Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в «тяжелой провокации»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Это заявление Зурабишвили является несерьезным, является очень тяжелой провокацией и спекуляцией», – сказал премьер-министр.

По его словам, Грузии важно развивать торгово-экономические отношения с Китаем, поэтому привлечение для реализации Анаклийского проекта китайских партнеров облегчит эту задачу.

Ираклий Кобахидзе напомнил, что в прошлом году Грузия подписала соглашение с Китаем о стратегическом партнерстве, которое важно для Тбилиси «политически и экономически».

«У Грузии стратегическое расположение, исторически наша страна связывала Европу и Азию, Восток и Запад. Для максимального восстановления этой функции принципиально важно развивать наши торгово-экономические отношения с Китаем», – подчеркнул он.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклиа самого глубоководного порта на Черном море.