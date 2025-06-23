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Лидеры оппозиции Грузии получили сроки за отказ явиться на комиссию парламента
Лидеры оппозиции Грузии приговорены к заключению за неявку на комиссию парламента
Лидеры оппозиционных партий Грузии банкир Мамука Хазарадзе («Сильная Грузия») и Зураб Джапаридзе («Гирча» - «Шишка») приговорены в понедельник Тбилгорсудом к 8 и 7 месячному заключению соответственно за отказ явиться на заседание временной парламентской комиссии, которая расследует деятельность саакашвилевского режима, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Хазарадзе подозревается в сотрудничестве с саакашвилевским режимом в плане незаконного изъятия собственности у бизнесменов, а Джапаридзе был Генсеком «Единого национального движения» - партии бывшего президента.
Также им запрещено занимать государственные должности в течение двух лет. Комиссия намеревалась заслушать их показания, однако они назвали ее «нелегитимной» и отказались от сотрудничества. По данной статье наказание предусматривает до года тюрьмы или крупные штрафы.
За отказ сотрудничать с комиссией в предварительном заключении находятся еще несколько оппозиционеров, которые ожидают судебных вердиктов.
Первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил, что оппозиционеры «нарушили закон» и напомнил, что в странах Запада за отказ сотрудничать с парламентскими комиссиями предусмотрены еще более суровые наказания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что часть аккредитованных в стране послов нарушают Венскую конвенцию, поощряя экстремизм и оказывая давление для втягивания в военные действия России и Украины.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил посольство Британии в финансировании экстремизма и радикализма.
Бывший первый замминистра экономики Грузии Ромео Микаутадзе был задержан Службой госбезопасности за нелегальные многомиллионные доходы и может получить до 12 лет лишения свободы.