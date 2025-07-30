На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Песков: Ведется подготовка беседы Путина с королем Малайзии
Президент Владимир Путин намерен встретиться с королем Малайзии Султаном Ибрагимом, ведется соответствующая подготовка, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Контакты Путина и Султана Ибрагима готовятся, заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Москва придает большое значение двусторонним отношениям с Малайзией, тем для разговоров будет много.
Ранее в июле администрация королевского двора Малайзии заявила, что король Султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом в августе.