вблизи границы с Абхазией на территории 400 га. В будущем через этот порт планируется перевозить до 100 млн тонн грузов. Не исключалось, по данным СМИ, использование порта в военных целях, в том числе судами США и других стран НАТО.