Лидеры оппозиции Грузии приговорены к заключению за неявку на комиссию парламента

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Хазарадзе подозревается в сотрудничестве с саакашвилевским режимом в плане незаконного изъятия собственности у бизнесменов, а Джапаридзе был Генсеком «Единого национального движения» - партии бывшего президента.

Также им запрещено занимать государственные должности в течение двух лет. Комиссия намеревалась заслушать их показания, однако они назвали ее «нелегитимной» и отказались от сотрудничества. По данной статье наказание предусматривает до года тюрьмы или крупные штрафы.

За отказ сотрудничать с комиссией в предварительном заключении находятся еще несколько оппозиционеров, которые ожидают судебных вердиктов.

Первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил, что оппозиционеры «нарушили закон» и напомнил, что в странах Запада за отказ сотрудничать с парламентскими комиссиями предусмотрены еще более суровые наказания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что часть аккредитованных в стране послов нарушают Венскую конвенцию, поощряя экстремизм и оказывая давление для втягивания в военные действия России и Украины.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил посольство Британии в финансировании экстремизма и радикализма.

Бывший первый замминистра экономики Грузии Ромео Микаутадзе был задержан Службой госбезопасности за нелегальные многомиллионные доходы и может получить до 12 лет лишения свободы.